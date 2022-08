“Sốt xình xịch” với lễ hội biển Summer Dream kéo dài tới 30 ngày cực hoành tráng của Vinhomes

Tiếp nối chuỗi sự kiện bùng nổ xuyên suốt mùa hè 2022, từ ngày 01/08 cho tới 31/08, Vinhomes tổ chức lễ hội Mùa hè mơ ước - Summer Dream ở cả hai Đại đô thị biển phía Đông Thủ đô. Cú cộng hưởng này gây tiếng vang lớn và làm cho các cư dân "đứng ngồi không yên" với hàng trăm hoạt động đặc sắc, khác biệt kéo dài trong suốt 30 ngày.

30 ngày hè rực rỡ đầy ắp trải nghiệm

"Chẳng cần đi xa, chỉ cần về Quận Ocean là biển xanh, cát trắng cùng những lễ hội hoành tráng liên tiếp được tổ chức ngay gần nhà", chị Minh Anh (36 tuổi) - một cư dân của Vinhomes Ocean Park 1 chia sẻ.

Trước Summer Dream, Vinhomes cũng đã tổ chức lễ hội Hello Summer, Festive Ocean Lagoon để đón chào một mùa hè sôi động. Các sự kiện đã thu hút tới hàng ngàn người tham dự và tạo nên những khoảnh khắc vui chơi ý nghĩa nhân dịp nghỉ hè cho các cư dân nhí.

Khi sức nóng của những sự kiện cũ chưa kịp "nguội", Vinhomes tiếp tục khởi động một lễ hội mới cực hoành tráng trên cả 2 Đại đô thị: Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Lễ hội được tổ chức hàng ngày từ sáng cho tới 21h30, thắp sáng bầu trời phía Đông Thủ đô bằng những lễ hội sôi động, náo nhiệt đầy màu sắc.

Tại Vinhomes Ocean Park, các cư dân sẽ được thỏa sức đắm mình giữa làn nước xanh trong của Biển hồ nước mặn Crystal Lagoon, thưởng thức ẩm thực BBQ trên cát miễn phí, hoà cùng âm nhạc sôi động và các màn trình diễn đặc sắc. Đặc biệt, hai tiện ích sắp đi vào hoạt động là Chợ đêm và Không gian làng quê Việt Nam với cách bài trí và quầy hàng đa dạng sẽ chính thức mở cửa mời cư dân tới trải nghiệm trong sự kiện lần này.

"Tôi vô cùng tự hào vì là cư dân của Vinhomes. Ở đây không chỉ có đầy đủ các tiện ích mà còn nhiều lễ hội đẳng cấp, gắn kết gia đình tôi và các cư dân khác. Tôi mong muốn các sự kiện lớn tiếp tục được tổ chức để có thêm nhiều sân chơi hơn nữa cho gia đình" - cô Xuân Lê (58 tuổi), cư dân tòa S2.02 chia sẻ.

Còn tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, sự kiện Summer Dream sẽ được tổ chức tại Tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park - siêu tiện ích ra đời cùng thời điểm ra mắt dự án và từng gây choáng ngợp cho khách hàng và cư dân tương lai trước đó với hai sự kiện Summer Wave Park và Hello Summer Ocean Park diễn ra vào dịp Lễ 30/4 và Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Đến tham dự Summer Dream tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, cư dân sẽ được hoàn toàn miễn phí các trải nghiệm tắm biển, chèo thuyền Kayak, khám phá đường trượt nước sắc màu, những trò chơi dân gian lý thú hay bữa tiệc BBQ bên bờ biển…

Cư dân phía Đông sướng nhất Thủ đô với 365 ngày hội hè bất tận

Bên cạnh Tổ hợp Công viên Biển tạo sóng Royal Wave Park lớn nhất thế giới đã hoàn thiện và khai trương đúng vào dịp ra mắt dự án, các siêu tiện ích khác của Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire cũng được gấp rút hoàn thiện để đón những cư dân đầu tiên vào cuối năm nay. Tiến độ bàn giao của đại đô thị này được xem là thần tốc nhất trong số các khu đô thị của Vinhomes tính đến thời điểm hiện tại.

Sau khi hoàn thành, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire kết hợp với giai đoạn 1 sẽ tạo nên một quần thể siêu đô thị với diện tích lên đến 1200ha cùng hàng loạt những tiện ích đẳng cấp bậc nhất phía Đông Thủ đô. Đặc biệt, quần thể này sẽ trở thành điểm đến an cư - vui chơi - giải trí hàng đầu Việt Nam với những siêu sự kiện, siêu lễ hội suốt 365 ngày mỗi năm và cũng là đặc quyền riêng có của cư dân Vinhomes.

