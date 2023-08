Sống trọn vẹn là khi bạn tìm thấy “An” trong chính mình

Là người được sống ở thế kỷ hiện đại, bạn đã thấy "an" trong chính nội tại của mình hay chưa?



Liệu bạn đã thấy "an"?

Trích dẫn từ điển Hán Việt, "an" là từ ngữ chỉ sự yên lòng hoặc cảm giác yên tĩnh – là tầng nghĩa phổ biến mà phần lớn trong chúng ta đều hiểu dù chỉ đọc thoáng qua. Nhưng trên thực tế, mỗi người sẽ có góc nhìn rất khác nhau để định nghĩa cảm giác "an". Một số người nói rằng chỉ cần loại bỏ mọi xáo trộn trong tâm hồn thì bản thân sẽ tìm thấy an trong an yên. Số khác lại định nghĩa rằng an là điều lành hay sự bình an, luôn hanh thông trong mọi việc và không gặp trắc trở.

Chia sẻ góc nhìn của bản thân, chị Linh (25 tuổi, Hà Nội) định nghĩa về an: "Đối với tôi, an chính là sự an toàn và ổn định. Là nhân viên văn phòng đến nay được 3 năm, tôi ấp ủ nhiều tham vọng phát triển bản thân trong sự nghiệp nên phải liên tục đánh đổi thời gian và sức khỏe cho công việc. Điều này đòi hỏi tôi cần vun đắp nền tảng tài chính vững chắc, đảm bảo một tương lai an toàn và ổn định thì khi đó bản thân mới thực sự thấy an trong tâm hồn."

Bị cuốn vào guồng quay cuộc sống khiến chúng ta đôi lúc muốn tìm lại cảm giác "an" trong tâm hồn.

Không chỉ là câu chuyện của riêng chị Linh, làm việc hết mình khi còn trẻ vì hai chữ "tiền lương" và "tiết kiệm" để rồi mất đi cơ hội được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, còn rất nhiều người ngoài kia đã và đang trải qua. "Sự ồn ào náo nhiệt của môi trường sống và tính chất công việc khiến tôi cảm thấy mỏi mệt vì có những áp lực vô hình đè nặng lên vai. Khi ấy mình bỗng thèm cảm giác "an" nhẹ nhàng và thoải mái", anh Tâm (Hồ Chí Minh) chia sẻ về cuộc sống bộn bề lo toan ở tuổi 35.

Sống lại cảm giác "an" từ những trải nghiệm đa giác quan

Ít ai để ý rằng khi bé, chúng ta sử dụng tốt các giác quan của mình hơn trong việc cảm nhận cuộc sống. Ta đã có "an" từ những ngày tháng bình yên và tràn ngập tiếng cười dưới lăng kính trong trẻo nhất. Ngược lại, chúng ta khi trưởng thành luôn bận rộn với công việc hàng ngày và giải quyết những lo toan nên chúng ta chỉ mải chạy theo cuộc sống mà quên đi cách cảm nhận cuộc sống với bằng những giác quan chân phương nhất và tận hưởng trọn vẹn những điều nhỏ nhặt nhất.

Chúng ta đều đã từng là những đứa trẻ được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, cảm nhận cuộc sống bằng "đa giác quan" và dưới lăng kính trong trẻo nhất.

Mong muốn truyền cảm hứng giúp mọi người tìm lại cảm giác "an" trong tâm hồn, Prudential Việt Nam sẽ mang đến hai đêm hội âm nhạc "An" với chủ đề "Sống lại cảm giác An" tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội vào ngày 8/10 và 22/10 dành riêng cho các khách hàng của Prudential.

Đến với sự kiện, khách hàng sẽ được trải nghiệm không gian thác nước tuyệt cảnh giữa lòng thành phố, kết hợp những điểm chạm đa giác quan. Hành trình cảm xúc của khách hàng sẽ càng được thăng hoa qua đêm nhạc với các màn trình diễn truyền cảm hứng bằng sự thể hiện của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Và với sự góp mặt của nhạc sĩ Huy Tuấn trong vai trò giám đốc âm nhạc cho chương trình, đêm hội âm nhạc "An" hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm âm nhạc hoàn hảo với nhiều cung bậc cảm xúc.

Đêm hội âm nhạc "An" với chủ đề "Sống lại cảm giác An" của Prudential Việt Nam sắp diễn ra trong tháng 10.

Prudential sẽ dành tặng 2.000 tấm vé đêm nhạc "An" dành cho các khách hàng cá nhân tham gia bảo hiểm qua kênh Hợp tác Ngân hàng của Prudential Việt Nam, từ ngày 26/07/2023 đến hết ngày 31/08/2023.

Xem thêm thông tin về chương trình tại đây: https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/khuyen-mai/2023/ctkm-dem-trai-nghiem-am-nhac-tuyet-canh-tnc.pdf