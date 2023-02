Song Joong Ki và bà xã người Anh lần đầu hẹn hò công khai hậu kết hôn, nhìn địa điểm là biết tài tử cưng vợ bầu thế nào

Song Joong Ki và bà xã Katy Louise Saunders là 1 trong những cặp đôi hot nhất Kbiz hiện nay, mọi động thái của họ đều được đông đảo netizen quan tâm chú ý. Vào ngày 9/2, Money Today bất ngờ tung ra ảnh độc quyền cặp đôi này lần đầu xuất hiện sau thông báo kết hôn và chuẩn bị đón con đầu lòng chào đời.

Được biết, Song Joong Ki và bà xã người Anh hẹn hò đến xem phim tại rạp COEX Megabox, Seoul vào tối ngày 8/2. Cặp đôi đeo khẩu trang che kín mặt và diện trang phục đơn giản. Tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt chăm chú quan sát, đảm bảo an toàn khi Katy bước lên thang cuốn. Vì bà xã đang mang thai con đầu lòng nên lúc nào Song Joong Ki cũng luôn theo sát, chăm sóc cô.

Đây là lần đầu tiên Song Joong Ki và Katy Louise Saunders lộ diện cùng nhau sau thông báo kết hôn

Bố mẹ của Katy Louise Saunders cũng đến rạp chiếu phim cùng cặp đôi. Rạp COEX Megabox cách căn biệt thự tại Itaewon của Song Joong Ki chỉ khoảng 20 phút di chuyển. Gia đình nam diễn viên được cho là đã xem phim tại Megabox's Boutique Suite, đây là loại phòng chiếu cao cấp, cung cấp ghế tựa sang trọng, ghế sofa và đồ ăn sẽ được đem đến tận nơi. Điều này cho thấy rõ sự ưu ái và chiều chuộng của Song Joong Ki dành cho bà xã đang mang bầu.

Cận cảnh phòng chiếu phim sang trọng nơi gia đình Song Joong Ki thưởng thức bộ phim

Money Today đã liên hệ với công ty quản lý của Song Joong Ki nhưng phía công ty không phản hồi. Như công chúng đã biết, hiện tại bố mẹ của Katy Louise Saunders đã đến Hàn Quốc để chăm sóc cô trong thời gian mang thai. Điều này đặc biệt có ý nghĩa bởi sắp tới, Song Joong Ki sẽ phải lên đường tới Hungary để quay phim mới My Name is Loh Kiwan.

Bố mẹ Katy Louise Saunders đã đến Hàn Quốc để chăm sóc con gái trong lúc mang thai

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn và lên kế hoạch tổ chức đám cưới

Nguồn: Money Today