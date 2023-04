“Song Hye Kyo Thái Lan” gây chú ý với vẻ ngoài “hack tuổi” như nữ sinh dù đã U40

Từ lâu, nữ diễn viên đình đám Thái Lan Aom Sushar đã được người hâm mộ đặt biệt danh là "Song Hye Kyo Thái Lan" nhờ những vai diễn cộp mác đàn chị trên màn ảnh nhỏ xứ chùa vàng. Cô nàng sở hữu chiều cao "nấm lùn" cùng tính cách đáng yêu nên dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả khắp châu Á.

Bên cạnh những vai diễn được đánh giá cao, Aom Sushar còn khiến hội chị em ghen tị khi sở hữu gương mặt "hack tuổi" bất ngờ. Bằng chứng là trong loạt ảnh mới đây được đăng tải trên trang cá nhân, dù mỹ nhân 8X đã bước sang tuổi 35 nhưng nhan sắc của cô vẫn không có nhiều thay đổi so với khi tham gia siêu phẩm điện ảnh Yes Or No vào 13 năm trước. Thậm chí, ở thời điểm hiện tại, khi Aom Sushar diện bộ đồng phục trường học thì khán giả đều tin rằng cô chính là một nữ sinh trường học mà không phải một người phụ nữ đang ở trong độ tuổi U40.

“Song Hye Kyo Thái Lan” Aom Sushar khoe loạt ảnh xinh đẹp trên trang cá nhân

Nhan sắc “không tuổi” của cô nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ

Có thể thấy, gương mặt nữ diễn viên 8X không hề thay đổi so với thời Full House

Aom dễ dàng hóa thân thành một nữ sinh nhờ gương mặt baby, trẻ trung

Một hình ảnh khác khiến nhiều người không tin năm nay cô đã 35 tuổi

Aom Sushar sinh năm 1988, là nữ diễn viên nổi tiếng người Thái Lan. Với nhan sắc xinh đẹp, dễ thương cùng khả năng diễn xuất ấn tượng, Aom từng gây sốt khắp châu Á khi tham gia loạt dự án đình đám như Yes Or No, Full House, Boss And Me…



Aom Sushar là nữ diễn viên Thái Lan được nhiều khán giả yêu mến

