Song Hye Kyo hóa thiên nga đen đại náo sự kiện, qua cam thường còn đẹp cực phẩm cỡ này!

Vào ngày 4/9, Song Hye Kyo đã tham dự sự kiện kín Chaumet at Frieze Seoul 2024 của thương hiệu trang sức xa xỉ này. Với tư cách đại sứ thương hiệu, mỹ nhân sinh năm 1981 đã đến dự sự kiện với diện mạo không thể xinh đẹp và lộng lẫy hơn.

Song Hye Kyo diện trang phục đen đầy quyền lực và quyến rũ, kết hợp cùng trang sức xa xỉ. Tất cả đã làm tôn lên visual cực phẩm và thần thái sang chảnh như thiên nga đen của mỹ nhân The Glory. Visual phát sáng của Song Hye Kyo trong những tấm ảnh hậu trường nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Ai nấy đều dành lời khen ngợi cho đại mỹ nhân xứ Hàn. Ở tuổi 43, cô vẫn đẹp không tì vết và xứng danh "tường thành nhan sắc" của làng giải trí Hàn Quốc.

Trong loạt ảnh hậu trường, Song Hye Kyo xinh đẹp và nổi bật đến mức ai nấy đều phải xuýt xoa. Đường nét gương mặt hoàn hảo, làn da không tì vết của nữ diễn viên chấp cả ống kinh cam thường

Song Hye Kyo diện trang phục đen đầy quyền lực và quyến rũ, kết hợp cùng trang sức xa xỉ.

Tất cả đã làm tôn lên visual cực phẩm và thần thái sang chảnh của mỹ nhân The Glory.

Song Hye Kyo bên Giám đốc PR toàn cầu của thương hiệu trang sức xa xỉ cô đang làm đại sứ

Nữ diễn viên vui vẻ tạo dáng bên nhà văn Kim Hee Chan

Vì đây là sự kiện kín nên chỉ có ít ảnh được lộ ra, nhưng điều đó cũng đủ khiến cư dân mạng phát cuồng trước nhan sắc của Song Hye Kyo

Song Hye Kyo sinh năm 1981, cô ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái Tim Mùa Thu (2000). All In (2003), Full House (2004), Hậu Duệ Mặt Trời (2016) và The Glory (2023) là những tác phẩm khẳng định tên tuổi của nữ diễn viên này.

Theo truyền thông Hàn nhận định, Song Hye Kyo là ngôi sao hiếm hoi giữ được độ nổi tiếng đỉnh cao hơn 20 năm qua. Trải qua cuộc hôn nhân thất bại với Song Joong Ki, Song Hye Kyo giờ đây kín tiếng chuyện đời tư. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, mỹ nhân Trái Tim Mùa Thu cho biết đang trong thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn thành quay phim. Cô dành một phần thời gian để gặp gỡ bạn bè vì thường hạn chế các mối quan hệ trong lúc làm việc. Bên cạnh đó, Song Hye Kyo cũng muốn tận hưởng cuộc sống độc thân.

Nguồn: Instagram