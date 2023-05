Song Hye Kyo - Han So Hee cực thân thiết nhưng lại từ chối đóng phim chung, chuyện gì xảy ra thế này?

Theo News1, sau 1 thời gian dài thảo luận, Song Hye Kyo và Han So Hee đã đi đến quyết định cuối cùng là không tham gia bộ phim The Price of Confession. Thậm chí ngay cả Shim Na Yeon - người được mời làm đạo diễn cũng quyết định không tham gia dự án này.



Được biết các diễn viên chính và đội ngũ sản xuất đã có nhiều cuộc thảo luận tuy nhiên Song Hye Kyo và Han So Hee có một số "sự khác biệt quan điểm" với nhà sản xuất nên họ quyết định không nhận lời. Thông tin này khiến cho khán giả vô cùng nuối tiếc vì trước đó, Han So Hee và Song Hye Kyo liên tục tương tác thân mật trên mạng xã hội. Mới đây nhất Song Hye Kyo còn gửi xe cafe tới ủng hộ Han So Hee ở phim trường. Tưởng đâu hai người đã bắt đầu dự án chung nhưng chưa công bố, ai ngờ tất cả chỉ dừng lại ở phỏng đoán của khán giả. Tuy nhiên dù không nhận dự án chung nhưng Song Hye Kyo và Han So Hee vẫn sẽ ủng hộ nhau với tư cách tiền bối - hậu bối thân thiết.

Bình luận của khán giả: - Hai chị đẹp tương tác với nhau hết nước chấm trên mạng xã hội mà giờ không quay chung, mong là vẫn thân thiết như thế - Đạo diễn và 2 nữ diễn viên cùng bất đồng với nhà sản xuất, vậy 3 người đồng lòng làm 1 phim riêng đi - Ô kìa, tôi còn tưởng dự án này quay rồi mà giấu kín cơ, làm ơn đấy - Người ta bất đồng với nhà sản xuất chứ có bất đồng với nhau đâu nên còn khối cơ hội mà

The Price of Confession là tác phẩm xoay quanh 2 người phụ nữ bị cuốn vào một vụ án giết người. Hiện số phận của tác phẩm này sẽ ra sao khi cả đạo diễn lẫn nữ chính đều từ chối là điều mà khán giả không khỏi tò mò.

Nguồn ảnh: Naver