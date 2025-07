Song Hye Kyo dùng kem dưỡng siêu đắt đỏ nhưng có 4 bản "dupe" bình dân ngừa lão hóa đỉnh không kém

Song Hye Kyo, biểu tượng sắc đẹp của Hàn Quốc, không chỉ thu hút sự chú ý nhờ vào tài năng diễn xuất mà còn nhờ vào làn da rạng rỡ và trẻ trung. Cô đã chia sẻ nhiều bí quyết để "bảo tồn" nhan sắc của mình, khiến phái đẹp trên toàn thế giới không ngừng tìm kiếm những sản phẩm giống như cô sử dụng. Hiện tại, Song Hye Kyo đang giữ vai trò là Đại sứ châu Á đầu tiên của hãng mỹ phẩm xa xỉ Guerlain. Qua những hình ảnh đời thường, nhiều người phát hiện rằng cô sử dụng kem dưỡng da ban đêm Abeille Royale Honey Treatment Night Cream của Guerlain, một sản phẩm nổi tiếng với khả năng chống lão hóa.

Abeille Royale Honey Treatment Night Cream của Guerlain là một trong những sản phẩm cao cấp nhất trong dòng kem dưỡng da ban đêm. Với mức giá gần 6 triệu đồng cho một hũ, sản phẩm này không dành cho tất cả mọi người, nhưng giá trị mà nó mang lại thì rất đáng kể. Kem dưỡng này nổi bật với hai thành phần chính: chiết xuất ong và sữa ong chúa, được biết đến với khả năng nuôi dưỡng làn da, tái tạo và phục hồi sức sống cho làn da.

Chiết xuất ong chứa nhiều vitamin và khoáng chất, giúp làm sáng và cải thiện độ đàn hồi của da. Bên cạnh đó, sữa ong chúa là một loại siêu thực phẩm cho da, chứa nhiều axit amin, vitamin B và các enzyme tự nhiên, giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thành phần này không chỉ giúp làm mềm mịn mà còn cung cấp độ ẩm cần thiết, ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm.

Tuy nhiên, với mức giá "trên trời" – gần 6 triệu đồng mỗi hũ, không phải ai cũng có thể tiếp cận sản phẩm này. Đừng lo lắng! Dưới đây là 4 bản dupe bình dân nhưng vẫn mang lại hiệu quả ngừa lão hóa không kém gì sản phẩm đắt tiền của Guerlain.

1. OZIO Nachulife Repair Care

OZIO Nachulife Repair Care là một sản phẩm kem dưỡng da đến từ thương hiệu OZIO, nổi bật với công thức chiết xuất tự nhiên và giá cả phải chăng. Sản phẩm này chứa nhiều thành phần dưỡng ẩm và tái tạo, giúp phục hồi làn da tổn thương và làm chậm quá trình lão hóa. Chiết xuất từ nhân sâm và các chiết xuất thảo dược khác không chỉ cung cấp dưỡng chất cho da mà còn giúp làn da trở nên săn chắc và mịn màng hơn. Với giá chỉ khoảng 1 triệu đồng, đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn chăm sóc da mà không phải lo về ngân sách.

Nơi mua: OZIO

2. Skinfood Royal Honey Propolis Enrich Barrier Cream

Skinfood Royal Honey Propolis Enrich Barrier Cream là sản phẩm nổi tiếng từ thương hiệu Skinfood, được chiết xuất từ mật ong và propolis. Propolis có tác dụng chống viêm và kháng khuẩn, giúp làm dịu da và ngăn ngừa mụn. Mật ong thì giàu độ ẩm, giúp da luôn mềm mại và căng bóng. Sản phẩm này không chỉ giúp cung cấp độ ẩm mà còn tạo một lớp rào chắn bảo vệ da khỏi các tác động bên ngoài, giữ cho làn da khỏe mạnh và trẻ trung. Với giá khoảng 800.000 đồng, sản phẩm này là một lựa chọn hợp lý cho những ai yêu thích sự tự nhiên trong chăm sóc da.

Nơi mua: Skinfood

3. SOME BY MI Propolis B5 Glow Barrier Calming Cream

SOME BY MI là thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm chăm sóc da hiệu quả và an toàn. Propolis B5 Glow Barrier Calming Cream của họ là một sản phẩm tuyệt vời cho những ai muốn giữ ẩm và làm dịu da. Với sự kết hợp giữa propolis và vitamin B5, sản phẩm này giúp cung cấp độ ẩm và làm sáng da. Đặc biệt, nó còn có tác dụng làm dịu và giảm kích ứng, thích hợp cho những làn da nhạy cảm. Giá của sản phẩm này chỉ khoảng 400.000 đồng, là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn chăm sóc da mà không cần bỏ ra quá nhiều tiền.

Nơi mua: SOME BY MI

4. Alpmistro Royal Jelly Moonlight Cream

Alpmistro Royal Jelly Moonlight Cream là sản phẩm kem dưỡng da sử dụng chiết xuất từ sữa ong chúa, giúp cung cấp độ ẩm và nuôi dưỡng làn da hiệu quả. Sản phẩm này không chỉ giúp làm mềm và tái tạo da mà còn có khả năng làm sáng và đều màu da. Với kết cấu nhẹ nhàng, kem thẩm thấu nhanh vào da mà không gây nhờn rít, giúp bạn cảm thấy thoải mái suốt cả ngày. Giá của Alpmistro Royal Jelly Moonlight Cream cũng rất hợp lý, chỉ khoảng 500.000 đồng, mang lại cho bạn một sản phẩm chất lượng mà không cần phải chi quá nhiều.

Nơi mua: Alpmistro

Việc chăm sóc da không nhất thiết phải tốn kém. Với những sản phẩm "dupe" bình dân nhưng vẫn mang lại hiệu quả tương đương như kem dưỡng Abeille Royale Honey Treatment Night Cream của Guerlain, bạn hoàn toàn có thể giữ gìn vẻ đẹp và sự trẻ trung cho làn da mà không cần lo lắng về ngân sách. Hãy lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn và bắt đầu hành trình chăm sóc da ngay hôm nay!