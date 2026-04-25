Song Hye Kyo công khai vòng eo tuổi 45

Chưa kịp hạ nhiệt sau màn xuất hiện với nhan sắc chuẩn “nữ thần” tại bữa tiệc của Chaumet ở Pháp, Song Hye Kyo tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường đầy gần gũi. Không còn là những bộ cánh lộng lẫy, nữ minh tinh trở lại với phong cách giản dị, trẻ trung nhưng vẫn toát lên khí chất cuốn hút. Đáng chú ý, khi diện outfit năng động với áo crop top và quần jeans, mỹ nhân sinh năm 1981 đã khéo léo khoe vòng eo siêu nhỏ, phẳng lì. Ở tuổi 45, vóc dáng của ngôi sao Kbiz vẫn mảnh mai, cân đối, giúp hình ảnh thêm phần "trẻ hóa" mỗi khi xuất hiện.
Song Hye Kyo chọn một set đồ casual đầy trẻ trung: Áo len dáng rộng phối sọc cùng quần jeans suông. Phom áo oversized kết hợp cùng động tác giơ tay cao hướng mọi tâm điểm ánh nhìn về vòng eo thon gọn. Nhìn từ đằng sau, vòng eo của Song Hye Kyo nhỏ xíu, săn chắc, đường thắt eo rõ nét cùng đường cong mềm mại. Sự tương phản giữa phần thân trên rộng rãi và vòng eo gọn gàng càng khiến tỷ lệ cơ thể của nữ diễn viên trở nên nổi bật hơn.
Nói về bí quyết giữ dáng, Song Hye Kyo từng chia sẻ: “ Tôi duy trì chế độ ăn ít natri để chăm sóc cơ thể, đồng thời tập chạy và yoga đều đặn". Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chính những thói quen lặp lại trong thời gian dài ấy lại là “chìa khóa vàng” giúp nữ minh tinh giữ được vóc dáng đáng ngưỡng mộ suốt nhiều năm. Việc cắt giảm muối không chỉ giúp hạn chế tích nước, giảm cảm giác phù nề mà còn hỗ trợ làn da và cơ thể luôn nhẹ nhàng, thanh thoát. Bên cạnh đó, chạy bộ giúp đốt mỡ hiệu quả, còn những bộ môn như yoga, pilates lại tăng độ dẻo dai, giữ cơ thể săn chắc mà không bị thô cứng. Nữ diễn viên luôn cố gắng duy trì 5 buổi tập/1 tuần ,kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học để giữ body cân đối, mảnh mai nhưng vẫn tràn đầy sức sống, bất chấp thời gian.
Ngoài ra, Song Hye Kyo còn ghi điểm với làn da của nữ diễn viên vẫn căng mịn, rạng rỡ dưới ánh nắng tự nhiên khi không trang điểm. Nữ diễn viên diện sweater màu nâu trung tính kết hợp cùng quần jeans xanh basic, thêm điểm nhấn là chiếc khăn lụa buộc cổ tạo cảm giác thanh lịch, cổ điển.