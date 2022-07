Sống chill giữa thời “bão giá” nhờ 6 lời khuyên bổ ích về tiết kiệm

Làm "công tác tư tưởng" cho chính mình

Trong bối cảnh hiện tại, cảm giác lo lắng hay bất an là những phản ứng tâm lý hết sức bình thường. Tuy nhiên, suy nghĩ quá mức không giúp giải quyết vấn đề, ngược lại có thể dẫn đến những tổn thương sức khỏe như mất ngủ, đau đầu, đánh trống ngực hay hội chứng ruột kích thích. Khi thể chất đi xuống, bạn không những chẳng thể suy tính về chi phí hiệu quả, mà còn ảnh hưởng chất lượng công việc hiện tại, hay thậm chí tốn thêm tiền để chữa bệnh. Vì vậy, hãy chăm sóc bản thân thật tốt và giữ tâm thế tích cực để vững vàng vượt qua giai đoạn này nhé!

Cân đối lại các khoản mục ăn uống

Ăn uống chiếm một phần không nhỏ trong các khoản chi phí cố định hàng tháng. Nhiều người chọn tiết kiệm bằng cách cắt giảm khoản chi cho trà sữa, đồ ăn vặt… và ưu tiên chất lượng của ba bữa chính trong ngày. Bên cạnh đó, tập tành đi chợ và nấu ăn tại nhà cũng là một ý hay. Tuy nhiên, khi công việc bận rộn và không có thời gian để lăn vào bếp, hãy mạnh dạn chọn ăn ngoài hoặc đơn giản là đặt đồ ăn qua ứng dụng. Đừng quên, sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém. Đừng để việc ăn uống khiến bạn căng thẳng, thi thoảng hãy tự thưởng cho bản thân những món ăn mà mình yêu thích.

Nếu thích thưởng thức tại chỗ, bạn có thể ưu tiên các quán đối tác của ví ShopeePay để được giảm giá, hoàn tiền, hoàn Xu khi thanh toán bằng hình thức quét QR Scan & Pay. Khéo săn ưu đãi, bạn có thể mua được những voucher ăn uống trị giá từ vài chục đến trăm nghìn đồng với giá chỉ từ 1K đồng. Hiện danh sách đối tác của ví đang có rất nhiều quán ngon giá hợp lý, phù hợp cho các bữa trong ngày như Cơm tấm Phúc Lộc Thọ, Cháo sườn Cô Giang, Bánh Mì Que, Bún bò Huế O Tú, Mì trộn Tên Lửa…

"Săn" quần áo, phụ kiện second-hand

Tiết kiệm bằng cách mua lại đồ cũ, tại sao không? Trong xu hướng recommerce - mua bán đồ đã qua sử dụng - đang ngày càng nở rộ với sự góp mặt của nhiều nền tảng trung gian uy tín và chất lượng, nếu khéo "săn", bạn hoàn toàn có thể rinh về những item cực trendy, vải mới cứng hoặc còn nguyên cả tem nhãn với chi phí chỉ bằng 1/3 giá gốc. Để có được trải nghiệm "cũ người mới ta" chất lượng, những cái tên gợi ý như Give Away Vietnam, The Next, LABB, Urban Circular Space, C.rêver…chắc chắn sẽ khiến bạn không phải thất vọng.

"Tự thân vận động" theo đúng nghĩa đen

Thể dục thể thao không nhất thiết phải diễn ra trong phòng gym. Vì vậy, bạn có thể tạm hoãn khoản chi hàng triệu đồng khi đăng ký mới hoặc gia hạn thẻ tập, để tìm đến một giải pháp thay thế kinh tế hơn: vận động ngoài trời. Không gian rộng rãi, nguồn ánh sáng tự nhiên và oxy dồi dào không chỉ là môi trường hoàn hảo để rèn luyện thể chất mà còn là "thang thuốc" hiệu quả giúp giảm căng thẳng, tăng cảm giác hạnh phúc, khai mở trí sáng tạo và suy nghĩ tích cực hơn.

Tận dụng triệt để các khuyến mãi

Ưu đãi vài nghìn hay vài chục nghìn nghe qua có vẻ nhỏ, nhưng "tích tiểu thành đại", hình thành thói quen dùng mã giảm giá, về lâu dài sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản đáng kể. Gợi ý bạn sử dụng ví điện tử ShopeePay trong tháng 7 này để tận hưởng vô vàn ưu đãi hấp dẫn, phủ sóng đa dạng nhu cầu ăn uống, mua sắm và giải trí.

Cụ thể, trong các ngày từ 5 đến 7.7, khi mua sắm tại các cửa hàng đối tác và thanh toán bằng hình thức quét QR Scan & Pay, bạn sẽ được hoàn 55K, 66K và 77K Shopee Xu khi lần lượt nhập các mã OP55, OP66 và OP0707. Với số Xu này, bạn có thể khấu trừ trực tiếp vào đơn hàng Shopee hoặc quy đổi thành nhiều e-voucher giá trị khác.

Nếu lần đầu sử dụng tiện ích Scan & Pay, bạn sẽ có sẵn ưu đãi hoàn 15% tối đa 15K, cùng khuyến mãi hoàn 99% tối đa 15K Xu và 5% tối đa 50K khi quét QR và nhập mã BANMOI15 và BANMOI50. Riêng trong tháng 7 này, bạn mới sẽ được nhận thêm 1 ưu đãi hoàn tiền 20K cho đơn từ 40K, áp dụng tại 1 trong 3 đối tác gồm Pharmacity, Phúc Long hoặc Katinat.

Ngoài ra, ví còn có khá nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác để mua sắm hàng tiêu dùng thiết yếu ở siêu thị, cửa hàng thực phẩm như (SatraMart, SatraFood, Lotte Mart, Homefarm), cửa hàng tiện lợi (Circle K, GS25, 7Eleven, FamilyMart), dược mỹ phẩm (Long Châu, Pharmacity, Guardian, MEDiCARE) hay hệ tống PV Oil và Gas 4.0. Truy cập mục ví ShopeePay trên ứng dụng Shopee để tham khảo thêm nhiều ưu đãi khác từ thanh toán hóa đơn điện nước, mua hàng Shopee và đặt món ShopeeFood.

Khoe ảnh xinh, rinh voucher Shopee 1 triệu

Dịp 7.7 này, đừng quên tham dự cuộc thi ảnh Check-in chủ đề, nhận quà siêu dễ do ví ShopeePay khởi xướng. Chỉ cần khoe những bức ảnh xinh xắn, tạo dáng cùng bộ sticker độc quyền của ví, là đã có ngay cơ hội rinh về loạt voucher mua sắm Shopee trị giá lên đến 1 triệu đồng. Truy cập nhóm Facebook Ghiền ShopeePay để xem thông tin chi tiết và nhập cuộc tham dự ngay hôm nay!

