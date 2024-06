Sống bên nam thần quyền lực hàng đầu Hàn Quốc thì thế nào?

Jang Dong Gun và Go So Young từ bạn thân đã "nên vợ nên chồng" vào năm 2010 bằng 1 đám cưới hoành tráng bậc nhất Kbiz. Nữ diễn viên từng im hơi lặng tiếng sau scandal săn gái trẻ của chồng vào năm 2020. Nhưng đến nay cô đã tha thứ cho Jang Dong Gun để giữ gìn tổ ấm.



Trong video mới nhất trên YouTube của MC Kim Na Young, bà xã Jang Dong Gun đã vui vẻ chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Tại đây, MC Kim Na Young mở lời bằng câu hỏi "Có đúng là khi chị sống với 1 người đàn ông đẹp trai như Jang Dong Gun, dù có cãi nhau thì chị sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại khi nhìn gương mặt anh ấy?". Go So Young liền trả lời: "Tôi đã được hỏi điều đó quá nhiều lần. Cảm nghĩ thế nào khi nhìn thấy gương mặt Jang Dong Gun đầu tiên khi mở mắt ra mỗi sáng. Điều đó chẳng có gì mới mẻ cả". Nữ diễn viên đình đám nói thêm: "Tôi chỉ càng thêm khó chịu vì anh ấy đẹp trai mà chẳng chịu nghe lời tôi".

Gương mặt điển trai của Jang Dong Gun không dễ giúp vợ nguôi giận khi cãi nhau

Nữ diễn viên nhấn mạnh "Tôi còn khó chịu hơn" khiến MC Kim Na Young "xịt keo" cười gượng

Trong cuộc trò chuyện, bà xã Jang Dong Gun còn nhiều lần hài hước đùa rằng vì mang tên "So Young" (rất trẻ) trong tiếng Anh nên lúc nào cô cũng tươi trẻ và xinh đẹp. Nữ diễn viên chia sẻ rằng giờ đây đã bước sang tuổi 50 nên máu lưu thông kém, cơ thể tăng cân 1 chút nên cần mát xa mỗi ngày. Ngày nào Go So Young cũng phải tranh nhau chiếc máy mát xa vùng thắt lưng với ông xã Jang Dong Gun.

Câu trả lời hài hước và duyên dáng của Go So Young nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội Hàn Quốc. Tin tức về đời sống hôn nhân của cặp đôi quyền lực nhất nhì Kbiz cũng lọt top những tin hot nhất cổng thông tin Naver ngày 10/6.

Sau nhiều năm kín tiếng, đến nay Go So Young đã cởi mở chia sẻ về đời sống hôn nhân hơn

Go So Young và Jang Dong Gun đã làm bạn thân nhiều năm trước khi kết hôn vào năm 2010. Có khối tài sản khổng lồ nên vợ chồng tài tử có cuộc sống xa hoa tại căn hộ đắt nhất Hàn Quốc trị giá 333 tỷ đồng, hàng hiệu dát đầy mình, con cái học trường lớp tốt nhất.

Từ sau khi lập gia đình, Go So Young gần như đã lui về hậu trường, không còn xuất hiện trên màn ảnh. Hiện tại, bà xã Jang Dong Gun tập trung cho gia đình nhỏ cùng công việc kinh doanh riêng. Về phần Jang Dong Gun, nam tài tử chỉ thỉnh thoảng nhận dự án mới. Thời gian còn lại, nam tài tử đều dành hết cho gia đình.

Năm 2020, gia đình tài tử tưởng chừng tan vỡ sau biến cố Jang Dong Gun săn gái trẻ. Go So Young chọn cách tha thứ cho chồng để giữ tổ ấm. Đến nay, cặp đôi thoải mái đi sự kiện, đăng ảnh tình tứ bên nhau như cách chứng tỏ họ đã "gương vỡ lại lành".

Cặp đôi kết hôn vào năm 2010

Sau biến cố, gia đình Jang Dong Gun - Go So Young đã "gương vỡ lại lành"

Nguồn: Herald Pop

