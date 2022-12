Sống ảo cháy máy với khu vườn cổ tích phong cách châu Âu cổ kính giữa lòng Đà Lạt

Vivu Đà Lạt với loạt trải nghiệm làm nên tên tuổi của thành phố trong sương



Với dân mê xê dịch thì Đà Lạt có lẽ là điểm đến quá đỗi quen thuộc. Vẻ đẹp mong manh, bình dị và rất đỗi nhẹ nhàng ấy có thể đủ sức "hớp hồn" bất cứ ai. Và nếu dự định trải nghiệm vẻ đẹp đầy mộng mơ này thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua loạt trải nghiệm đã góp phần làm nên tên tuổi của thành phố trong sương.

Nhắc tới Đà Lạt, có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ nhớ tới những khung cảnh check-in thần thánh như biển mây lúc sáng sớm, cốc sữa đậu nóng hổi hay những quán cafe mang đậm chất Đà Lạt. Tuy nhiên, với genZ thì Đà Lạt còn rất nhiều màu sắc khác nữa.

Đó có thể là dốc nhà Bò - nơi từng khiến khá nhiều phượt thủ cũng phải run tay, là cánh đồng lavender lãng mạn như trời Âu hay là những tọa độ triệu view nổi tiếng như Trường Đại học Đà Lạt, Tiệm bánh Cối Xay Gió cùng bức tường vàng huyền thoại,...

Vậy nên cũng hoàn toàn dễ hiểu khi nhiều ý kiến cho rằng khi tới Đà Lạt, chỉ cần giơ máy chụp vội là bạn đã có những bức ảnh sống ảo để đời.

Trải nghiệm đầy mới mẻ với khu vườn cổ tích phong cách châu Âu giữa lòng thành phố Đà Lạt

Thế nhưng những tọa độ ấy thì bạn có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu trên mạng xã hội. Nhưng tọa độ sống ảo mới toanh dưới đây thì không phải là ai cũng biết.

Với vị trí đắc địa, nằm ở trung tâm thành phố Đà Lạt, lại rất dễ tìm thấy nên từ những ngày đầu "nhá hàng", Cocaland đã ngay lập tức gây được sự chú ý mạnh mẽ. Nơi đây cũng đem đến một điểm dừng chân rất mới, rất khác lạ dành du khách khi ghé Đà Lạt.

Cocaland là sự kết hợp đầy hài hòa giữa nét cổ kính và hiện đại của văn hóa Tây Âu. Và nó cũng là nơi để bạn sống lại những ký ức thời thơ ấu trong các câu truyện cổ tích mà thường được kể, thế giới nơi những con người và cảnh vật siêu thực được biến hóa bởi những phép nhiệm màu.

Thoạt nghe thì có vẻ đây sẽ là điểm đến phù hợp với các bạn nhỏ hơn nhưng nếu có cơ hội ghé vào thiên đường cổ tích này, chính bạn cũng sẽ khó mà cưỡng lại được sức hấp dẫn của Cocaland đó.

Sống ảo cháy máy và tha hồ tạo trend cùng Cocaland



Cocaland ngay khi khai trương đã được mong chờ và săn đón đến vậy. Và cũng đã được dự đoán là làn gió mới, là điểm đến đầy sắc màu dành cho mọi lứa tuổi.

Đặc biệt, các khu vực được thiết kế, sắp xếp và bày trí một cách đầy nghệ thuật với nghệ thuật tạo hình khối sắt khổ lớn - là địa điểm để các bạn trẻ có thể thỏa sức sống ảo đến cháy máy.

Và nếu bạn ngại việc đi Đà Lạt cùng người yêu sẽ chia tay thì hãy ghé ngay Cocaland, cùng nhau check in tại Tháp Đồng Hồ bằng một nụ hôn theo kiểu Get - Go để "đá" bay lời nguyền. Còn nếu vẫn đang thuộc "server độc thân" thì cũng đừng ngại, biết đâu rằng khi ghé Cocaland, chạm một ánh mắt nào đó lại "say" cả đời thì sao?

Còn nếu muốn thử tìm hiểu xem, mình thuộc nhà nào trong 4 nhà của Hogwarts thì nhanh chân ghé ngay thư viện ảo diệu trong phim Harry Potter. Đây sẽ là điểm đến lý tưởng để đi cùng hội bạn thân đó.

Ngoài ra, khu vườn diệu kỳ với hàng loạt góc check-in cực độc lạ như nhà bí đỏ khổng lồ, ngôi làng của người lùn Hobbit, khu triển lãm nghệ thuật tạo hình sắt khối lớn... cũng được dự đoán sẽ là bối cảnh của những khung ảnh check in đi đầu xu hướng mới.

Nếu bạn đã quá quen thuộc với những bức ảnh sống ảo tại những tọa độ đặc trưng của Đà Lạt, hãy thử một lần ghé Cocaland và tạo nên những bức ảnh sống ảo để đời làm nên xu hướng mới thôi nào.

Thông tin liên hệ

Cocaland



39 Nguyễn Trãi, TP Đà Lạt

086 6810068

08:00 - 17:00 hàng ngày

Website: www.cocaland.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/cocaland.dalat