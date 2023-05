Sơn Tùng tiếp tục vướng nghi vấn đạo nhạc nhưng lần này lại được bênh vực?

Vừa qua, Sơn Tùng M-TP đã chính thức comeback với sản phẩm âm nhạc Making My Way. Sau khoảng 2 ngày lên sóng, dự án mới nhất của nam ca sĩ đã đạt được nhiều thành tích trong nước và quốc tế. Không chỉ chạm mốc Top 1 trending Âm nhạc YouTube, Making My Way còn xuất sắc lọt top iTunes ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác như #3 Singapore, #6 Ba Lan, #8 Romania, #16 Đài Loan (Trung Quốc),…

Making My Way - Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng gặt hái nhiều thành tích với màn comeback Making My Way

Tuy nhiên mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ xôn xao nghi vấn về việc Sơn Tùng M-TP đạo nhạc ca khúc Unforgettable - sản phẩm âm nhạc được thể hiện bởi French Montana - Swae Lee ra mắt từ 6 năm trước và cho đến hiện tại đã đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem. Theo bài đăng chia sẻ, phần đoạn đầu ca khúc Making My Way có nhịp điệu, tiết tấu tương đồng với Unforgettable.

French Montana - Unforgettable ft. Swae Lee

Thế nhưng, ngay sau khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, số đông cộng đồng mạng lại bênh vực Sơn Tùng M-TP khi cho rằng đoạn video so sánh giai điệu hai ca khúc hoàn toàn không giống nhau. Có ý kiến còn cho rằng rất có thể Sơn Tùng và nghệ sĩ French Montana đã sử dụng chung một sample nhạc nên dẫn đến nghi vấn đạo nhạc.

Bên dưới MV Unforgettable, nhiều bình luận cũng thừa nhận từ nghi vấn đạo nhạc đã dẫn đến sản phẩm này nhưng không hề giống giai điệu ca khúc Making My Way của Sơn Tùng M-TP.

Ngoài ra, Making My Way là sản phẩm Sơn Tùng đích thân tham gia vào khâu sản xuất và sáng tác nên các fan càng có thêm cơ sở để tin rằng nghi vấn đạo nhái là không xác thực.

Hiện phía Sơn Tùng chưa có phản hồi chính thức về nghi vấn trên. Chúng tôi đang liên hệ với phía Sơn Tùng M-TP để lấy phản hồi trước nghi vấn đạo nhạc ca khúc Making My Way.