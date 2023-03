Soi ảnh không chỉnh sửa và clip cam thường cận mặt của Phạm Băng Băng tại Paris Fashion Week: Liệu có khác "một trời một vực" với hình studio đăng?

Tối 3/3 (giờ Việt Nam), Phạm Băng Băng tham dự show Giambattista Valli trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Cô thu hút mọi sự chú ý về mình ngay khi mới xuất hiện nhờ chiếc áo choàng đính lông vũ vô cùng bắt mắt. Trong ảnh do studio công bố, mỹ nhân sinh năm 1981 đẹp hoàn hảo, tỏa ra khí chất vương giả đầy mê hoặc, khiến khán giả choáng ngợp.

Còn dưới ống kính của "hung thần" Getty Images, nữ diễn viên lộ ra nếp nhăn trên gương mặt, trông khác biệt so với ảnh do studio công bố. Thế nhưng, gương mặt "nét nào ra nét ấy" của Phạm Băng Băng vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Họ cho rằng, ở tuổi 42, nhan sắc cùng thần thái của mỹ nhân Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ nổi bật so với nhiều người cùng trang lứa. Hơn nữa, ở độ tuổi này, nếp nhăn là điều không thể tránh khỏi.

Qua clip cam thường cận mặt, Phạm Băng Băng trông cuốn hút hơn so với ảnh của Getty Images. Trong video, thỉnh thoảng nữ diễn viên lộ ra một chút nếp nhăn, nhưng nhìn chung, cô vẫn gây ấn tượng với thần thái sang chảnh ngút ngàn cùng làn da trắng như bông bưởi.

Phạm Băng Băng xinh đẹp mỹ miều, không tỳ vết trong những hình ảnh do studio công bố

Thế nhưng, visual kiêu sa tựa nữ thần của mỹ nhân Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ lại bị suy giảm một vài phần qua "ống kính hủy diệt" Getty Images

Cô lộ ra một vài nếp nhăn trên gương mặt và không hoàn mỹ như hình do studio đăng lên

Trên thực tế, Phạm Băng Băng đã bước sang tuổi 42 nên không thể tránh khỏi việc xuất hiện nếp nhăn. Công bằng mà nói, những đường nét trên gương mặt nữ diễn viên vẫn rất nổi bật, cuốn hút

Có thể Phạm Băng Băng không còn giữ được diện mạo lung linh hoàn hảo như thời hoàng kim, nhưng nhan sắc hiện tại của nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với khán giả

Trong clip cam thường cận mặt, Phạm Băng Băng nhận được nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc cuốn hút ở độ tuổi U45

Thinh thoảng người đẹp lộ ra nếp nhăn trong video nhưng nhìn chung, cô vẫn khiến khán giả phải say sưa ngắm nhìn từng khoảnh khắc

Ở nhiều thời điểm, Phạm Băng Băng "mê hoặc" người hâm mộ bằng thần thái sang chảnh, cuốn hút. Chiêm ngưỡng khung hình này, không ít khán giả còn tưởng cô đang ở trong một cảnh phim

Nguồn: Sohu