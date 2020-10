SofM cực cool ngầu trong hình ảnh làm đại diện cho smartphone mới của Oppo

Theo thông tin và hình ảnh được tiết lộ bởi 2 tài khoản trên mạng xã hội Weibo, Oppo đang chuẩn bị tung ra dòng sản phẩm lấy cảm hứng từ tựa game Liên Minh Huyền Thoại đình đám.

Hiện Oppo đã tung ra dòng sản phẩm này. Tuy vậy, vẫn chưa có giá cụ thể.

Hai thiết bị được nhắc đến chính là chiếc điện thoại Oppo Find X2 League of Legends S10 Limited Edition cùng chiếc đồng hồ Watch League of Legends Limited Edition. Tất nhiên, đây là điều bình thường khi Oppo là một trong những nhà tài trợ cho giải đấu Chung kết Thế giới cũng như chiếc điện thoại trên còn xuất hiện trong MV Take Over.



Oppo Find X2 là dòng sản phẩm cao cấp mà hãng công bố vào tháng 3. Đây cũng chính là dòng sản phẩm sở hữu với những công nghệ xịn sò như màn hình Ultra Vision, tần số quét lên đến 240Hz, 3 camera cùng bộ vi xử lý Snapdragon 865 mạnh mẽ.

Trong hình ảnh được tiết lộ, chiếc điện thoại phiên bản LMHT vẫn giữ được thiết kế bắt mắt và khác biệt với các dòng điện thoại khác. Tuy nhiên, màu sắc của mặt lưng và các chi tiết cạnh viền được tạo điểm nhất và kết hợp hài hòa màu sắc của tựa game.

SofM cũng đóng quảng cáo cho Oppo

"S10" trong tên sản phẩm chính là viết tắt cho "Season 10". Tương tự, chiếc Oppo Watch cũng được thiết kế theo tone màu xanh và vàng theo màu của game, cùng các hình nền các vị tướng quen thuộc như Yasuo hay Akali.

Ảnh: Internet