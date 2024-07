Bộ phim truyền hình Game of Thrones của HBO đã chiếu được 8 mùa, dù mùa cuối bị chê là dở dang và gây thất vọng nhưng vẫn không hề đánh mất vị thế của bộ phim trong lòng người hâm mộ. Để tiếp tục cơn sốt Game of Thrones, phần tiền truyện House of the Dragon đã được phát sóng mùa thứ nhất vào năm 2022 và đạt thành công vang dội với kỷ lục 29 triệu lượt xem trung bình mỗi tập. Tỷ suất xem phần tiền truyện của Game of Thrones thậm chí còn vượt qua cả tác phẩm gốc, trở thành series có lượt xem thuộc top đầu thị trường Mỹ vào thời điểm bấy giờ.

Sau 2 năm ngủ đông, mùa thứ hai đã được ra mắt vào tháng 6 năm nay và khiến người hâm mộ của bộ phim vô cùng phấn khích. Mùa thứ 2 của series này tiếp tục xoáy sâu vào cuộc chiến giành Ngai Sắt trong nội bộ gia tộc Rồng - Targaryen, với hai thế lực lớn vốn đã được định hình rõ ràng trong mùa đầu tiên. Đó là Rhaenyra Targaryen, hay còn được xem là Hắc Gia (Blacks) và Alicent Hightower, Lục Gia (Green), dựa theo màu sắc chủ đạo của 2 gia tộc Targaryen và Hightower.

Tuy nhiên mới đây House of the Dragon đã gây tranh cãi gay gắt bởi loạt cảnh nóng phản cảm. Một trong số đó xuất hiện ở tập thứ ba vừa lên sóng. Ewan Mitchell - người đóng vai Aemond Targaryen phiên bản trưởng thành đã có phân cảnh hoàn toàn khỏa thân. Mặc dù đã quen với việc có rất nhiều cảnh nóng trong Game of Thrones và House of the Dragons nhưng người hâm mộ của bộ phim vẫn sốc nặng khi bộ phận nhạy cảm của nhân vật Aemond lại ở trạng thái không được che đậy hay sử dụng bất kỳ kỹ xảo hoặc hiệu ứng nào. Trả lời phỏng vấn với Vulture, nam diễn viên thú nhận rằng anh muốn "gây sốc" người hâm mộ bằng cách để lộ toàn bộ trong cảnh quay mà không cần sự hỗ trợ nào. Rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận của mình trên mạng xã hội và bày tỏ rằng họ không hiểu tại sao bộ phim tranh giành quyền lực lại có nhiều cảnh nóng và khỏa thân như vậy.

Cảnh phim gây sốc ở tập 3 mới lên sóng.

Ewan Mitchell - người đóng vai Aemond Targaryen.

Mùa 2 của House of the Dragon, phần tiền truyện của Game of Thrones, đã ra mắt với 7,8 triệu lượt xem trên mọi nền tảng, đánh dấu sự sụt giảm 22% so với mùa 1. Sự sụt giảm này được cho là do lượng người xem trên HBO giảm, trong khi lượng người xem trên các nền tảng khác vẫn ổn định. Dù là bom tấn truyền hình không có đối thủ trong tháng 6 nhưng những phản ứng, đánh giá của báo giới dành cho mùa 2 của House of the Dragon không thực sự tốt. Việc có thêm nhiều nhân vật mới, phải phân chia thời lượng cho quá nhiều người, cộng với việc tập trung hơn vào câu chuyện của các Hoàng tử trẻ tuổi dẫn đến một số vai diễn rất được yêu thích trong mùa đầu tiên bị rút bớt đất diễn ở mùa 2. Mặc dù vậy, House of the Dragon vẫn là một trong những chương trình truyền hình được xem nhiều nhất hiện nay và HBO vẫn tin tưởng vào tiềm năng của loạt phim.