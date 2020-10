Sốc: Team Flash chính thức chia tay Slayder

Cách đây ít phút, Team Flash vừa đăng tải thông báo chia tay Đội trưởng Slayder - Ngôi sao số 1 của đội tuyển này trên truyền thông. Đây được coi là một động thái vô cùng bất ngờ và đang khiến cộng đồng fan hâm mộ không khỏi hoang mang. Nội dung thông báo cụ thể như sau:

[THÔNG TIN CHUYỂN NHƯỢNG]

Mùa giải 2020 kết thúc cũng sẽ là lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt với người đã đi cùng Team Flash LOL từ những ngày đầu tiên khi đội tuyển lần đầu xuất hiện trở lại tại giải đấu VCS. Team Flash xin chính thức công bố sẽ nói lời chia tay với tuyển thủ Nguyễn Linh Vương "Slayder" sau khi hợp đồng giữa hai bên đã kết thúc.

Trải qua gần như tất cả những cung bậc cảm xúc cùng Team Flash, từ việc đánh rơi chiếc vé đến với CKTG năm 2019 và sau đó là một mùa giải huy hoàng với 2 chức vô địch liên tiếp, Slayder đã có được điều mà anh vẫn luôn theo đuổi trong suốt sự nghiệp của mình chính là những danh hiệu. Nhưng có lẽ việc chưa thể thật sự có mặt tại CKTG trong màu áo Team Flash vẫn luôn là một tiếc nuối to lớn.

Team Flash xin dành sự tri ân sâu sắc nhất cho tất cả những gì Slayder đã cống hiến trong suốt 2 năm qua và xin chúc cho mọi thành công sẽ đến với anh trên con đường phía trước. Hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!

Thank you for everything, captain!

Trên Facebook cá nhân, Slayder cũng đã đăng tải bài viết nói lời chia tay với Team Flash, đồng thời gửi lời cảm ơn đến đội ngũ quản lý cũng như các đồng đội của anh vì đã cùng kề vai sát cánh và gặt hái được vô vàn chiến tích trong những mùa giải vừa qua.

Slayder cùng Optimus chính là những "công thần khai quốc" của Team Flash, từ thời điểm đội tuyển này còn mang tên Sky Gaming . Sau khi Optimus rời đi, Slayder chính là ngôi sao số 1 và là linh hồn trong lối chơi cũng như chìa khóa thành công của Team Flash.

Trong màu áo của "Team Tốc Biến", Slayder đã giành được 2 chức vô địch VCS Mùa Xuân và Mùa Hè 2020, tuy nhiên, anh lại tỏ ra không có duyên với đấu trường quốc tế khi liên tục lỡ hẹn với 2 giải đấu lớn là MSI 2020 và CKTG 2020 vì lý do dịch bệnh.

Khác với trường hợp của EGO, Naul hay Kati, việc Team Flash nói lời chia tay với ngôi sao số 1 của họ thực sự là một cú sốc lớn đối với người hâm mộ, bởi lẽ ai cũng biết Slayder chính là linh hồn của Team Flash, cả về mặt tinh thần cũng như lối chơi chung của toàn đội. Việc chứng kiến một Team Flash "không Slayder" ở mùa giải 2021 sắp tới chắc chắn sẽ mang lại không ít cảm giác lạ lẫm đối với fan hâm mộ của đội tuyển này cũng như những khán giả của VCS.

Ảnh: Internet