Sốc: Mỹ nhân SNSD nhập viện cấp cứu khi đang tập luyện

Sáng 1/3, tờ MK đưa tin, Hyoyeon (SNSD) vừa làm khách mời trên chương trình radio Cultwo Show và bất ngờ chia sẻ chuyện cô từng nhập viện cấp cứu vì 1 lý do gây sốc.

Theo lời nữ thần tượng, sự việc xảy ra trong lần cô tranh thủ tập hát khi di chuyển trên xe ô tô: "Lần đó em đang tập hát trên xe ô tô. Đang luyện hát nốt cao thì đột nhiên huyết áp của em tăng vùn vụt. Em nhớ từng có trường hợp người lớn tuổi bị gục khi đang tập hát. Lúc ấy em hăng hái luyện tập vì muốn mình hát thật hay. Nhưng đột nhiên toàn bộ cơ thể em bỗng trở nên tê liệt, thậm chí em còn không thở nổi nữa. Em vội dừng xe ở lề đường trên đường cao tốc Gyeongbu và gọi tới số cứu hộ cứu nạn 119. Em nhớ lúc đó mình còn không nhìn thấy gì ở phía trước nữa. Khi em lên xe cấp cứu để tới bệnh viện thì em trai cũng kịp đến bên em".

Màn xuất hiện của Hyoyeon ở chương trình radio Cultwo Show mới đây đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội

Vụ việc đã gây ám ảnh cho nữ ca sĩ tới tận ngày hôm nay. Hyoyeon cho biết sau lần nhập viện đó, cô đã thay đổi cách luyện tập: "Em không còn thử luyện lên nốt cao nữa vì sợ tình trạng tăng huyết áp sẽ tái diễn". Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ niềm xót xa khi biết chuyện Hyoyeon đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều để hoàn thiện bản thân tới mức từng phải nhập viện trong lúc luyện thanh.

Lần nhập viện sau khi luyện lên nốt cao đã gây ám ảnh cho nữ ca sĩ tới tận ngày hôm nay

Hyoyeon sinh năm 1989, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc từ năm 18 tuổi với tư cách thành viên của nhóm nhạc quốc dân SNSD. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò nhảy chính và được giới chuyên môn đánh giá cao. Bên cạnh những hoạt động âm nhạc nổi bật, người đẹp cũng để lại dấu ấn trong lòng công chúng qua loạt show thực tế nổi tiếng như Invincible Youth 2, Dancing with the Stars, Hit the Stage. Những năm trở lại đây, Hyoyeon còn lấn sân làm MC và gặt hái được nhiều thành công.

Cô hoạt động nghệ thuật được gần 20 năm và gặt hái được vô số thành công trên nhiều lĩnh vực khác nhau

Nguồn: MK