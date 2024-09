Mối quan hệ của Diddy với nhiều người nổi tiếng hạng A tại Hollywood đang bị điều tra sau khi ông trùm âm nhạc này bị buộc tội buôn bán tình dục và các tội danh khác. Diddy là một rapper, nhà sản xuất kiêm giám đốc thu âm hàng đầu nước Mỹ. Dưới đế chế âm nhạc của mình, Diddy dính tình nghi dụ dỗ nhiều nạn nhân nam và nữ tham gia vào các buổi biểu diễn tình dục, kéo dài nhiều ngày ở tình trạng say thuốc, được gọi là "Freak Offs".

Diddy dính cáo buộc buôn bán tình dục, ngược đãi và ép buộc trẻ vị thành niên

Các hành vi phạm tội diễn ra trong nhiều năm qua, ít nhất là 2009. Diddy ép buộc các nạn nhân tham gia các buổi thác loạn, dùng băng quay lén đe doạ. Nạn nhân gồm cả nam lẫn nữ, có cả trẻ vị thành niên. Lật lại quá khứ, ông trùm âm nhạc từng nâng đỡ nhiều nghệ sĩ trẻ. Do đó sau khi bị bắt, công chúng bắt đầu suy đoán khả năng những người từng được Diddy giúp đỡ chính là nạn nhân. Cái tên nóng nhất hiện lại là Justin Bieber.

Justin Bieber trở thành tâm điểm sau khi Didđy bị bắt

Ngoài ra, một loạt thuyết âm mưu đang cực viral trên nền tảng X, truyền thông quốc tế cũng đang vào cuộc còn gọi tên nghệ sĩ quá có Aaron Carter. Những bài đăng này suy đoán Aaron Carter có thể người từng bị Diddy lạm dụng. Cũng giống Justin, Aaron Carter từng là một tài năng nhí nổi bật. Ngoại hình điển trai như hoàng tử cùng giọng hát ngọt ngào giúp anh sớm nổi tiếng.

Đáng tiếc, việc hào quang đến sớm đã nhấn chìm cuộc đời của một ngôi sao. Một bài đăng đang thu về hơn 26 triệu lượt xem tung tin Aaron Carter bị “diệt khẩu" vì có ý định tố cáo đường dây của Diddy.

Diddy từng nâng đỡ Aaron thời niên thiếu

"Có tin đồn rằng Aaron Carter đã bị giết ngay trước khi anh ấy chuẩn bị tiết lộ những gì đã xảy ra tại các bữa tiệc buôn bán tình dục của P. Diddy, nơi anh ấy là nạn nhân thời thơ ấu của nạn lạm dụng ma túy và hiếp dâm. Aaron Carter đã phát hành album dưới sự quản lý của Sony Music Group Entertainment, công ty mẹ của Bad Boy Records của P. Diddy", bài đăng cho biết.

Truyền thông Mỹ bắt đầu khai thác về câu chuyện của Aaron với Diddy

Aaron Carter qua đời năm 2022. Cái chết của Carter được tuyên bố là do tai nạn, và nguyên nhân tử vong là đuối nước vì tác dụng của difluoroethane và alprazolam (những chất hướng thần, khí gây hưng phấn). Cảnh sát cho biết không tìm thấy bằng chứng nào về hành vi phạm tội. Tuy nhiên, thời điểm ấy, hôn thê của Aaron Carter là Melanie Martin và mẹ của anh tỏ ra nghi vấn. Mẹ Aaron Carter cho rằng đây có thể là một "vụ giết người tiềm ẩn".

Khi vụ án của Diddy nổ ra, nghi vấn này càng bị đào sâu hơn. Ngoài cái chết bí ẩn, người hâm mộ còn chỉ ra quá khứ bị ngược đãi của Aaron Carter, khi còn đang là ngôi sao dưới trướng Diddy. Chỉ tiếc, chưa kịp phân trần, Aaron Carter đã gặp tai nạn.

Aaron Carter là em trai ruột của thành viên Backstreet Boys Nick Carter

Aaron Charles Carter là một ca sĩ, rapper kiêm diễn viên người Mỹ. Aaron Carter là em trai ruột của thành viên Backstreet Boys Nick Carter. Mùa thu năm 1997, tài năng nhí xuất xưởng đĩa đơn đầu tay Crush on you và nhanh chóng tạo được sức hút trước công chúng. Anh nhanh chóng phát hành luôn album đầu tay và tẩu tán 1 triệu bản. Từ đó, Aaron Carter nổi lên như một hiện tượng âm nhạc và liên tục tạo được tiếng vang lớn với các sản phẩm tiếp theo: Aaron's Party (Come Get It) - 2000, Oh Aaron (2001), Another Earthquake! (2002)…

Trước khi Justin Bieber nổi đình nổi đám thì Aaron Carter là ngôi sao được mệnh danh là “hoàng tử nhạc pop”

Trước khi Justin Bieber nổi đình nổi đám thì Aaron Carter là ngôi sao được mệnh danh là “hoàng tử nhạc pop” khiến hàng triệu fan phát cuồng. Sự nghiệp của Aaron Carter sớm chạm đến đỉnh cao nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn, xuất phát từ những tổn thương trong gia đình. Aaron vùi lấp sự nghiệp bằng những năm tháng ăn chơi sa đọa, yêu đương bừa bãi, làm bạn với chất kích thích.

Ngôi sao nhạc pop đánh mất hào quang vì nghiện chất kích thích

Aaron cùng hôn thê trước khi qua đời

Việc chìm trong nghiện ngập, sống bất cần, nổi loạn cùng tâm lý bất ổn khiến mối quan hệ giữa các anh chị trong gia đình nảy sinh nhiều xung đột. Aaron từng tuyên bố sẽ giết chị dâu đang mang thai và có những hành động đe dọa đối với gia đình của anh trai Nick Carter khiến ngôi sao nhóm Backstreet Boys phải xin tòa ban hành lệnh cấm tiếp cận vào tháng 9/2019. Những năm cuối đời, Aaron ngập trong tranh cãi, thị phi. Cuối cùng, ngôi sao nhạc pop rời bỏ thế gian ở tuổi 34, vào tháng 11/2022.