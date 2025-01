Sốc: Han So Hee - Ryu Jun Yeol lén lút tái hợp, gặp nhau tại Pháp?

Tối 23/1, mạng xã hội xứ củ sâm xôn xao trước nghi vấn Han So Hee và Ryu Jun Yeol (Reply 1988) đã tái hợp ở Pháp sau 10 tháng chia tay. Tin đồn xuất phát từ loạt động thái đáng chú ý mới đây của 2 nghệ sĩ. Đầu tiên, Han So Hee và Ryu Jun Yeol hiện đều ở Paris (Pháp). Bên cạnh đó, 2 ngôi sao cùng bất ngờ đăng ảnh về hoa trên story Instagram vào hôm 22/1.

Đáng chú ý, tài tử Reply 1988 còn viết dòng chú thích "Paris, anh yêu em" trên bức ảnh, khiến 1 bộ phận netizen cho rằng anh muốn công khai tỏ tình Han So Hee.

Han So Hee - Ryu Jun Yeol cùng đăng ảnh hoa lên story Instagram trong 1 ngày. Đặc biệt, dòng chú thích "Paris, anh yêu em" trên hình ảnh của tài tử họ Ryu đã gây xôn xao

Được biết, nữ diễn viên họ Han tới kinh đô ánh sáng để tham dự Tuần lễ thời trang Paris. Vào hôm 22/1, cô đã gây chú ý với màn xuất hiện xinh đẹp ở sân bay Hàn trước khi lên đường tới Pháp dự sự kiện thời trang danh tiếng

Còn Ryu Jun Yeol tới Paris để xem 1 trận bóng đá. Trên story Instagram, nam diễn viên vừa chia sẻ tới người hâm mộ hình ảnh từ sân vận động Pháp. Và anh được cho là đã tranh thủ gặp gỡ mỹ nhân họ Han tại Paris

Han So Hee - Ryu Jun Yeol dính nghi vấn "gương vỡ lại lành" mới đây

Trên các diễn đàn mạng xã hội xứ Hàn, 1 bộ phận netizen tin rằng Han So Hee - Ryu Jun Yeol đã "gương vỡ lại lành". Trong khi đó, nhiều khán giả lại nhấn mạnh việc 2 nghệ sĩ cùng ở Paris và đăng hoa lên story Instagram trong cùng ngày chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chưa dừng lại ở đó, fan cho rằng tài tử họ Ryu sử dụng câu "anh yêu em" nhằm để diễn tả tình yêu của anh với thành phố Paris hoa lệ. Ngoài ra, những bông hoa trong bài đăng của Han So Hee được cho là quà tặng từ Dior, bởi nữ diễn viên cũng chia sẻ tấm ảnh túi quả cô nhận từ thương hiệu này cùng thời điểm với bức hình về hoa nói trên.

Han So Hee cũng đăng ảnh quà tặng từ Dior cùng thời điểm với bức hình về hoa. Được biết, nữ diễn viên là đại sứ của thương hiệu Dior tại Hàn Quốc

Han So Hee xác nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol hồi giữa tháng 3 năm ngoái. Cuộc tình này đã kéo nữ diễn viên họ Han vào vòng xoáy thị phi, khiến cô mất điểm trầm trọng trước công chúng. Nguyên nhân đến từ việc Han So Hee được cho là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ giữa Ryu Jun Yeol - Hyeri.

Giữa tâm bão ồn ào, Han So Hee - Hyeri còn có động thái "cà khịa" đối phương. Trong khi đó, tài tử họ Ryu giữ thái độ im lặng giữa lúc hai mỹ nhân đấu đá trên mạng xã hội. Khi vướng nghi vấn làm tiểu tam, Han So Hee yêu cầu Ryu Jun Yeol công bố chính xác ngày nam diễn viên chia tay Hyeri với công chúng. Nhưng tài tử Reply 1988 không chịu đáp ứng yêu cầu từ phía minh tinh họ Han. Hành động lạnh nhạt, thờ ơ từ tài tử họ Ryu làm cho Han So Hee thất vọng tràn trề. Và đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến Han So Hee - Ryu Jun Yeol sớm tan vỡ. Được biết, cặp đôi chính thức "đường ai nấy đi" chỉ sau khoảng 2 tuần công khai mối quan hệ với truyền thông.

Hyeri mở màn “trận chiến” khi đăng ảnh khu nghỉ dưỡng cùng chú thích “Thú vị quá” nhằm "đá xoáy" việc tình cũ Ryu Jun Yeol đi du lịch cùng Han So Hee

Đáp lại, nữ diễn viên họ Han đăng story có câu “Tôi cũng thấy thú vị lắm” nhằm khịa lại Hyeri

Giữa lúc Han So Hee - Hyeri đấu đá, tài tử họ Ryu hoàn toàn giữ im lặng. Khi Han So Hee yêu cầu Ryu Jun Yeol công bố chính xác thời điểm chia tay Hyeri, nam diễn viên cũng không làm theo yêu cầu từ phía người đẹp

Nguồn: X, Naver