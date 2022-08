SỐC: Bóng đá Ấn Độ bị FIFA cấm vô thời hạn, kế hoạch gia nhập AFF đổ bể

Trước đó một tuần, các cơ quan quản lý cấp cao của bóng đá thế giới và châu Á đều đã gửi thông điệp cảnh báo đến phía Ấn Độ sau khi liên đoàn bóng đá nước này "xuất hiện những sai phạm" trong cuộc bầu cử mới nhất. Tuy nhiên, AIFF đã không thay đổi theo nguyện vọng của FIFA, dẫn đến bản án từ FIFA .



Loại vi phạm để bên ngoài can thiệp vào chuyện nội bộ của liên đoàn bóng đá là điều mà FIFA rất nặng tay trong thời gian gần đây, không ít quốc gia cũng bị cấm dài hạn với lý do tương tự. Có thể kể ra Kuwait, Indonesia khi cả hai quốc gia này đều bị chính phủ can thiệp vào bóng đá.

Với Ấn Độ thì theo như phán quyết từ FIFA, họ sẽ bị tước quyền đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ U17 thế giới và giải VĐQG Ấn Độ cũng bị đình chỉ ngay lập tức. Điều đó có nghĩa là các đội tuyển của Ấn Độ sẽ không thể chơi bất kỳ trận đấu quốc tế nào cho đến khi lệnh cấm được gỡ bỏ, từ cấp độ trẻ đến cao nhất là ĐTQG.

Ấn Độ đã vi phạm các điều lệ của FIFA

Dĩ nhiên, án phạt này cũng có hiệu lực với các giải đấu cấp CLB thuộc quyền quản lý của AFC gồm AFC Club Championship nữ, AFC Cup và AFC Champions League .



Lệnh cấm này cũng khiến kế hoạch gia nhập LĐBĐ Đông Nam Á của Ấn Độ bị đình chỉ vô thời hạn. Trước đó, chính tổng thư ký AIFF đã công khai ý định "dời hộ khẩu" sang AFF.

Tuy nhiên FIFA cũng để ngỏ "đường lui" cho AIFF khi khẳng định nếu thành lập nên một hội đồng điều hành "giành lại quyền lực" cho AIFF, họ sẽ được xem xét gỡ bỏ hình phạt. Còn trước mắt, quá nhiều mối nguy đang xảy ra với ĐT Ấn Độ, trong đó có cả việc bị loại khỏi Asian Cup 2023.