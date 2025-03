1 sao hạng A bị đuổi khéo khỏi sân khấu Oscar, có phản ứng khiến khán giả rần rần

Lễ trao giải Oscar 2025 chính là sự kiện được quan tâm bậc nhất trong ngày hôm nay. Tại buổi lễ trao giải mới đây, tài tử hạng A Adrien Brody đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Bên cạnh giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc giành được, Adrien Brody còn trở thành chủ đề nóng với bài phát biểu dài hơn 5 phút trên sân khấu nhận tượng vàng Oscar.

Bài phát biểu của Adrien Brody quá dài tới mức ban tổ chức thậm chí đã phát nhạc đuổi khéo nam tài tử khỏi sân khấu. Thế nhưng, nam diễn viên đình đám không chịu rời đi, còn yêu tầu tắt nhạc để mình có thể tiếp tục bài phát biểu: "Tôi sắp kết thúc bài phát biểu rồi. Làm ơn đấy. Tôi sắp hoàn thành bài phát biểu rồi. Làm ơn tắt nhạc đi. Tôi cũng từng nhận giải này 1 lần rồi mà. Xin cảm ơn. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, tôi xin hứa đấy". Sau khi ban tổ chức tắt nhạc, Adrien Brody tiếp tục gửi lời cảm ơn tới bố mẹ và bày tỏ mong muốn về 1 thế giới hòa bình, hạnh phúc. Ban tổ chức lại tiếp tục phát nhạc và tới lần này, nam diễn viên mới kết thúc bài phát biểu nhận giải của mình. Còn nhớ, Adrien Brody từng giành chiến thắng ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất tại Oscar cách đây đúng 22 năm.

Tại lễ trao giải Oscar mới đây, Adrien Brody bày tỏ niềm xúc động khi nhận được giải thưởng cao quý: "Trông hào nhoáng là vậy nhưng thực ra nghề diễn viên vốn rất mong manh. Dù bạn đạt đến cấp độ nào trong sự nghiệp hay đạt được thành tựu gì thì những điều đó vẫn có thể tan biến thành mây khói. Tôi biết ơn vì hiện được làm những công việc mình yêu thích. Giải thưởng danh giá này tượng trưng cho mục tiêu trong sự nghiệp của tôi. Tôi chia sẻ niềm vui chiến thắng và giải thưởng này với những người đồng nghiệp cùng nhận được đề cử với mình. Họ là những diễn viên vô cùng tuyệt vời, tốt bụng".

Sau khi yêu cầu ban tổ chức tắt nhạc, Adrien Brody lại tiếp tục có những chia sẻ đáng chú ý trên sân khấu nhận giải: "Tôi muốn cảm ơn bố mẹ, hôm nay họ cũng có mặt ở đây. Họ đã giúp tôi có được 1 nền tảng vững chắc về lòng tôn trọng, sự tử tế và tinh thần tuyệt vời. Họ đã truyền cho tôi sức mạnh để có thể vững bước theo đuổi ước mơ. Tôi muốn cầu nguyện cho mọi người trên thế giới được khỏe mạnh, hạnh phúc hơn. Tôi tin chắc nếu quá khứ đang dạy cho chúng ta 1 điều gì đó, thì chắc chắn đó phải là lời nhắc nhở rằng đừng nên giữ lòng hận thù. Thôi được rồi, tôi sẽ rời khỏi sân khấu. Tôi yêu tất cả các bạn. Tôi trân trọng tất cả mọi người".

Adrien Brody sinh tại New York (Mỹ) trong 1 gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Khi vừa tròn 13 tuổi, nam nghệ sĩ bắt đầu tham gia đóng phim. Tới năm 1998, tài tử nhận đề cử Giải thưởng Tinh thần Độc lập cho vai diễn trong Restaurant. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Adrien Brody kiên trì theo đuổi các dự án có chiều sâu như The Darjeeling Limited, The Grand Budapest Hotel, Blonde, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty...

Nguồn: Variety