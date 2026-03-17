Số tiền 40 triệu khiến em gái Trấn Thành bị réo tên

Mới đây, đoạn clip Uyển Ân đi du lịch cùng bạn bè tại Thái Lan bất ngờ lên xu hướng. Trong video, nữ diễn viên ghé vào một cửa hàng để mua vali mới. Điều khiến nhiều người chú ý là khi nghe mức giá của chiếc vali, khoảng hơn 40 triệu đồng, phần bình luận dưới clip lập tức trở nên sôi nổi. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ trước con số này.

Một số người cho rằng mức giá như vậy là quá đắt đối với một chiếc vali. Có bình luận nhận xét chỉ cần vài triệu đồng là đã có thể mua được một sản phẩm tương tự. Thậm chí, một vài ý kiến còn để lại lời mỉa mai khi nhắc đến việc Uyển Ân là em gái của Trấn Thành.

Uyển Ân chi hơn 40 triệu đồng chốt đơn vali tại Thái Lan

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận cho rằng món đồ có giá khó hiểu, nhiều người lại lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Một số netizen chỉ ra rằng chiếc vali trong video thuộc thương hiệu nổi tiếng với các dòng sản phẩm cao cấp và mức giá không hề rẻ. Theo họ, với những thương hiệu như vậy, con số vài chục triệu đồng cho một chiếc vali không phải điều quá lạ.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc chi tiêu cho món đồ cá nhân hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện và nhu cầu của mỗi người. Nếu Uyển Ân dùng tiền của mình để mua một sản phẩm phục vụ cho công việc hay du lịch thì không có gì đáng để chỉ trích. Thậm chí, một số bình luận còn phản bác lại những ý kiến mỉa mai, cho rằng việc công kích cá nhân chỉ vì một món đồ là khá quá khích.

Một số bình luận trái chiều của netizen:

- Giàu lắm mới được em Trấn Thành chơi chung

- Mình thấy không cần phải mua đắt như vậy

- Mình mua vali 6 triệu đã thấy bị đắt rồi

- Vali mà hơn 40 triệu hả?

- Tiền nào của đó mọi người ơi, vali có thương hiệu hẳn hoi mà

Chiếc vali khiến Uyển Ân bị réo tên rần rần

Sinh ra trong gia đình có anh ruột là người nổi tiếng, em gái Trấn Thành - Uyển Ân nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông và công chúng. Và sau khi đóng vai chính trong phim điện ảnh Nhà Bà Nữ , cái tên Uyển Ân càng được nhiều người biết đến rộng rãi. Nữ diễn viên còn chứng minh thực lực của mình qua loạt vai diễn ấn tượng như Mai, Cô Dâu Hào Môn, Bộ Tứ Bảo Thủ,...

Sau thành công từ các dự án điện ảnh, Uyển Ân ngày càng được chú ý và thường xuyên xuất hiện tại nhiều sự kiện giải trí. Ở giai đoạn đầu khi mới bước vào showbiz, nữ diễn viên chủ yếu xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính với những bộ trang phục thanh lịch, kín đáo. Phong cách này cũng khiến cô được khán giả nhớ đến như một gương mặt trẻ có vẻ ngoài trong trẻo, dễ mến.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, Uyển Ân bắt đầu có những thay đổi rõ rệt về hình ảnh. Nữ diễn viên dần thử nghiệm phong cách táo bạo hơn với các thiết kế cắt xẻ, tôn dáng mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ hay tại các sự kiện giải trí. Không ít khán giả nhận xét sau giamr cân, nhan sắc của Uyển Ân ngày càng thăng hạng, gương mặt thanh thoát hơn cùng vóc dáng gọn gàng giúp cô tự tin thử nghiệm nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Ảnh, Clip: Tiktok, FBNV