So sánh sắc vóc Hồ Ngọc Hà trong clip của "người qua đường" và ảnh tự đăng: Kết quả đầy bất ngờ

Nhắc đến những bà mẹ "hot" nhất làng giải trí Việt thì Hồ Ngọc Hà luôn nằm trong top đầu. Một trong những lý do khiến Hà Hồ được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều chính là nhan sắc, thân hình sau sinh.

Ở tuổi 38 và trải qua 2 lần sinh nở (trong đó có 1 lần sinh đôi), Hồ Ngọc Hà vẫn về dáng một cách thần tốc, lấy lại 3 vòng "bốc lửa", săn chắc khiến con gái đôi mươi cũng phải ao ước.

Mới đây, trong một đoạn clip do khán giả quay lại, ngoại hình hút mắt của Hà Hồ lại càng được chứng minh một cách thực tế hơn. Body chuẩn không cần chỉnh cùng thần thái sang chảnh, rạng rỡ khiến bà xã Kim Lý nổi bần bật dù qua camera thường.

Bất ngờ hơn là khi so sánh với hình ảnh do Hồ Ngọc Hà tự đăng lên trang cá nhân, từ nhan sắc, thần thái đến body của nữ ca sĩ không có sự khác biệt nào với đoạn clip do "người qua đường quay".

Hà Hồ nổi bật trong đoạn clip do khán giả quay với sắc vóc gợi cảm, cuốn hút

Ảnh tự đăng của nữ ca sĩ so với clip camera thường không có sự khác biệt

Hà Hồ là một trong những tín đồ lâu năm của bộ môn yoga. Ngoài việc tập yoga vào mỗi sáng, Hà Hồ còn dành 3 buổi mỗi tuần để tập các nhóm cơ vùng bụng và mông với cường độ tập là 3 hiệp cho mỗi bài. Nữ ca sĩ cũng đặc biệt lưu ý thêm: "Nhớ uống protein sau khi tập sẽ giúp cho những bài tập của mình hiệu quả hơn", bước này giúp các bà mẹ nhanh chóng nâng cao sức khỏe và lấy lại vóc dáng.



Bên cạnh đó, Hà Hồ theo đuổi chế độ ăn thuần thực vật. Rau củ xanh là thực phẩm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của gia đình nữ ca sĩ, có thể chế biến đa dạng từ luộc, xào, trộn salad.