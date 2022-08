Số người trầm cảm tăng 15%-20% sau dịch COVID-19

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trầm cảm là bệnh gây hại đứng thứ hai sau tim mạch. Đáng nói, thời gian gần đây, các bệnh viện cho biết người bệnh trầm cảm có xu hướng gia tăng.

Các bệnh viện tâm thần, khoa tầm thần cho biết sau COVID-19, lượng người mắc trầm cảm gia tăng 15%-20%.

Mới đây, tại tỉnh Bình Dương, Công an phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An) vừa giải cứu một trường hợp trầm cảm dự định tự tử . Số thuốc được nam thanh niên bóc ra dự định uống để tự tử và đăng lên mạng xã hội. Rất may, Cục an ninh mạng của Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị của Công an Bình Dương đã tìm được địa chỉ nam thanh niên và ngăn chặn kịp thời.

Hiệu quả bước đầu của cấp cứu trầm cảm

Trầm cảm, tâm thần là vấn đề sức khỏe cũng đang được TP Hồ Chí Minh quan tâm. Sở T tế TP Hồ Chí Minh đã triển khai thí điểm mô hình cấp cứu trầm cảm, tâm thần, kỳ vọng sẽ giúp tiếp nhận và phản ứng kịp thời cấp cứu và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân trên địa bàn.

Tại trung tâm cấp cứu 115, tổng đài 115 những ngày qua cũng đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi tư vấn, cấp cứu tâm thần, trầm cảm. Sau 2 tuần triển khai, đã có nhiều trường hợp được can thiệp kịp thời.

Đây là hoạt động mới nhưng cũng đã được trung tâm chú ý phối hợp. Các bác sĩ cũng được huấn luyện về các tình huống cấp cứu tâm thần, trầm cảm.

Tổng đài 19001267 đã được thiết lập tại Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh. Khi người dân gọi vào đầu số này và bấm phím 1 sẽ có người ứng trực để tiếp nhận thông tin về người cần cấp cứu tâm thần, trầm cảm.

Người bệnh sau khi gọi đến tổng đài bệnh viện sẽ được tiếp nhận thông tin về tình hình sức khỏe. Thông tin sẽ được chuyển cho cấp cứu 115 để phản ứng nhanh cấp cứu người bị trầm cảm. Sau đó, người bệnh sẽ được chuyển về bệnh viện tâm thần để điều trị.

Ngoài đầu số 19001267, người dân có thể gọi 115 để cấp cứu người trầm cảm.

Hoạt động cấp cứu trầm cảm nằm trong lộ trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần hậu COVID-19 cho người dân TP Hồ Chí Minh.

Các bác sĩ cho rằng, trầm cảm dẫn đến nhiều hệ lụy nguy hiểm. Do đó, việc quan tâm can thiệp sớm người có dấu hiệu trầm cảm sẽ giúp cho họ thoát khỏi những ý định tiêu cực.