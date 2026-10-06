Sơ mi denim: Diện vừa trẻ trung vừa sang chuẩn old money cho nàng công sở

Sơ mi denim không phải món đồ mới, nhưng chính tính kinh điển khiến item này có thể xuất hiện trở lại trong nhiều mùa mà vẫn dễ mặc.

Nhắc đến phong cách công sở "old money", nhiều người thường nghĩ ngay đến sơ mi trắng, quần âu, blazer hay những gam màu trung tính như be, nâu và navy. Tuy nhiên, tủ đồ thanh lịch không nhất thiết phải xoay quanh những món đồ quá quen thuộc. Một chiếc sơ mi denim có thể mang đến vẻ ngoài trẻ trung hơn, nhưng nếu biết cách lựa chọn và phối đồ, item này vẫn giữ được tinh thần sang trọng, kín đáo và chỉn chu đặc trưng của phong cách old money. Không quá cứng nhắc như sơ mi công sở truyền thống, cũng không bụi bặm như denim thường thấy trong những set đồ casual, sơ mi denim nằm ở khoảng giữa thú vị: vừa có chất liệu khỏe khoắn, vừa sở hữu phom dáng đủ thanh lịch để nàng diện tới văn phòng. Đặc biệt, đây còn là món đồ dễ biến hóa, có thể mặc cùng quần âu, chân váy hoặc khoác ngoài váy liền.

Old money không nhất thiết đồng nghĩa với những món đồ đắt tiền. Cốt lõi của phong cách này nằm ở sự tiết chế, phom dáng đẹp, chất liệu có độ chỉn chu và cách phối đồ không quá phô trương. Vì vậy, một chiếc sơ mi denim hoàn toàn có thể trở thành item theo tinh thần này nếu được lựa chọn đúng. Thay vì những mẫu denim quá bạc màu, rách hoặc có nhiều chi tiết trang trí, nàng nên ưu tiên thiết kế có màu xanh denim vừa phải, bề mặt vải sạch, đường may gọn và phom áo đứng dáng. Những gam xanh denim trung tính như xanh chàm, xanh navy hoặc xanh denim hơi nhạt sẽ dễ phối hơn. Đặc biệt, áo có thiết kế càng tối giản càng tạo cảm giác sang. Một chiếc sơ mi denim cổ điển, tay dài, hàng cúc gọn gàng và không in logo lớn có thể trở thành món đồ sử dụng trong nhiều mùa mà không lo lỗi mốt.

Nếu muốn sơ mi denim trở nên thanh lịch ngay lập tức, hãy thử kết hợp với quần âu. Sự tương phản giữa chất liệu denim hơi khỏe khoắn và phom quần mềm mại, chỉn chu tạo nên tổng thể cân bằng. Quần âu màu trắng, kem, be, xám hoặc đen đều có thể kết hợp cùng áo denim. Trong đó, quần ống đứng hoặc ống suông đặc biệt phù hợp với phong cách công sở bởi chúng tạo cảm giác chân dài và giúp tổng thể trông gọn gàng hơn. Một cách phối đơn giản là sơ mi denim xanh + quần âu trắng kem + giày mũi nhọn. Chỉ cần thêm túi da có phom cứng và một chiếc đồng hồ thanh mảnh, nàng đã có diện mạo vừa trẻ trung vừa trang nhã. Nếu muốn tạo cảm giác phóng khoáng hơn, có thể sơ vin toàn bộ áo vào quần. Còn với những ngày muốn thoải mái, hãy sơ vin nửa vạt hoặc mở một vài cúc phía trên, nhưng nên tiết chế để tổng thể vẫn phù hợp môi trường công sở.

Một cách khác để biến denim thành món đồ công sở là phối cùng chân váy. Chân váy chữ A, midi hoặc bút chì đều có thể kết hợp với sơ mi denim. Nếu chọn chân váy midi màu kem hoặc trắng, tổng thể sẽ mang hơi hướng nữ tính và cổ điển. Ngược lại, chân váy đen hoặc nâu chocolate sẽ tạo cảm giác trưởng thành hơn. Với nàng thích phong cách "old money", đây là lúc những phụ kiện nhỏ như thắt lưng da, đồng hồ mặt nhỏ hoặc giày slingback phát huy tác dụng. Điểm quan trọng là nên cân bằng tỷ lệ. Nếu sơ mi denim có phom hơi rộng, chân váy nên có độ gọn vừa phải. Nếu áo được may vừa người, nàng có thể chọn chân váy xòe nhẹ để tạo độ mềm mại.

Denim-on-denim thường được xem là cách phối khá cá tính, nhưng nàng công sở hoàn toàn có thể áp dụng theo phiên bản thanh lịch hơn. Thay vì chọn áo và quần có cùng màu xanh, hãy thử phối các sắc độ denim khác nhau. Chẳng hạn, sơ mi xanh nhạt đi cùng quần jeans xanh chàm hoặc quần denim dáng suông tối màu. Sự chênh lệch màu sắc giúp tổng thể có chiều sâu và tránh cảm giác như đang mặc đồng phục denim. Để giữ tinh thần old money, các món phụ kiện nên được tiết chế. Túi da nâu, giày loafer, ballet flats hoặc giày mũi nhọn sẽ giúp set đồ bớt casual. Trang sức vàng hoặc bạc mảnh cũng có thể tạo thêm điểm sáng mà không khiến bộ trang phục trở nên quá cầu kỳ.

Một ưu điểm khác khiến sơ mi denim đáng có trong tủ đồ là khả năng sử dụng như áo khoác. Với những chiếc váy liền tối giản, nàng có thể khoác sơ mi denim bên ngoài và xắn nhẹ tay áo. Cách này đặc biệt phù hợp với những ngày cuối tuần hoặc môi trường công sở có dress code thoải mái. Nếu muốn vẻ ngoài sang hơn, hãy chọn sơ mi denim có phom hơi rộng nhưng không quá oversized, chất liệu đứng vừa phải và ít chi tiết. Bên trong có thể là váy trắng, váy đen hoặc một chiếc áo hai dây kín đáo. Thêm loafer hoặc slingback là đã có một set đồ vừa trẻ trung vừa có nét cổ điển.

Đây là yếu tố quyết định một chiếc sơ mi denim có phù hợp với môi trường công sở hay không. Áo quá rộng, quá bạc màu hoặc nhiều túi hộp có thể khiến tổng thể nghiêng hẳn sang phong cách đường phố. Trong khi đó, một thiết kế có phần vai vừa vặn, cổ áo cứng cáp, đường cắt may gọn và chiều dài vừa phải sẽ dễ tạo cảm giác chỉn chu hơn. Nàng cũng nên chú ý đến độ dày của denim. Chất liệu quá cứng có thể khiến áo dựng phom thiếu mềm mại, trong khi denim quá mỏng lại dễ nhăn và mất dáng. Một chất denim mềm vừa phải, có độ rủ nhẹ sẽ phù hợp hơn với những set đồ nữ tính.

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Sơ mi denim không phải món đồ mới, nhưng chính tính kinh điển khiến item này có thể xuất hiện trở lại trong nhiều mùa mà vẫn dễ mặc. Khi kết hợp với những món đồ có tính thanh lịch như quần âu, chân váy midi, giày mũi nhọn hay túi da, denim lập tức được nâng tầm và trở nên phù hợp với môi trường công sở. Nếu đã quá quen với sơ mi trắng và blazer, một chiếc sơ mi denim có thể là cách đơn giản để làm mới phong cách mà không cần thay đổi toàn bộ tủ đồ. Chỉ cần chọn phom đẹp, màu denim tinh tế và phối cùng những món đồ tối giản, nàng hoàn toàn có thể diện denim tới công sở theo cách trẻ trung nhưng vẫn giữ nguyên vẻ sang trọng chuẩn "old money".