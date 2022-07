So kè hai nữ chính nổi bật nhất hiện tại: Diễn xuất chắc tay lại xinh đẹp, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân

Eve (Thiên Nga Bóng Đêm) và Why Her? (Tại Sao Lại Là Oh Soo Jae) hiện đang là hai bộ phim nổi bật nhất mùa hè năm 2022. Dưới sự dẫn dắt của hai nữ diễn viên ngang tài ngang sức Seo Ye Ji và Seo Hyun Jin, hai bộ phim được dự đoán sẽ thu được nhiều thành công hơn nữa.

Eve (Thiên Nga Bóng Đêm) do Seo Ye Ji đảm nhiệm vai nữ chính là một cuộc báo thù căng thẳng với những tình tiết gay cấn và các phân cảnh được gắn mác 19 . Seo Ye Jin vào vai nhân vật Lee Ra El với quá khứ đầy đau thương khi cô tận mắt chứng kiến cha của mình bị giết hại. Ra El ôm mối hận sâu thẳm và lên kế hoạch nhiều năm để trả thù người đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình.

Trong đó, Why Her? (Tại Sao Lại Là Oh Soo Jae) của Seo Hyun Jin cũng là một màn báo thù kịch tính của nhân vật Oh Soo Jae - một luật sư trẻ tài giỏi và lạnh lùng. Không giống như Eve, Why Her? lại đào sâu về vấn đề luật pháp hơn là trả thù cá nhân. Oh Soo Jae hiện lên với dáng vẻ của một người phụ nữ thành đạt, giỏi giang nhưng cũng ẩn chứa nhiều bí mật. Không ai biết trước được cô đang nghĩ gì và mục đích thực sự của cô là gì.

Có thể nói, hai mỹ nhân họ Seo đều là những diễn viên toàn năng với ngoại hình nổi bật và khả năng diễn xuất được công nhận. Tên tuổi Seo Ye Ji vươn tầm quốc tế sau bộ phim It's Okay to Not Be Okay (Điên Thì Có Sao) và nhanh chóng được ca ngợi với thần thái mê hồn và kỹ năng diễn xuất đỉnh cao. Nữ diễn viên còn từng được đề cử giải thưởng danh giá Baeksang vào năm 2021.

Seo Hyun Jin trước giờ vẫn luôn là diễn viên thuộc trường phái thực lực của làng giải trí Hàn Quốc. Thị hậu Baeksang năm 2017 với diễn xuất linh hoạt, từ những vai diễn trong sáng và ngọt ngào cho tới những vai diễn u tối và cần chiều sâu tâm lý. Đặc biệt, nhiều khán giả yêu thích Seo Hyun Jin bởi giọng thoại của nữ diễn viên vô cùng tự nhiên và chan chứa nhiều cảm xúc.

Về vẻ ngoài, thật khó có thể so sánh được Seo Ye Ji hay Seo Hyun đẹp hơn. Bởi mỗi người đều mang một nét đẹp riêng và vô cùng cuốn hút. Seo Ye Ji gây ấn tượng nhờ nét đẹp quyến rũ, gợi cảm. Trong khi Seo Hyun lại mang nét tươi tắn và ngọt ngào.

Seo Ye Ji đã từng làm "điên đảo" hội mê phim Hàn vào năm 2020 với bộ phim It's Okay to Not Be Okay rồi sống khép kín sau scandal đời tư. Trước đó, nữ diễn viên cũng đã góp mặt trong nhiều tác phẩm như Lawless Lawyer (Luật Sư Vô Pháp), Hwarang (Hoa Lang) ... nhưng chưa có nhiều thành tích nổi bật.

Sự nghiệp diễn xuất của Seo Hyun Jin thì lại có nhiều tác phẩm để đời hơn. Giờ đây khi nhắc đến Seo Hyun Jin, khán giả sẽ nhớ về những tác phẩm "làm mưa làm gió" một thời như Another Miss Oh (Lại Là Em Oh Hae Young), Temperature Of Love (Nhiệt Độ Tình Yêu), Romantic Doctor, Teacher Kim (Người Thầy Y Đức) ...

Seo Ye Ji và Seo Hyun Jin đều là những diễn viên tài giỏi của của Hàn Quốc. Với những đóng góp của họ thì hai tác phẩm Eve và Why Her? sẽ ngày càng thu hút được nhiều người yêu thích hơn nữa.

