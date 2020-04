So kè 2 "tiểu tam" trơ tráo nhất màn ảnh Hàn: "Gái xinh" Thế Giới Hôn Nhân ghê đấy nhưng có đọ lại "em gái mưa" của chồng Jang Nara?

Câu chuyện ngoại tình, "tiểu tam" trơ tráo vẫn luôn là đề tài hot trên màn ảnh Hàn, từ cơn sốt VIP (Vị Khách Vip) của "chị đại" Jang Nara cuối năm 2019 tới The World of Married (Thế Giới Hôn Nhân) của "bà cả" Kim Hee Ae ra mắt tháng 3/2020 đều là hai cái tên hot sở hữu mức rating bùng nổ ngay từ tập đầu tiên. Nhìn về nàng "tiểu tam" xinh đẹp Yeo Da Kyung (Han So Hee) đang gây ức chế nhất ở thời điểm hiện tại, người xem chắc hẳn nhận thấy vô vàn sự tương đồng với On Yoo Ri (Pyo Ye Jin) trong cuộc hôn nhân giữa Na Jung Sun (Jang Nara) và Park Sung Joon (Lee Sang Yoon) ở Vị Khách Vip chỉ cách đây vài tháng.

Hai nàng tiểu tam gây kinh hãi nhất màn ảnh Hàn trong thời gian gần đây.

Xuất thân khác nhau, nhưng đều có điểm chung là con gái tài phiệt

Sau hai dự án liên tiếp, việc khán giả bất đắc dĩ có cái nhìn tiêu cực vào hội nữ phụ xinh đẹp, "hậu duệ" gia đình tài phiệt là điều không thể tránh khỏi. Nếu như Yeo Da Kyung là con gái cưng của chủ tịch Yeo Byung Kyu (Lee Kyung Young), "tiểu tam" On Yoo Ri lại là con ngoài giá thú của phó chủ tịch Ha Jae Woong (Park Sung Geun) trong Vị Khách Vip - trở thành cháu gái cưng của gia tộc họ Ha khi "vắng bóng" người thừa kế tập đoàn.

Nhưng dù đều là con gái tài phiệt, Yeo Da Kyung và On Yoo Ri có cách hành xử vô cùng khác biệt.

Tuy có xuất thân khác biệt, người được bao bọc từ nhỏ như Yeo Da Kyung tất yếu có sự đối nghịch với người luôn chịu nhiều thiệt thòi như On Yoo Ri. Thế nhưng, hai nàng "tiểu tam" khi trưởng thành đều có sự hậu thuẫn từ gia đình trước khi quyết định bỏ qua lương tâm mà phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Thế nhưng, hành động của On Yoo Ri còn khiến người hâm mộ sôi máu hơn cả, khi mẹ cô nàng vốn dĩ cũng chỉ là "người thứ ba" trong cuộc hôn nhân với phó chủ tịch Ha.

Rất tự tin vào việc bản thân là "tiểu tam"

Nhưng dù hoàn cảnh gia đình, xuất thân "điểm cộng" thế nào đi chăng nữa, Yeo Da Kyung và On Yoo Ri đều vô cùng trơ tráo, rất tự tin vào việc bản thân là "tiểu tam" - ít nhất là trước hai bà cả. Nếu như On Yoo Ri bước chân vào văn phòng VIP mà thản nhiên như không với "bà cả" xuyên suốt tới nửa bộ phim - cho đến khi Na Jung Sun vỡ lẽ vì bị cấp dưới đâm sau lưng từ lúc nào không hay, Yeo Da Kyung lại liên tiếp tìm cách "chọc ngoáy" Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) bất cứ khi nào có thể.

Sự ngang ngược, đáng khinh của gã chồng Thế Giới Hôn Nhân cũng là yếu tố quan trọng nâng tầm độ trơ tráo của "tiểu tam".

Có được dàn "trợ thủ" đắc lực che đậy mối quan hệ bẩn thỉu giữa mình và Lee Tae Oh (Park Hae Joon), Yeo Da Kyung vẫn chẳng đọ lại được độ trơ tráo của On Yoo Ri khi một mình một chiến tuyến đòi cướp Park Sung Joon về tay mình. "Vì ghen nên em mới muốn làm tổn thương vợ anh", tự tố cáo mình ngoại tình bằng tin nhắn nặc danh để nhanh chóng chia cắt vợ chồng Na Jung Sun chỉ là hai trong số vô vàn hành động đáng khinh của On Yoo Ri xuyên suốt 16 tập Vị Khách Vip.

Còn On Yoo Ri là kiểu "tiểu tam" nguy hiểm chẳng ai ngờ tới.

Ngang ngược dằn mặt "bà cả" nhưng vẫn tràn ngập khoảnh khắc "thiếu an toàn"

Yeo Da Kyung và On Yoo Ri tuy đều ngang ngược và trơ tráo, nhưng nỗi lo của "kẻ thứ ba" vẫn luôn hiện diện trong tâm trí và cảm giác mất an toàn là điều không thể tránh khỏi. Hai tình huống ngoại tình đến từ VIP và Thế Giới Hôn Nhân khác biệt, nhưng sự thiếu an toàn của hai kẻ "tiểu tam" chính là điểm chung khi đều được biên kịch tập trung khắc họa tiêu biểu nhất. Miệng vẫn luôn chê bai "bà cả" Ji Sun Woo và gây hấn bất cứ khi nào có thể - thậm chí là nửa giấu nửa mở chuyện cái thai trong bụng của Kim Tae Oh, Yeo Da Kyung lại hoang mang cực độ khi chứng kiến những phản ứng ngoài mong đợi của bà cả, khi Ji Sun Woo cười ra nước mắt lúc nhìn thấy vẻ tự tin của "tiểu tam" tuyên bố gã chồng sẽ li dị.

Yeo Da Kyung lo lắng khi tất cả chỉ là sự "phát tiết", mối quan hệ nhất thời.

Cô nàng cũng giận dữ khi nghe những lời mật ngọt giữa hai vợ chồng Sun Woo - Tae Oh, cho dù luôn tự tin rằng "người yêu mình yêu mình nhất, cuộc hôn nhân chỉ là giả dối". Vậy điều khiến cô nàng lo lắng ở đây là gì, dù cho rất tự tin vào "danh phận" của mình? Đó chính là việc dần nghĩ rằng câu nói của "bà cả" là đúng: Lee Tae Oh tìm tới Yeo Da Kyung chỉ là sự "phát tiết" nhất thời.

Nhưng On Yoo Ri lại xuất phát từ lòng thương hại, ngay từ hoàn cảnh gia đình đã mang đến nhiều tranh cãi - thậm chí đến giữa phim gã chồng tồi Park Sung Joon vẫn đang hoang mang cực độ cho đến khi mẹ On Yoo Ri mất. "Tiểu tam" Vị Khách Vip dù ngoài mặt trơ tráo "diễn tuồng" và thậm chí gặp mặt "bà cả" đòi li hôn, vẫn có những khoảnh khắc hoang mang lo lắng khi Park Sung Joon từ chối dùng bữa tối cùng mình, hay đơn thuần chỉ là gọi vợ ra nói chuyện riêng trong giờ làm việc.

Tận tâm với bạn hết lòng, bạn chơi lại mình hết hồn.

Còn On Yoo Ri lại xuất phát từ lòng thương hại, nhưng cô nàng cũng chỉ muốn giữ Park Sung Joon cho riêng mình mà không chắc chắn đó là tình yêu.

Thế nhưng, điều đáng sợ hơn ở On Yoo Ri là ở chỗ: cho dù cô nàng biết rõ hành động của mình là sai trái, vốn ngưỡng mộ cuộc sống của Na Jung Sun, On Yoo Ri vẫn tham lam mà "muốn làm theo trái tim" , chấp nhận gánh chịu mọi hậu quả. Chính vì vậy, dù độ táo bạo của Yeo Da Kyung có phần nhỉnh hơn ở Thế Giới Hôn Nhân, On Yoo Ri mới chính là kiểu "tiểu tam" gây sang chấn tinh thần khiến hội chị em ớn lạnh hơn cả.

Thế Giới Hôn Nhân tiếp tục được phát sóng vào 21h00 (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC.