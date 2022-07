So Ji Sub gây choáng với làn da U50, "thị hậu" Kim Tae Ri lột xác quyến rũ bên dàn sao hạng A tại thảm đỏ công chiếu

Vào ngày 15/7, thảm đỏ công chiếu bộ phim Alien đã được tổ chức tại Seoul, quy tụ dàn diễn viên chính toàn sao hạng A như Kim Tae Ri, Kim Woo Bin, So Ji Sub, Ryu Jun Yeol, Jo Woo Jin. Lâu lắm mới có 1 bộ phim tổ chức hẳn thảm đỏ ra mắt thế này nên hàng loạt người hâm mộ đều đổ về đây để gặp dàn nghệ sĩ, khiến buổi công chiếu nóng hơn bao giờ hết.



"Thị hậu Baeksang" Kim Tae Ri chiếm trọn spotlight của sự kiện với diện mạo quyến rũ bùng nổ. Cô diện váy đen bó sát, cắt xẻ tinh tế để tôn bờ vai nõn nà và vòng eo "con kiến" đáng ngưỡng mộ. Đáng nói, nữ diễn viên còn chấp cả ảnh zoom cận mặt, đèn flash chiếu thẳng cũng không nề hà mà càng thêm phần quyến rũ. Trong khi đó, dàn tài tử Kim Woo Bin, So Ji Sub và Ryu Jun Yeol lại có màn đọ vẻ soái ca đỉnh cao. Trong khi Kim Woo Bin khoe đôi chân dài tựa siêu mẫu, thì So Ji Sub lại còn gây ngỡ ngàng hơn với làn da nhẵn mịn ở tuổi 45.

Kim Tae Ri diện váy đen quyến rũ, tôn lên bờ vai nõn nà. Tuy nhiên cô lại lộ vài chi tiết lốm đốm ở phần chân, fan cho rằng đây chỉ là vết xước và da không đều màu bình thường

Thường gắn liền với hình tượng thanh lịch và nữ tính, Kim Tae Ri lần này khiến công chúng á ố với hình ảnh quyến rũ hẳn nhờ bộ váy bó sát và cắt xẻ táo bạo. Đặc biệt, vòng eo con kiến của cô nàng càng thêm nổi bật từ góc nghiêng. Làn da mịn màng như lụa của Kim Tae Ri cũng gây choáng vì hoàn toàn bất chấp cả đèn flash và ống kính zoom cận của Dispatch

Khoảnh khắc Kim Tae Ri chỉnh vai áo càng khiến người hâm mộ thêm phát sốt. Nữ diễn viên không phải tường thành nhan sắc, nhưng vẻ đẹp cổ điển của cô vẫn làm bao người phải say đắm

Khung ảnh cận mặt tôn lên gương mặt xinh đẹp sắc nét của Kim Tae Ri. Đặc biệt, ai cũng phải trầm trồ trước làn da sáng bóng căng tràn sức sống của nữ diễn viên

"Thị hậu Baeksang" gây xao xuyến với nhan sắc tươi tắn, nụ cười ngọt ngào

Vóc dáng cao ráo, nhất là đôi chân dài miên man chuẩn siêu mẫu của Kim Woo Bin khiến các fan mê mẩn

Tài tử Kim Woo Bin tươi cười tại sự kiện ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tiên sau khi chính thức quay lại showbiz. Nam diễn viên gây chú ý với vóc dáng cao lớn, khuôn mặt nam tính điển trai và có sức sống hơn hẳn

Sau khi hồi phục sức khỏe, Kim Woo Bin đã lấy lại được nhan sắc và thần thái ngày nào

Ngay từ khi bước vào sự kiện, dáng vẻ bảnh bao và cực soái của So Ji Sub khiến người hâm mộ phải cảm thán

Tài tử So Ji Sub diện vest bảnh bao, khoe vẻ phong độ tuổi 45. Đáng nói hơn cả, làn da trắng sáng và nhẵn mịn của nam tài tử này cũng chẳng hề kém cạnh Kim Tae Ri

Nhiều netizen nhận xét rằng ngoại hình và đặc biệt là làn da của So Ji Sub quá xuất chúng so với độ tuổi 45

Tài tử Reply 1988 - Ryu Jun Yeol lộ rõ dấu hiệu sụt cân, thân hình trở nên gầy gò và gương mặt cũng hóp lại

Thân hình gầy gò khiến ngoại hình của Ryu Jun Yeol cũng tuột dốc theo

Đặc biệt ở góc nghiêng, anh càng lộ rõ gương mặt hốc hác

Tài tử Jo Woo Jin diện bộ vest xám khi đến sự kiện công chiếu, vui vẻ giao lưu cùng người hâm mộ

Khung ảnh chụp chung hot nhất ngày thuộc về Ryu Jun Yeol và Kim Woo Bin

Bộ 3 tài tử So Ji Sub, Ryu Jun Yeol và Jo Woo Jin cùng tạo dáng vui nhộn

Dàn diễn viên với ngoại hình sáng ngời bên đạo diễn của Alien

