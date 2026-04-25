Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo khẩn vụ xô xát khiến học sinh tử vong

Ngày 25/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng có công văn đề nghị UBND phường Mũi Né và Trường THCS Lê Hồng Phong khẩn trương báo cáo vụ việc một học sinh lớp 9 tử vong sau xô xát trước cổng trường, nhằm ổn định tình hình và trấn an tâm lý phụ huynh, học sinh.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 24/4, tại khu vực trước cổng Trường THCS Lê Hồng Phong (khu phố 6, phường Mũi Né) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa hai học sinh lớp 9.

Hiện trường nam sinh lớp 9 bị bạn học đâm tử vong.

Trong lúc xô xát, em N.Q.C. (học sinh lớp 9A4) được cho là đã dùng dao đâm vào ngực em N.N.T. (học sinh lớp 9A3, cùng trường), khiến nạn nhân bị thương nặng. Em T. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và gây hoang mang trong phụ huynh, học sinh. Do đó, sở đề nghị UBND phường Mũi Né chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp nhà trường khẩn trương xác minh, tổng hợp diễn biến, báo cáo bằng văn bản gửi về Sở.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Trường THCS Lê Hồng Phong triển khai các biện pháp ổn định tâm lý học sinh, ngăn chặn việc lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời gia đình nạn nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân theo quy định.