Sở GD-ĐT TP HCM: Chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ chủ nhóm lớp bạo hành trẻ

Chiều 24-7, Sở GD-ĐT TP HCM đã có văn bản gửi Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức liên quan đến vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo đối với trẻ xảy ra ở địa bàn.

Sở đề nghị Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức khẩn trương tiến hành thực hiện một số nội dung như: Báo cáo kết quả giải quyết sự việc đối với lớp mẫu giáo Tí Bo (nơi xảy ra bạo hành trẻ) trước ngày 25-4.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT về công tác quản lý và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non. Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các nhóm lớp độc lập (báo cáo kết quả kiểm tra về Sở GD-ĐT trước ngày 10-5); kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cá nhân, đơn vị sai phạm.

Chủ nhóm lớp bạo hành trẻ. Ảnh: Cắt từ clip

Đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo của cán bộ quản lý, chủ nhóm - lớp, giáo viên và nhân viên cấp học mầm non. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ; thực hiện đúng tiến độ khung thời gian năm học 2023-2024.

Như Báo Người Lao Động đã có các bài viết phản ánh, chủ nhóm lớp mầm non tư thục đè, đánh, nhét trái cây vào miệng trẻ. Cụ thể, phụ huynh cung cấp hai đoạn clip ghi lại cảnh chủ một nhóm lớp tư thục tại TP Thủ Đức có hành vi bạo hành trẻ mầm non khi túm áo trẻ ngã ra sàn nhà, ngồi đè lên bụng, nhét thức ăn vào miệng trẻ.

Một đoạn clip khác cho thấy dồn trẻ vào góc rồi dùng vật cứng đập vào đầu, tát vào mặt trẻ. Sự việc xảy ra tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Sáng nay, tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng, bà L.T.B.NG, chủ lớp mẫu giáo Tí Bo, đã thừa nhận hành vi bạo hành trẻ của mình, sau khi báo đăng bài "Chủ nhóm lớp mầm non tư thục đè, đánh, nhét trái cây vào miệng trẻ".

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức, cho biết đã đề nghị đình chỉ hoạt động nhóm lớp này ngay trong ngày mai, 25-4.

"Quan điểm của Phòng GD-ĐT là không thể chấp nhận hành vi mang tính chất bạo hành trẻ và sẽ xử lý nghiêm tất cả những trường hợp tương tự. Đề nghị các đơn vị quản lý xử lý nghiêm để răn đe. Ở góc độ chuyên môn, Phòng GD-ĐT đã đề nghị các lớp mầm non, trường mầm non lân cận tiếp nhận trẻ vào học khi nhóm lớp này bị đình chỉ theo nguyện vọng của phụ huynh"- ông Nguyên nói.