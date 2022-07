Sợ chàng con lai theo đuổi, cô gái làm đủ trò để "bị ghét"

Vợ: Kiều An - 29 tuổi - Hiện làm việc trong ngành làm đẹp Chồng: Joel - 33 tuổi - là kỹ sư vi tính Hiện tại hai vợ chồng đang sinh sống và làm việc tại Morlaix ( Pháp).

Những cặp đôi vợ Việt lấy chồng ngoại quốc luôn nhận về sự quan tâm xoay quanh chuyện cuộc sống của họ thế nào, các cách ứng xử ra sao hay thậm chí việc dạy con cái ở xứ người làm sao để hòa hợp các nền văn hóa nhất.

Kiều An và chồng - Joel là hai nhân vật đang được yêu mến trên TikTok. Kiều An người Việt Nam, Joel sinh ra và lớn lên tại Pháp trong một gia đình có mẹ là người Việt lai Pháp, ba là người Việt gốc Hoa.

Hai vợ chồng quen nhau cách đây vài năm khi anh có chuyến công tác tại Việt Nam. Một người bạn của anh lại quen cô bạn tập Yoga với An. Họ đi chơi chung với nhau và bỗng nhiên, anh chàng này "cảm nắng" cô gái Việt xinh đẹp.

"Joel về Pháp, anh có xin facebook của mình để cả hai giữ liên lạc với nhau. Lúc đầu, mình không có ấn tượng nhiều với anh. Mình còn cảm thấy ghét anh nên làm nhiều trò để anh sợ, không theo đuổi mình nữa. Nhưng mình càng làm điều khác người anh lại càng muốn chinh phục. Sau khoảng 2 tháng như vậy thì cả hai chính thức hẹn hò. Và yêu nhau được 1 năm, hai đứa quyết định kết hôn ", An tâm sự.

Trước khi đến với Joel, An đã có một câu chuyện tình yêu kéo dài 4 năm với bạn trai người Đức. Vì hành trình đó đã là yêu xa, An không muốn tiếp tục như vậy nên quyết định tiến đến hôn nhân. Ban đầu thì không có ấn tượng tốt với Joel, thậm chí ghét anh. Tuy vậy càng tiếp xúc, cô gái Việt càng thấy anh chàng này đẹp trai, cao ráo, có nhiều điểm tương đồng với mình và đặc biệt Joe vô cùng lãng mạn.

An nhớ lại: "Hồi đó khi yêu nhau được gần 5 tháng, hai đứa đã có một trận cãi vã giận dỗi đến tận 3 ngày. Mình đã nghĩ là sẽ chẳng có đám cưới nào xảy ra cả. Tuy vậy, cuối cùng hai đứa ngồi lại nói chuyện, trao đổi những gì mình muốn và những gì mình không muốn. Joel cũng như vậy, nói ra hết khúc mắc trong lòng. Nhờ được giãi bày và tâm sự mà hai đứa giải quyết mâu thuẫn ngay sau đó".

Ban đầu, khi An yêu và muốn cưới một anh chàng Pháp gốc Việt, nhiều người có lo sợ đến sự khác biệt về tiếng nói, văn hóa. Tuy nhiên, bà nội anh sợ thế hệ sau sinh ra và lớn lên tại Pháp không nói được tiếng Việt nên yêu cầu phải nói và giao tiếp tiếng Việt tại nhà. Cũng bởi vì lẽ đó mà chuyện giao tiếp giữa An cùng Joel thuận lợi hơn rất nhiều.

Yêu cho đến khi quyết định kết hôn, An đưa Joel về nhà ra mắt. Gạt đi những lo lắng ban đầu, cuộc gặp gỡ để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp.

An kể: "Gặp thôi ba mẹ mình đã rất thích và khen luôn nhan sắc của anh. Sau đó biết thêm về tính cách thì ba mẹ càng quý và coi Joel như con trai ruột luôn. Đôi khi anh nói tiếng Việt ba mẹ không hiểu nhưng lại rất thích nghe tiếng Việt lơ lớ dễ thương của con rể. Ba mẹ hài lòng, quý mến anh cũng là một lí do khiến mình vững tin vào mối quan hệ này hơn".

Về phần bố mẹ chồng, An cũng dành sự yêu quý thật lòng và cô cho rằng, điều ấy là bí quyết giúp mối quan hệ của mình cùng gia đình chồng trở nên ấm áp hơn.

"Bố mẹ chồng cũng hài lòng và rất thương mình. Có mỗi mình An ở Pháp nên họ lại càng săn sóc chu đáo hơn. Có lần mình nói thích ăn Cherry, ngay ngày hôm sau đã thấy bố mẹ đi chợ mua nguyên thùng mang qua nhà tặng luôn. Bố mẹ chồng nấu gì ngon cũng gọi điện cho hai đứa qua nhà ăn cùng. Sự tâm lý và chân thành đó khiến mình cảm động rất nhiều", An kể.

Sau khi kết hôn, An và Joel qua Pháp sinh sống. Giai đoạn đầu tiên khá khó khăn với An và cô phải lệ thuộc vào chồng trong việc đi lại bởi chưa rõ luật lệ giao thông ở đây.

"Từ tiếng nói, văn hóa, lối sống ở bên này khác hoàn toàn so với những gì mình được tiếp xúc ở Việt Nam nên ban đầu rất bối rối. Điều làm mình sốc nhất là khi đi ăn nhà hàng phải đợi rất lâu, cách phục vụ cũng không giống Việt Nam mình. Chưa kể việc làm nails, làm tóc, làm răng đều phải hẹn trước. Đặc biệt là hẹn bác sĩ mắt hay nha sĩ thì có khi phải chờ đến vài tháng mới đến lượt.

Tuy vậy, chồng mình đã giúp vợ hòa nhập cuộc sống bằng cách đồng hành cùng, phiên dịch kỹ lưỡng và chỉ cho mình rõ ràng về cuộc sống ở đây. Mình hòa nhập cũng nhanh bởi trước đó mình đã từng sống và làm việc ở nước ngoài. Sau 4 tháng đầu bỡ ngỡ, mình đã có thể lái xe đi và bắt nhịp với cuộc sống", An chia sẻ.

Hiện tại, An và chồng đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc. Hai vợ chồng cô cũng có những nguyên tắc riêng với cuộc hôn nhân của mình. Họ tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng sở thích riêng tư của đối phương.

"Bọn mình không có ép buộc đối phương làm điều không thích và đặc biệt luôn lắng nghe nhau. Hai vợ chồng hay trao đổi, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Cuối tuần, hai vợ chồng thường dành thời gian cho nhau. Bọn mình đi du lịch,đi chơi, hẹn hò ăn tối, chơi thể thao chung hoặc cùng làm vườn khi trời đẹp. Tụi mình luôn hướng về sự tích cực và đó cũng là lý do giúp cả hai thoải mái, giữ được hạnh phúc".

Trong nhiều clip trên TikTok, hai vợ chồng An rất "nghịch" và có nhiều tình huống vô cùng hài hước. Thậm chí, nhiều lúc An còn gắt gỏng với ông chồng điển trai. Nói về điều này, An bật cười: "Các clip có cái thì đùa giỡn nhưng có cái xuất phát từ đời thường. Hai vợ chồng cũng nói chuyện với nhau rất thoải mái, anh còn học được mấy câu chửi chửi đùa đùa của mình sau đó dùng lại khiến hai vợ chồng lại chí chóe.



Chồng mình rất yêu chiều vợ và cực kỳ tâm lý. Cuối tuần anh hay chuẩn bị bữa sáng cùng cà phê mang lên tận giường cho mình. Có khi anh làm những điều đáng yêu khác nữa khiến cuộc sống hai vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ hết".

Đúng là đôi khi định mệnh sắp xếp cho chúng ta người bạn đời theo cách thức đặc biệt. An đã gặp được đúng chân ái và có cuộc sống hạnh phúc biết bao!

