Sky: Children Of The Light đã có mặt trên Steam thoả đam mê phiêu lưu đa nền tảng cho game thủ

Độ "hot" của Sky: Children Of The Light (Ánh sáng: Đôi cánh linh hồn) là điều không thể bàn cãi khi có tới 260 triệu lượt tải trên toàn cầu. Game tiếp tục nền tảng những đứa con tinh thần trước đây của nhà phát triển thatgamecompany là: Journey, Flower và Flow. Cùng khám phá vùng đất hứa Sky: Children Of The Light chính thức ra mắt trên Steam nhé!



Với việc ra mắt trên nền tảng Steam, Sky: Children Of The Light hỗ trợ chơi đa nền tảng và đồng bộ hóa tiến trình tài khoản. Không chỉ có vậy, game cho phép người chơi chơi đa nền tảng và đồng bộ hóa tiến trình trò chơi bằng cách liên kết các tài khoản. Nhà phát triển mong muốn nâng cao trải nghiệm của người chơi thông qua độ phân giải cao 4K và các tùy chọn điều khiển phong phú hơn được thể hiện trong phiên bản PC.

Mùa giải mới "Mùa Xây Tổ" mang đến cho người chơi không gian cá nhân được thiết kế độc đáo cũng sẽ bắt đầu từ ngày 15/04. Người chơi có thể thể hiện một không gian cá nhân độc đáo thông qua nhiều kiểu trang trí nội thất trong trò chơi, mời bạn bè đến thăm, tổ chức tụ tập cùng nhau, nghỉ ngơi trong góc thoải mái hoặc phát huy sự sáng tạo để tạo nên một nơi vui chơi đặc biệt. Khám phá xem điều gì hấp dẫn đang chờ đợi tại "Mùa Xây Tổ" nhé!

Để chào mừng sự kiện mắt nền tảng mới, đồ trang trí theo chủ đề "Journey" trong Sky: Children Of The Light trước đây chỉ giới hạn ở phiên bản PlayStation cũng sẽ có sẵn trên tất cả các nền tảng trò chơi và giảm giá trên nền tảng Steam trong tuần đầu tiên. Nhà phát hành hy vọng với việc tung ra phiên bản PC, người chơi trên toàn thế giới có thể chơi trò chơi bất cứ lúc nào trên hai nền tảng di động, Nintendo Switch, PlayStation 4/5 và Steam. Cập nhật liên tục các tin nóng ngay tại https://www.thatskygame.com để không bỏ lỡ bất kỳ ưu đãi nào nha!