Năm nay, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) rơi vào ngày 29/4 dương lịch, sát luôn 2 ngày lễ lớn trong năm là ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5). Vậy nên, ngoài 3 ngày nghỉ chính thức thì học sinh, sinh viên còn được nghỉ bù thêm 2 ngày do ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam rơi lần lượt vào thứ Bảy, Chủ nhật. Được nghỉ dài ngày nên đa phần các bạn sinh viên chọn về quê.

Nhưng hành trình về quê dịp lễ Tết chưa bao giờ là dễ dàng cả. Vì nhu cầu mua vé về quê cao, nên nhiều bạn sinh viên đã phải đặt vé trước cả tháng trời nhưng vẫn không có chỗ, thậm chí có nhiều nhà xe còn nhồi nhét khách chật ních so với quy định.

Dương Thị Minh Anh - sinh viên năm 2 trường Đại học Sư phạm Hà Nội (quê Sơn La) - chia sẻ: "Mình đặt vé từ 1 tháng trước, cứ tưởng lúc mình đặt là sớm lắm rồi ấy thế mà... những chỗ đẹp gần như đã được đặt hết, mình phải nằm ở tầng 2 gần cuối xe. Giá vé đợt này cũng tăng lên kha khá. Bình thường mình đi giá vé về Sơn La có 300 nghìn thôi, nay đã lên 355 nghìn rồi.

So với mặt bằng chung thì vé nhà xe mình đặt có đắt hơn so với nhà xe khác nhưng 'đắt xắt ra miếng' đấy vì nhiều xe giá vé rẻ hơn nhưng nhồi nhét khách khủng khiếp, đắt hơn vài chục nghìn nhưng không bị nhồi nhét là may lắm rồi!".

Ai cũng nhanh nhanh chóng chóng để kịp chuyến xe về quê

Đối với những bạn ở xa bến xe thì còn phải mất thêm một khoản một để bắt xe ôm ra điểm đón xe

Dưới tiết trời nắng nóng...

... sự mệt mỏi hiện hữu trên khuôn mặt của các bạn sinh viên trong quá trình chờ xe

Nhiều bạn sinh viên đặt xe sát ngày, giá vé về quê có thể đội lên rất lớn, thậm chí còn không có vé mà mua. Đỗ Ánh Tuyết - sinh viên khoa Tài chính Quốc tế, Học viện Tài chính - kể lại: "Quê mình ở Thanh Hóa, giá vé về quê ngày thường dao động khoảng 150 - 200 nghìn đồng. Nhưng đợt này vì đặt vé muộn nên giá vé về quê của mình đã đội lên gấp đôi, lên đến hơn 300 nghìn đồng. Thôi cũng đành chịu vì không về thì không có xe mà về luôn".



Ghi nhận tại Bến xe Mỹ Đình, trên các cả ngả đường tấp nập người đổ về đây. Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, túi to túi bé để chuẩn bị về nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Dưới tiết trời nắng nóng, sự mệt mỏi hiện hữu trên từng khuôn mặt của các bạn sinh viên trong quá trình chờ xe.

Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, túi to túi bé để chuẩn bị về nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Mặt khác, bên cạnh đi xe khách thì các bạn sinh viên ở các tỉnh lân cận Hà Nội như: Vĩnh Phúc, Ninh Bình..., có thể lựa chọn về quê bằng xe máy. Theo chia sẻ, việc đi xe máy về quê sẽ giúp các bạn chủ động hơn về mặt phương tiện nhưng nó cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.