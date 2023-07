Sinh viên trước thềm siêu concert của BLACKPINK: Người chi hàng triệu đồng cho outfit, người khoe "chỉ cần giọng đủ khỏe"

Không lâu nữa, 2 đêm concert của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc "đình đám" BLACKPINK sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ngay lúc này không khí đang nóng hơn bao giờ hết khi người người nhà nhà chuẩn bị quần áo, tóc tai... là lượt để gặp thần tượng của mình. Đương nhiên, các bạn học sinh, sinh viên cũng không đứng ngoài cuộc khi cố gắng chuẩn bị kỹ càng nhất trước sự "đổ bộ" của "Hắc Hồng" tại Hà Nội.

Sinh viên chuẩn bị những gì để đi xem concert BLACKPINK?

Nếu như trước kia, Minh Anh (sinh viên Đại học Sư phạm) chỉ được theo dõi nhóm nhạc BLACKPINK thông qua màn hình máy tính, thì hiện nay nữ sinh đã có thể gặp thần tượng của mình ngoài đời thật bởi cô đã sở hữu tấm vé xem concert của BLACKPINK vào ngày 29/7 tới đây.

Một trong những điều mà nữ sinh này quan tâm nhất đó chính là trang phục tham dự concert. Để có một outfit phù hợp với không khí, cô đã tham khảo cách phối đồ của những người nổi tiếng từng đi show của BLACKPINK trước kia.

"Nếu bạn thường xuyên theo dõi trên mạng xã hội thì chắc chắn sẽ biết nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam như: Hoa hậu Thủy Tiên, Á hậu Phương Nga, Hoa hậu Tiểu Vy... từng tham gia vào concert của BLACKPINK với phong cách ăn mặc chất ngất. Mình lấy đó làm chuẩn rồi chọn những món đồ sao cho phù hợp từ cả mấy tuần trước rồi. Mình thấy những món đồ như áo croptop đi kèm với chân váy ngắn được phối hai màu đen, hồng rất phù hợp với không khí của buỗi diễn" .

Minh Anh thích phong cách đi xem concert BLACKPINK của các nàng hậu

Còn lý do phải chọn đồ sớm như vậy, Minh Anh chia sẻ những món đồ cô thích toàn là các hãng ở nước ngoài, vậy nên để đồ về kịp đúng thời gian concert BLACKPINK diễn ra, Minh Anh phải đặt từ sớm. Mua hạng vé 3,8 triệu đồng để đi xem concert nhưng hiện tại cô bạn đã chi ra khoảng 2 triệu đồng chỉ để sắm sửa quần áo là lượt, đấy còn chưa kể đến lightstick, card... của thần tượng.

Ngược lại, Bùi Khánh Linh (sinh viên Đại học Thương mại) lại không chuẩn bị quần áo là lượt như Minh Anh, mà thứ nữ sinh cần đó chính là chất giọng khỏe để "cháy" hết mình với thần tượng: "Mình có nhiều quần áo phù hợp với đi concert rồi nên không phải mua gì nữa. Mà hiện tại mình chỉ chuẩn bị một chất giọng thật khỏe và đẹp để "hót" thôi. Chưa diễn ra chính thức nhưng mình đã thấy không khí nhiệt lắm rồi".

Bùi Khánh Linh lại chuẩn bị một chất giọng khỏe để "cháy" hết mình với thần tượng

Tương tự, Phương Anh (sinh viên Học viện Tài chính), cũng không khỏi háo hức trước concert của BLACKPINK sắp tới: "Lúc đầu mình đự định chỉ mua hạng vé 3 triệu đổ xuống thôi, nhưng mình không thể săn được. Dù ngân sách không đủ nhưng thôi cũng phải nghiến răng vay thêm tiền để mua hạng vé 5 triệu, tất cả là vì chị Lisa".

Vừa thi xong 2 môn, Phương Anh đã ngay lập tức lên TikTok để học fanchant của BLACKPINK (fanchant là một từ khóa do fan lập ra và thống nhất với nhau từ ban đầu để cổ vũ cho idol của mình. Biểu hiện cụ thể bằng việc hát theo hay lặp lại các lời bài hát sau cùng hoặc đặc biệt trong ca khúc mà thần tượng đang biểu diễn - PV).

Không chỉ vậy, nữ sinh còn học thuộc lời bài hát của một số bài nổi bật của nhóm nhạc nữ đình đám: "Đi concert mà không hát theo idol thì quả thực lãng phí, do đó mình cũng có thuộc theo mấy bài, nhưng tiếng Hàn khó nhớ 'xỉu', nên thôi cố được tí nào hay tí đấy".

Ở một diễn biến khác, có những bạn dù đã chuẩn bị mọi thứ cho concert nhưng do bận lịch trình cá nhân, nên đành phải hủy lịch đi xem concert trong sự tiếc nuối. Chẳng hạn như Hương Giang (sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội), do bận vào đúng hai ngày diễn ra sự kiện nên cô đã phải bán lại vé của mình rẻ hơn so với giá gốc.

"Mình tiếc lắm. Từ khi biết các chị sẽ về Việt Nam là mình đã háo hức rồi, lúc mua được vé, mình còn tính đến việc sẽ mặc gì, tóc tai, makeup trang điểm ra sao để thật nổi bật. Nhưng lại có việc đột xuất, nên thôi đành hủy vậy, may còn bán được vé", nữ sinh chia sẻ.