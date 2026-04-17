Sinh viên ngành thời trang chi hàng trăm triệu cho đồ án tốt nghiệp

Học vẽ là "thiên đường"

Đi ngược lại kỳ vọng của bố về "nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa", bạn Nguyễn Thị Kim Huế - sinh viên ngành Thiết kế thời trang, khoa Thiết kế mỹ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội lại tìm đến học vẽ vì cảm thấy như một "thiên đường".

"Mình xem việc được học vẽ là thiên đường từ những buổi lặng lẽ trốn nhà đi học vẽ, từ cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi giữa những ngày học văn hóa đầy áp lực, và từ niềm vui rất thật khi lần đầu được sống trọn với điều mình yêu thích", Huế chia sẻ.

Từ cấp 3, Huế thừa nhận bản thân học lệch rất rõ. Trong khi đó, bố luôn mong con đi theo khối A, với kỳ vọng rất quen thuộc của nhiều gia đình: "Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa".

"Nếu việc học văn hóa ở lớp chọn từng khiến mình mệt mỏi, hụt hơi, những buổi học vẽ cuối tuần lại giống như một khoảng trời khác hẳn. Ngày ngày đi học về, mình lại tự học vẽ đến 1 - 2 giờ sáng. Không chỉ học vẽ để ôn thi đại học như nhiều bạn khác, mình còn chủ động tự luyện thêm, đăng ký học vẽ thời trang qua Facebook.

Từng nét vẽ của mình chia sẻ trên mạng xã hội dần nhận được sự quan tâm, tương tác tích cực. Những tích lũy âm thầm ấy đã đưa ngành Thiết kế thời trang đến với mình một cách rất tự nhiên và trở thành một lựa chọn nghiêm túc", Huế chia sẻ.

Trong 4 năm học ngành Thiết kế thời trang, khoa Thiết kế mỹ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Huế làm thêm công việc vẽ minh hoạ váy cưới. Khi bắt đầu nhận đồ án tốt nghiệp, nữ sinh không chỉ nghĩ đến việc làm ra những bộ trang phục đẹp, mà muốn tạo ra một bộ sưu tập có bản sắc rõ ràng để thể hiện rõ cái tôi cá nhân.

Đi ngược lại kỳ vọng của bố về "nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa", Huế tìm đến học vẽ vì cảm thấy như một "thiên đường".

Chi trăm triệu... cho sự tinh tế, chiều sâu và giá trị nội tâm

Mới đây, Kim Huế được nhiều người biết đến qua các bài đăng chia sẻ về hành trình làm đồ án tốt nghiệp với mức chi phí lên tới 110 triệu đồng. Huế cho biết, việc đầu tư một khoản tiền lớn không phải là quyết định bộc phát, mà để xác định sẽ đi xa với thời trang.

Huế cho biết, khoản ngân sách đó được phân bổ cho nhiều hạng mục như chất liệu, đính kết xử lý bề mặt, nhân công, phụ kiện, chụp lookbook và phần trình diễn. Ban đầu, Huế dự kiến ngân sách trong khoảng dưới 70 triệu.

"Với mình, điều đắt giá nhất của đồ án không nằm ở con số đầu tư, mà nằm ở tư duy sáng tạo, chất liệu hay kỹ thuật chỉ là công cụ để kể câu chuyện. Mình mong hội đồng và công chúng nhìn thấy phía sau đó là một quá trình nghiên cứu nghiêm túc, một góc nhìn cá nhân rõ ràng và một tinh thần làm nghề chỉn chu. Nếu chỉ có một phần nhỏ ngân sách, mình tin vẫn có thể làm ra một đồ án tốt - chỉ là cách tiếp cận sẽ khác đi, sáng tạo theo một cách khác mới mẻ hơn", Huế chia sẻ.

Nguyễn Thị Kim Huế cùng bộ sưu tập thời trang lấy ý tưởng từ búp bê truyền thống của Nga - Matryoshka. Ảnh: NVCC

Nữ sinh cho biết, giai đoạn khắc nghiệt nhất khi làm đồ án đó là bản thân rơi vào trạng thái chậm tiến độ, kỹ thuật, tài chính và áp lực tinh thần. Làm đồ án cách đây vài tháng, vào cả tết Dương và Âm lịch, Huế phải duy trì cường độ làm việc thường xuyên và không bị đứt gãy từ các nhân sự cộng tác...

Bên cạnh đó, Huế cũng duy trì công việc tự do là vẽ minh hoạ và làm thiết kế cho một thương hiệu của Úc. Vì vậy, chi phí đồ án tốt nghiệp do Huế tự chi trả và bố mẹ hỗ trợ một phần.

"Nhưng với tần suất ban ngày đi làm full time, tối làm đồ án, cuối tuần tranh thủ làm thêm job ngoài, mình phải đánh đổi chính là thời gian cho gia đình, thời gian chăm sóc bản thân. Mình đã bỏ bê sức khỏe quá lâu, làm xong đồ án đã giảm mất 5kg", Huế cho biết.

Nữ sinh cho biết, sẽ có người nghĩ chi cả trăm triệu cho đồ án là một điều xa xỉ. Nhưng với Huế đó là một khoản đầu tư cho tương lai xuất phát từ sự nghiêm túc và đam mê với thời trang.

Bộ sưu tập là hành trình khai thác chiều sâu ý nghĩa văn hóa và biểu tượng về vẻ đẹp nữ tính. Ảnh: NVCC

Bộ sưu tập của Huế lấy ý tưởng từ búp bê truyền thống của Nga - Matryoshka. Với Huế, ý tưởng từ búp bê Matryoshka không đơn thuần là sự cách điệu hình thức mà là hành trình khai thác chiều sâu ý nghĩa văn hóa và biểu tượng về vẻ đẹp nữ tính.

Búp bê Matryoshka với lớp vỏ lồng ghép tinh tế là hình ảnh ẩn dụ cho vẻ đẹp nhiều tầng của người con gái Nga từ vẻ ngoài dịu dàng, e ấp đến nội tâm mạnh mẽ, sâu sắc. Việc đưa hình ảnh này vào thiết kế trang phục dạ hội không chỉ thể hiện sự trân trọng bản sắc truyền thống mà còn ca ngợi vẻ đẹp kín đáo nhưng đầy cuốn hút, vẻ đẹp không phô bày mà từng bước được hé lộ qua từng lớp trang phục như chính cách người phụ nữ Nga gìn giữ phẩm hạnh, tâm hồn và cá tính riêng của mình.

Mỗi thiết kế không chỉ là một sản phẩm thời trang mà còn là một tuyên ngôn nghệ thuật về vẻ đẹp của sự tinh tế, chiều sâu và giá trị nội tâm - điều làm nên sức hấp dẫn vĩnh cửu của người phụ nữ.

Qua đó bộ sưu tập mong muốn truyền tải thông điệp vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm ở sự phô trương mà ở chiều sâu nội tâm. Giống như Matryoshka - càng mở ra càng thấy nhiều lớp nghĩa, người phụ nữ cũng mang trong mình nhiều tầng giá trị.