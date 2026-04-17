Hành động của 1 đứa trẻ ở ga tàu điện ngầm khiến nhiều người phải hốt hoảng bình luận: Cha mẹ bảo ban lại ngay kẻo muộn!

Để đánh giá tính cách của một đứa trẻ, đôi khi chỉ cần quan sát cách chúng ứng xử tại nơi công cộng khi không có sự giám sát của người thân hay thầy cô. Mới đây, một sự việc xảy ra tại ga tàu điện ngầm ở Trung Quốc đã khiến dư luận chú ý và đặt ra dấu hỏi lớn về việc giáo dục ý thức cho học sinh.

Hành động thiếu ý thức trên thang cuốn

Cụ thể, một cư dân mạng đã ghi lại được cảnh một nam sinh đeo cặp sách, trông có vẻ vừa tan trường, đang di chuyển trên thang cuốn. Thay vì đứng nghiêm chỉnh, cậu bé liên tục nghịch ngợm các vật dụng xung quanh.

Đáng chú ý, nam sinh này đã cố tình dùng tay giật mạnh bức tranh trang trí treo dọc lối đi, khiến bức tranh rơi khỏi khung và nằm dưới đất. Hành động này không chỉ gây hư hỏng tài sản công cộng mà còn tạo thêm công việc không đáng có cho nhân viên nhà ga. Nhiều người chứng kiến không khỏi thở dài trước sự nghịch ngợm quá đà và thiếu tôn trọng tài sản chung của cậu bé. Sau khi đoạn video được chia sẻ, cộng đồng mạng đã có nhiều ý kiến trái chiều:

- Cần sự răn đe kịp thời: Nhiều người cho rằng không nên dùng lý do "trẻ con không biết gì" để bỏ qua. Họ đề xuất nên gửi phản ánh đến nhà trường để cậu bé có cơ hội nhận lỗi và sửa đổi một cách nghiêm túc.

- Thay đổi phương pháp giáo dục: Với những hành vi có tính chất phá hoại, các biện pháp nhắc nhở thông thường có thể sẽ không mang lại hiệu quả cao.

Đứa trẻ có hành động phá phách ở nơi công cộng

Đừng để sự buông lỏng trở thành hậu quả

Một học sinh có thể chưa có thành tích học tập xuất sắc, nhưng nhất định phải học được cách ứng xử văn minh. Nếu những hành vi lệch lạc này không được uốn nắn ngay từ bậc tiểu học, chúng rất dễ trở thành thói quen xấu khi các em trưởng thành và bước ra xã hội.

Đây là bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh: Đừng chỉ quan tâm đến điểm số mà quên mất việc dạy con về các quy tắc ứng xử nơi công cộng. Sự giáo dục kịp thời từ gia đình chính là cách tốt nhất để bảo vệ tương lai của đứa trẻ, giúp các em hiểu rằng mọi hành động sai lầm đều phải chịu trách nhiệm.