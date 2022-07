Sinh viên mê chơi tiền ảo, đi cướp giật

Trưa 12/7, trực ban hình sự Công an thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) tiếp nhận tin báo của chị Phạm Thị Hương, 36 tuổi, trú ấp 2, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, bị kẻ gian cướp giật chiếc túi xách, bên trong có 2 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 điện thoại di động hiệu Vivo V22 và 200.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân.



Chị Hương cho biết, thời điểm chị bị cướp giật khoảng hơn 11 giờ, khi đang điều khiển xe mô tô chở bà Nguyễn Thị Huy, 64 tuổi, lưu thông trên đường Phan Bội Châu, hướng từ trường THPT chuyên Bình Long, thị xã Bình Long đi xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản. Khi đến đoạn thuộc tổ 3, khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe môtô từ phía sau vượt lên áp sát bên trái xe của chị và giật chiếc túi xách để trên baga xe môtô.

Hiện trường nơi Nguyễn Quang Thuận cướp giật chiếc túi xách.

Sau khi nhận được tin báo, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Bình Long phối hợp Công an phường Hưng Chiến tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát, xác minh, sàng lọc truy xét nóng đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác vận động người dân tố giác tội phạm, đến 9h ngày 14/7, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Quang Thuận, 19 tuổi, trú ấp Quản Lợi A, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Nguyễn Quang Thuận đã được mời về trụ sở để làm việc.



Tại Cơ quan Công an, với các tài liệu, chứng cứ cơ quan Công an thu được về Nguyễn Quang Thuận, đối tượng đã phải thừa nhận hành vi cướp giật chiếc túi xách của 2 người đi xe môtô trên đường Phan Bội Châu vào trưa 12/7, sau đó đem bán được hơn chục triệu đồng. Từ lời khai của Thuận, cơ quan Công an đã thu hồi vật chứng vụ cướp giật là 2 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng Thuận đã bán cho tiệm vàng K.L ở phường An Lộc, thị xã Bình Long.

Tiến hành xác minh về Nguyễn Quang Thuận, cơ quan Công an có thêm thông tin, ngày 22/3/2022, Thuận thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Đến ngày 25/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Thuận.

Ngày 8/7/2022, Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Bình thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Quang Thuận, cho Thuận tại ngoại trở về địa phương và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Chỉ sau 5 ngày về địa phương, Thuận đã tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Nguyễn Quang Thuận hiện đang là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do Thuận lún sâu vào chơi tiền ảo dẫn đến thua lỗ, nợ nần nhiều. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nguyễn Quang Thuận đã thực hiện hành vi phạm tội.