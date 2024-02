Sinh viên HUTECH “chơi là chất” từ học thuật đến văn hóa, nghệ thuật, thể thao

Sinh viên HUTECH nổi tiếng với "đặc sản" chịu chơi và "bung" tiềm năng hết mình

Xóa tan suy nghĩ đại học chỉ có học chuyên môn nghề nghiệp, thần dân HUTECH khiến dân tình trầm trồ khi "xõa" hết mức ở tất tần tật hoạt động ngoại khóa từ học thuật đến phong trào văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Hăng hái tham gia hoạt động học thuật: Chạm đỉnh cao tri thức

Đối với cộng đồng sinh viên HUTECH, việc học không chỉ dừng lại ở giảng đường. Bên cạnh tiếp thu kiến thức từ thầy cô, sách vở, các bạn còn tiếp tục "tô vẽ" cho "bản đồ" tri thức thêm phong phú - thông qua các câu lạc bộ học thuật đa dạng như CLB Dược lâm sàng, CLB Tiếng Nhật Isshou, CLB Nhật ngữ Asuka, CLB Tiếng Anh, CLB Pháp luật,...

Không chỉ sinh hoạt tại CLB, sinh viên còn tranh tài tại các đấu trường học thuật. Ghé qua những cuộc thi của các đơn vị Khoa, Viện đào tạo các ngành như Racing HUTECH, HUTECH Speedway, My First Website, HDBank Hackathon, Siêu Kanji hay sân chơi quy mô hơn như HUTECH Startup Wings đều có thể nhìn thấy niềm đam mê "chạm nóc" đỉnh tri thức không lúc nào "hạ nhiệt" của sinh viên. Dù học bất kỳ ngành nào trong 63 ngành đào tạo tại trường, các bạn đều bản lĩnh khẳng định sự am hiểu của bản thân tại các điểm hẹn học thuật hoành tráng.

Những bạn trẻ tự tin trình bày dự án khởi nghiệp trước các doanh nhân, CEO hàng đầu

Đáng nể hơn, cư dân HUTECH còn tự tin giao lưu, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu, đại diện doanh nghiệp tại các workshop, talkshow, hội thảo chuyên đề. Vừa củng cố kiến thức chuyên môn, vừa có diễn đàn học hỏi với những "người khổng lồ" trong nghề hay bạn bè có chung niềm đam mê, bảo sao thần dân HUTECH lại giỏi "từ trong ra ngoài" như vậy.

"Quẩy" tại sân chơi văn hóa - nghệ thuật: Tự tin "bung" chất riêng

Đặt chân vào HUTECH, có lẽ không ít người sẽ tưởng nhầm mình đang lạc vào một ngôi trường nghệ thuật nào đó. Bởi lẽ ngay giữa sân trường là một "sân khấu" tưng bừng, náo nhiệt với những màn trình diễn ca hát, nhảy múa, thời trang chẳng thua kém gì nghệ sĩ, người mẫu chuyên nghiệp.

Với mục tiêu phát triển toàn diện, cư dân HUTECH không chỉ chăm học mà còn rất chăm phát triển tài năng cá nhân. Kết thúc giờ học tại giảng đường, các bạn lại tiếp tục tập luyện không ngừng nghỉ tại các câu lạc bộ ở đa dạng lĩnh vực như CLB Model, CLB Văn nghệ Keiko, CLB Guitar và tự tin tỏa sáng trên các sân khấu quy mô, hoành tráng như HUTECH’s Got Talent, Miss HUTECH.

Sinh viên HUTECH sở hữu tài lẻ nghệ thuật không phải dạng vừa đâu

Điểm đặc biệt đó là mỗi một tiết mục nghệ thuật công phu hoàn toàn được dàn dựng và thể hiện bởi những bạn sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng lại có tư duy sáng tạo không giới hạn, khiến cho khán giả thưởng thức phải "đứng ngồi không yên". Khoe tài và tỏa sáng cá tính, sinh viên ngày càng hoàn thiện, thêm bản lĩnh và phát triển năng khiếu một cách bài bản, từng bước thực hiện ước mơ "phát sáng thành sao" trong tương lai.

Lăn xả tại các giải thể thao: Khỏe trong đẹp ngoài

Một bí kíp vàng để sinh viên HUTECH lúc nào cũng tươi trẻ, tràn đầy sức sống đó chính là từ tinh thần "thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe" đầy ắp. Loạt tiện ích "của nhà trồng được" - chính là hệ thống sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, phòng tập võ, phòng tập GYM "sang chảnh" ngay trong khuôn viên trường là những không gian lúc nào cũng nổi "lửa" hăng say tập luyện của "team" mê vận động.

Tập luyện tại các sân chơi thể thao - bí kíp để luôn năng lượng của thần dân HUTECH

"Chất chơi" hơn nữa, sinh viên HUTECH còn hết mình "mướt mồ hôi" tại các hội thao cấp Khoa, cấp Trường như HUTECH Games hay các giải đấu bóng chuyền, bóng rổ, Futsal mở rộng, quy tụ hàng chục trường đại học trên địa bàn TP.HCM và lân cận tham gia.

Chinh chiến hết mức và cũng không quên "giật" giải hết mình, các bạn liên tục ghi điểm chân dung của những "vận động viên" HUTECH trên "bảng vàng" thành tích, mới đây nhất là "cú đúp" vô địch nam - nữ tại Giải Bóng chuyền Sinh viên toàn quốc - khu vực phía Nam 2023.

Vận động viên HUTECH gây "sốt" bởi loạt thành tích thể thao ấn tượng

Tích cực nâng cao tri thức chuyên môn và khai phá tiềm năng bản thân thông qua các hoạt động ngoại khóa đa dạng từ học thuật đến văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao - chính là bộ cẩm nang để sinh viên HUTECH phát triển toàn diện, giành "điểm cộng" trong mắt nhà tuyển dụng và xã hội.