Sinh viên Digital Marketing HUTECH học thật nhiều từ những cuộc thi

Với định hướng đào tạo giàu tính thực tiễn, HUTECH phát triển những sân chơi học thuật như một kiểu học mang lại hiệu quả không ngờ, để sinh viên tiếp cận những kiến thức ngoài giáo trình, trau dồi kỹ năng mềm, tư duy chiến lược và khả năng ứng dụng công cụ tiếp thị số trong môi trường mô phỏng thực tế.

Bứt phá kỹ năng chuyên ngành từ "đấu trường" Digital Marketing

Hiểu rõ đặc thù ngành luôn cần những nhân sự có năng lực thích nghi trong môi trường đa nền tảng, ngành Digital Marketing tại HUTECH được thiết kế như một hành trình trải nghiệm. Sinh viên không ngừng rèn luyện tư duy như một người làm nghề thực thụ ngay trong chương trình chính khóa. Theo cách này, những sân chơi học thuật như MIB Talent, Wake up your talent hay The Next Gen Creators là đấu trường thực chiến - nơi sinh viên hóa thân thành các chuyên viên truyền thông số, trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing hoàn chỉnh.

Sinh viên phát triển kiến thức chuyên môn từ những sân chơi học thuật

Đây là cơ hội để các bạn thử sức vận hành chiến lược phát triển thương hiệu và tạo ra doanh thu

Từ lập kế hoạch; nghiên cứu và phân tích thị trường; định vị khách hàng mục tiêu và thông điệp; chọn công cụ và kênh quảng cáo phù hợp; triển khai chi tiết và đo lường hiệu quả - mỗi thử thách mô phỏng quy trình vận hành cả một chiến lược phát triển thương hiệu, mang lại doanh thu. Đáng chú ý, nhiều đề bài được thiết kế dựa trên yêu cầu thực tế của các doanh nghiệp đối tác, tạo ra sự kết nối trực tiếp giữa bài học và thị trường.

Việc học thông qua giải case-study giúp sinh viên rèn luyện khả năng ứng dụng công cụ số như SEO, Google Analytics, Google Trends, Facebook Ads,… Đồng thời phát triển kỹ năng mềm quan trọng như tư duy phản biện, phân tích dữ liệu, quản trị đa kênh, làm việc nhóm, thuyết trình - mà nếu chỉ học qua sách vở thì khó có thể hình thành đầy đủ.

Giám khảo là các chuyên gia digital marketing mang đến góp ý thiết thực cho sinh viên

Đặc biệt, sinh viên không "chơi" một mình. Đảm nhận vai trò giám khảo tại các cuộc thi là các CEO, trưởng bộ phận hoặc chuyên viên digital marketing lâu năm tại các doanh nghiệp lớn, mang theo kinh nghiệm thực tiễn và góc nhìn cập nhật về cách lĩnh vực truyền thông - marketing đang vận hành. Qua từng vòng thi, từng góp ý xác đáng của chuyên gia, sinh viên nhìn ra điểm mạnh, điểm còn thiếu sót của chính mình và từng bước hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp.

Đào tạo bài bản, sẵn sàng hành trang của một Digital Marketer giỏi

Đằng sau mỗi một lần tự tin bước vào những "đấu trường học thuật" như vậy, sinh viên ngành Digital Marketing cần sở hữu một nền tảng kiến thức và kỹ năng chuyên ngành vững chắc - điều chỉ có thể có được thông qua quá trình đào tạo bài bản và tích lũy có định hướng.

Ngay từ hai năm đầu, các bạn đã được tiếp cận với lộ trình học tập được thiết kế khoa học, tích hợp giữa các học phần đặc thù mang tính công nghệ số như Content Marketing, Trí tuệ nhân tạo ứng dụng, Digital Marketing, Tiếp thị qua các công cụ tìm kiếm,... và các học phần chuyên môn như Nghiên cứu thị trường, Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong marketing, Hành vi tiêu dùng trong kỷ nguyên số, Ngân sách Marketing, Marketing dịch vụ.

Chương trình đào tạo Digital Marketing tại HUTECH bao gồm kiến thức chuyên sâu và kiến thức bổ trợ, tăng cường thực hành

Trong thế giới Marketing không ngừng chuyển động bởi xu hướng số hóa và công nghệ mới, các môn học luôn được cập nhật để đáp ứng những yêu cầu mới như ứng dụng AI trong tối ưu hóa chiến dịch truyền thông; phân tích hành vi khách hàng qua dữ liệu lớn; các kỹ thuật đo lường, đánh giá hiệu quả truyền thông bằng công cụ số hiện đại;...

Ngoài giảng đường trên lớp, sinh viên Digital Marketing HUTECH còn có giảng đường hội thảo chuyên đề, seminar, workshop, talkshow mà giảng viên đứng lớp là những Digital Marketer giỏi. Chẳng hạn, sinh viên được gợi ý phát triển tư duy về xu hướng Digital Marketing để đưa ra những chiến lược marketing hiệu quả cho doanh nghiệp từ ông Trần Phạm Thông Hiệp - Founder & CEO Công ty TNHH Shondo và bà Oanh Phạm Fatima - CEO tại JICA StartUp Success Mentoring; tìm hiểu cách khai thác AI như một "trợ lý thông minh" để tăng cường sức mạnh tư duy sáng tạo và nâng cao hiệu suất công việc với TS. Sarah Keith - Giảng viên Đại học Macquarie;...

Sinh viên tìm hiểu tiềm năng AI trong truyền thông - marketing cùng chuyên gia

Với phương châm "học để làm, không chỉ để biết", ngành Digital Marketing tại HUTECH luôn có những phương pháp học tập sinh động - nơi kiến thức được thử thách, kỹ năng được mài giũa và cá tính nghề nghiệp được định hình. Đây là bước đệm vững chắc để sinh viên bước vào thị trường trong tâm thế của những chuyên viên tiếp thị số và quản trị thương hiệu chuyên nghiệp.