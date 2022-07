Siêu thị mỹ phẩm SammiShop khẳng định vị thế, khai trương cửa hàng lớn nhất hệ thống khu vực miền Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cửa hàng 64-66 Nguyễn Trãi nằm tại khu trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất.

Hệ thống siêu thị mỹ phẩm uy tín của thế hệ trẻ

Trải dài từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh, SammiShop tự hào khi trở thành đối tác phân phối tại Việt Nam của các thương hiệu lớn như Some By Mi, By Wishtrend, Skin1004, 9 Wishes, Dear Klairs, I’m From, Nacific, Dr.Morita, Dr.G, It’s Skin, Nature Republic, Axis-Y, Cosrx, JmSolution, Horus, Lemonade, Bioderma, L’Oréal, Maybelline, Garnier, Laroche-Posay, Vichy, Bio-Essence, Anessa, Biore, Rohto, Silky Girl, BOM, The Lab, Malissa Kiss, Cathy Doll, Vacosi, Hasi, Senka, Tsubaki, Cocoon, Seoul Rose, MediskinbyC, Himalaya, The Saem, Milaganics, Bibury, FOX, Gilaa,...

SammiShop là đối tác phân phối của nhiều thương hiệu đình đám.

SammiShop mở rộng quy mô với cửa hàng lớn nhất khu vực miền Nam của hệ thống

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm không ngừng tăng cao của các tín đồ làm đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh, cửa hàng 64 - 66 Nguyễn Trãi, Quận 5 được mở ra với quy mô hoành tráng và diện mạo chuyên nghiệp hơn.

Quy mô cửa hàng rộng lớn, chuyên nghiệp với quầy kệ cực kì bắt mắt.

Tọa lạc tại khu mua sắm sầm uất bậc nhất giữa khu vực các trường đại học, sở hữu diện tích hơn 150m2, cửa hàng SammiShop Nguyễn Trãi sẽ khiến các bạn trẻ thỏa lòng đam mê mua sắm, trải nghiệm với thiết kế năng động đậm chất Gen Z, những góc làm đẹp chuyên biệt từ skincare cho đến makeup.

Nhằm tăng trải nghiệm mua sắm cho khách hàng, mỗi khu vực, quầy hàng mua sắm tại SammiShop đều có mẫu thử cho 90% các sản phẩm, đội ngũ nhân viên sẵn sàng tư vấn đầy đủ mọi thông tin, giải đáp thắc mắc để khách hàng dễ dàng và nhanh chóng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

SammiShop cam kết có đầy đủ tester cho 90% sản phẩm.

Bùng nổ các chương trình sale shock và dịch vụ cực hot chỉ có tại SammiShop!

Loạt DEAL SHOCK mua 1 tặng 1, quà tặng cho hóa đơn bất kì được bày bán cực bắt mắt trên quầy kệ, các sự kiện khuyến mại theo từng tháng, khiến hàng trăm cô gái chàng trai bị thu hút ngay từ những thông báo đầu tiên. SammiShop luôn là nơi để khách hàng shopping thả ga, săn ngay các siêu phẩm chính hãng với giá cực rẻ, lại còn được tham gia các chương trình quà tặng miễn phí, tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Các deal khuyến mại khủng từ nhãn hàng thu hút được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể trải nghiệm dịch vụ online và chốt đơn qua các kênh như Website, App, Shopee, Tiktok, Tiki, Lazada với nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá thường xuyên, FREE SHIP mọi đơn hàng chỉ từ 80K khắp các tỉnh thành trong cả nước và giao hàng siêu tốc trong vòng 1H ở khu vực nội thành Hà Nội.

Dịch vụ Freeship hấp dẫn, chiều lòng mọi nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Nâng tầm đẳng cấp, đồng hành cùng giới trẻ trên con đường làm đẹp

Với sự tin tưởng, hợp tác cùng các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, SammiShop tự tin sẽ là nơi mua sắm mang đến những trải nghiệm độc quyền cực chất dành cho các các bạn trẻ đam mê làm đẹp.

Và với những bước tiến, cố gắng phát triển không ngừng về sản phẩm lẫn dịch vụ, SammiShop chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời, đáng tin cậy nhất và tự hào là người bạn đồng hành của GenZ trong suốt hành trình làm đẹp, hoàn thiện bản thân!

Những tín đồ làm đẹp ơi, hãy cùng chờ đón thêm nhiều điều mới lạ và hấp dẫn của hệ thống siêu thị mỹ phẩm SammiShop nhé!!!

Tham khảo thông tin SammiShop tại: https://linktr.ee/sammishop

Hệ thống siêu thị mỹ phẩm SammiShop:

- 15 Cửa hàng tại miền Bắc:

+ 65 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy

+ 126 Cầu Giấy, Cầu Giấy

+ 228 Cầu Giấy, Cầu giấy

+ 159 Xuân Thủy, Cầu Giấy

+ 244 - 252 Nguyễn Trãi, Hà Đông (cạnh ĐH HN)

+ 391 Quang Trung, Hà Đông

+ 48 Chùa Láng, Đống Đa

+ 127 Chùa Bộc, Đống Đa

+ 116B6 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa

+ 129 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng (gần KTX Đại Học Bách Khoa)

+ 56 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm

+ 371 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

- 3 Cửa hàng tại miền Nam:

+ 151 Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh

+ 64 - 66 Nguyễn Trãi, Q10

- Hệ thống TTTM Vincom:

+ Hà Nội:

Tầng 1 Vincom Smart City, Nam Từ Liêm (Tây Mỗ)

Tầng 1 Vincom Liễu Giai, Ba Đình

+ Hạ Long: Tầng 1 Vincom Hạ Long

+ Cần Thơ: Tầng 1 Vincom Hùng Vương Plaza

https://kenh14.vn/sieu-thi-my-pham-sammishop-khang-dinh-vi-the-khai-truong-cua-hang-lon-nhat-he-thong-khu-vuc-mien-nam-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-2022071413152503.chn