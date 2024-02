Siêu phẩm xuất sắc đứng top 1 tại 96 nước, dàn cast toàn trai đẹp có loạt cảnh bùng nổ chưa từng thấy

Lên sóng từ cuối tháng 1 trên nền tảng Apple, Masters of the Air (tạm dịch: Bá Chủ Bầu Trời) tạo nên "cơn sốt" toàn cầu khi nhanh chóng chiếm vị trí top 1 tại hàng loạt quốc gia. Sau 2 ngày ra mắt, phim chiếm vị trí quán quân tại 96 nước, lọt top 2 tại nền tảng của thị trường Việt Nam. Sau 1 tuần đầu tiên, hiện tại siêu phẩm này vẫn giữ vững vị trí "bá chủ" toàn thế giới của mình.



Phim đứng hạng 1 toàn cầu ở 96 quốc gia

Masters of the Air là dự án phim đầu tiên do Apple Studios sản xuất sau nhiều năm làm "ông hoàng" lĩnh vực công nghệ. Phim được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của Donald L. Miller, trong đó khai thác câu chuyện về một nhóm bộ binh toàn trai đẹp giữ nhiệm vụ ném bom hạng nặng. Phim sản xuất vào năm 2021, song đã trải qua thời kì "đắp chiếu" do dịch bệnh.

Trên Rotten Tomatoes, Masters of the Air được "cà tươi" 85% và đánh giá tích cực từ khán giả đại chúng. Nhiều trang phê bình hàng đầu gọi phim là siêu phẩm truyền hình của đầu năm 2024, thừa hưởng được tinh hoa từ nhiều tuyệt tác cùng thể loại đi trước như Band of Brothers. Variety khẳng định đây là series "khủng", tuyệt đẹp nhưng cũng nhắc nhở người xem về sự tàn bạo, ám ảnh của chiến tranh. "Đỉnh cấp của bài kiểm tra về chủ nghĩa anh hùng" là nhận xét của Daily Telegraph UK dành cho phim.

Thêm vào đó, trang The Herald khen ngợi các cảnh chiến đấu trong phim vô cùng "hoành tráng, đặc sắc và không giống bất cứ thứ gì từng có trên màn ảnh".

Phim được đánh giá tích cực

Các phân đoạn chiến đấu trong phim được nhận xét đỉnh cao, "thay đổi cuộc chơi"

Bên cạnh phần cốt truyện và bối cảnh "khói lửa", Masters of the Air còn ghi điểm với khán giả nhờ quy tụ dàn nam thần màn ảnh. Austin Butler và Callum Turner là 2 ngôi sao có vai trò lớn trong phim, ngoài ra còn có Raff Law (con trai người mẫu của tài tử Jude Laws), hay hiện tượng Barry Keoghan từng gây sốt trong Saltburn trước đó. Màn kết hợp của những sao nam điển trai, đông fan khiến cho bộ phim bớt đi phần nặng nề, thu hút lượng lớn khán giả trẻ.