Siêu phẩm đạt điểm tuyệt đối từ giới phê bình quốc tế, mới ra mắt đã được xếp vào hàng kinh điển

Sau một thời gian khiến công chúng vô cùng tò mò, dự án kinh dị độc đáo nhất năm nay Late Night with the Devil (tạm dịch: Trò Chuyện Cùng Quỷ Lúc Nửa Đêm) đã chính thức ra mắt. Phim đã nhận được nhiều đánh giá tích cực và ẵm số điểm ấn tượng, thậm chí được tác giả Stephen King gọi là "tuyệt phẩm".

Trên Rotten Tomatoes, Late Night with the Devil nhanh chóng nhận về chứng nhận "cà tươi" cùng điểm số tuyệt đối 100%. Không nằm ngoài mong đợi, giới phê bình vô cùng ấn tượng với bộ phim và khen ngợi hết lời phần bối cảnh và phong cách quay "giả tài liệu" độc đáo, hiếm thấy trên màn ảnh.

Phim đạt chứng nhận "cà tươi" 100%

Variety đánh giá cao Late Night with the Devil là "sự pha trộn giữa phong cách showbiz cổ điển và kiểu phim quỷ ám Exorcist, đồng thời là màn hợp tác ăn ý giữa 2 anh em đạo diễn kiêm biên kịch". Roger Ebert dành riêng lời tán dương cho nam chính David Dastmalchian khi tỏa sáng xuyên suốt phim, mang đến tinh thần vừa hài hước, vừa kinh dị và ám ảnh. Trang NYC Movie Guru thậm chí còn gọi Late Night with the Devil là "tuyệt tác kinh điển" (cult classic) và chắc chắn tiềm năng cho ngôi vị phim kinh dị hay nhất năm 2024.

Late Night with the Devil ban đầu khiến khán giả sợ hãi khi quảng bá như một sự kiện kinh dị có thật. Ban đầu, ai cũng nghĩ đây là một talkshow vào những năm 70, trong đó có 1 tập "bị nguyền rủa" ra mắt dịp Halloweed 1977. MC của chương trình này là Jack Delroy, và trong tập này Jack đã phỏng vấn June Ross-Mitchell - tác giả một quyển tự truyện kể về một vụ thảm sát. Người sống sót duy nhất của vụ thảm sát cũng có mặt trên show là cô bé Lilly.

Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên ghê rợn khi Lilly bắt đầu có những biểu hiện khác thường, bị nghi là quỷ nhập.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ấn tượng khi phim được quảng bá dưới hình thức một "chương trình cũ bị nguyền rủa" như những thứ thường trôi nổi trên Internet. Song, ekip bao gồm 2 anh em đạo diễn nhà Cairnes từng chia sẻ rằng nội dung phim có lấy cảm hứng từ đời thật. Chương trình talkshow Don Lane chính là nguồn cảm hứng, mà cụ thể là một tập nói về "sự cố James Randi".

Cụ thể, Don Lane là một fan của bà đồng được cho là có khả năng "gọi hồn", đọc tâm trí tên Doris Stokes. Trong một tập, Don đã cho Doris Stokes thực hiện nhiều hành động tâm linh và muốn lắng nghe lời nhận xét của khách mời James Randi - một người vốn theo trường phái "duy vật" và không tin vào tâm linh.

Don Lane chửi tục, hất tung đồ trên sóng truyền hình vì thần tượng bị chê bai

Khi nghe James Randi phản bác và chê trách thần tượng, Don Lane đã nổi đóa và mắng ông ngay trên sóng trực tiếp, sau đó hất tung mọi thứ trên bàn rồi bỏ ra ngoài. Đây là một trong những tư liệu đã truyền cảm hứng làm nên thước phim kinh dị Late Night with the Devil được khen hết lời hiện tại.