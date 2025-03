Sina đưa tin mới đây bộ phim cổ trang Dữ Quân Ca: Mộng Tỉnh Trường An do Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng chính được phát sóng lại trên đài truyền hình Hồ Nam và nhanh chóng đứng top 1 Rating trong các phim chiếu cùng thời điểm. Thành tích này một lần nữa chứng minh sức hút của nam chính Thành Nghị với khán giả.

Theo đó, bộ phim lên sóng vào năm 2021 và đạt thành tích hơn 1 tỷ lượt xem, trong khi nam nữ chính Thành Nghị và Trương Dư Hi vẫn còn là những ngôi sao trẻ chưa có nhiều tiếng tăm. Thời điểm đó, những người không ưa nam diễn viên Thành Nghị từng chê bai tác phẩm nhưng thời gian trôi qua càng chứng minh sức sống bền bỉ của Dữ Quân Ca. Phim đã được phát sóng lại hơn 30 lần trên các đài truyền hình và liên tục đứng Top 1 rating.

Dữ Quân Ca chiếu lại sau 4 năm vẫn đạt top 1 rating

Bên cạnh nội dung cuốn hút, không thể không kể đến sức hấp dẫn của cái tên Thành Nghị. Nam diễn viên đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả đại chúng. Các bộ phim do anh đảm nhiệm vai chính như Lưu Ly, Liên Hoa Lâu khi chiếu lại cũng liên tục đứng nhất bảng xếp hạng tỷ lệ khán giả.

Dữ Quân Ca là câu chuyện quyền đấu pha lẫn tình yêu đôi lứa của hoàng đế tương lai Tề Diễm (Thành Nghị) và Trình Nhược Ngư (Trương Dư Hi) - một mỹ nhân thông minh nhưng không kém phần nhí nhảnh.

Phim được khen có bối cảnh đẹp, nội dung hấp dẫn

Theo Sohu, Thành Nghị được coi là tấm gương kiên trì với diễn xuất trong giới giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên phải mất 10 năm mới đi từ vô danh tới ngôi sao hạng A như hiện tại. Không những vậy, trong quá khứ anh còn chịu không ít sự tủi hổ, khinh thường.

Thành Nghị sinh năm 1990 tại Hồ Nam, Trung Quốc. Trong gia đình có truyền thống quân đội, nam diễn viên lại nuôi ước mơ trở thành nghệ sĩ. Nam diễn viên tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Tuy nhiên, khi ra trường Thành Nghị không có cơ hội đóng phim. Quả thật, ngoại hình của Thành Nghị lúc đầu kém nổi bật. Nam diễn viên chưa tìm được phong cách phù hợp với mình, đồng thời làn da mái tóc, trang phục đều quê mùa. Những bức ảnh cũ của Thành Nghị còn sót lại đến giờ như hai người khác nhau, thậm chí, cũng vì vậy anh còn bị tiếng từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Thành Nghị từng bị chê xấu không được mời đóng phim

Thành Nghị đã từng nộp hồ sơ xin ứng tuyển ở hơn 100 đoàn phim trong suốt 3 năm từ 2009 -2012 nhưng liên tục thất bại. Các đạo diễn không sẵn lòng trao vai diễn vì chê anh như gã nông dân ít học, đến lông mày cũng không biết tỉa tót. Chính vì vậy, để học thêm kinh nghiệm diễn xuất, Thành Nghị chấp nhận trở thành nhân viên hậu đài, chân chạy vặt trong các đoàn phim.

Sự nghiệp của Thành Nghị bật lên vào năm 2020 với phim cổ trang Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đóng cùng Viên Băng Nghiên. Nam diễn viên đã thể hiện được các nhân vật có tính cách khác biệt hoàn toàn ở các kiếp khác nhau.

Năm 2020, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đã trở thành cơn sốt khủng, đạt top 1 chỉ số nhiệt độ cả năm trên Youku và cả mảng truyền hình nói chung. Khi phát sóng trên Giang Tô, phim cũng thiết lập vị trí quán quân Datawin cả năm, vượt qua cả dự án ăn khách của Đàm Tùng Vận và Tống Uy Long.

Hiện tại, anh đã trở thành sao hạng A

Liên Hoa Lâu được xem là niềm tự hào của sự nghiệp chàng sao nam 9X khi cho đến nay vẫn còn được xem nhiều, chiếu đài 17 lần vẫn đạt top 1 rating. Ngoài ra, những phim mà anh từng đóng chính như Trường An Nặc, Dữ Quân Ca, Trầm Vụn Hương Phai... đều lọt top 10 độ hot cổ trang trong năm, cho thấy danh xưng "nam thần cổ trang" thế hệ mới là hoàn toàn xứng đáng.

Những vai diễn liên tiếp thành công giúp Thành Nghị vươn lên thành sao hạng A, là nghệ sĩ được các đoàn phim săn đón. Hiện tại, dù giới giải trí Hoa ngữ rơi vào tình trạng khó khăn, nhiều phim không thể khai máy, Thành Nghị vẫn không thiếu phim để đóng. Thậm chí, nhiều dự án chỉ dành riêng cho anh, được anh gật đầu đồng ý quay mới có thể tiến hành.