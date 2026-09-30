Siêu mẫu Lan Khuê cùng Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh mang tinh thần Chính Nữ đến Le Défilé L’Oréal Paris

Với Lan Khuê, đây là cuộc hội ngộ đặc biệt cùng L’Oréal Paris sau một thập kỷ đồng hành. Còn với Phương Linh, lần đầu tham dự Paris Fashion Week kể từ khi đăng quang mở ra một chương mới trên hành trình khẳng định giá trị bản thân. Hai hành trình khác nhau cùng gặp gỡ tại sự kiện tôn vinh vẻ đẹp và quyền năng của phụ nữ.

Siêu mẫu Lan Khuê và đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh là hai đại diện được L’Oréal Paris "chọn mặt gửi vàng" đại diện Việt Nam tham dự sự kiện.

Chính Nữ Việt giữa những đại diện tiêu biểu toàn cầu tại Le Défilé L’Oréal Paris

Khoảng 2h sáng ngày 29/9 (theo giờ Việt Nam), tại Place Joffre dưới chân tháp Eiffel, Paris, sự kiện thường niên mang tính biểu tượng Le Défilé của L’Oréal Paris nằm trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris Fashion Week đã diễn ra, thu hút sự chú ý của giới mộ điệu toàn cầu. Sự kiện quy tụ các đại sứ toàn cầu, nhà thiết kế, chuyên gia làm đẹp cùng những người phụ nữ trên toàn thế giới đến từ nhiều lĩnh vực với thông điệp về sự tự tin, đa dạng và quyền được nhận biết giá trị của chính mình. Với L’Oréal Paris, Le Défilé 2026 như một dịp đặc biệt để tôn vinh sức mạnh và sự đoàn kết của những người phụ nữ.

Siêu mẫu Lan Khuê và Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh, mang tinh thần "Chính Nữ - Vì Bạn Xứng Đáng" từ Việt Nam đến sân khấu thế giới.

Sự hiện diện của 2 đại diện Chính Nữ Việt Nam thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế và người hâm mộ.

Ngoài cơ hội góp mặt trong sự kiện biểu tượng của Paris Fashion Week, Siêu mẫu Lan Khuê và Hoa Hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh còn có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và kết nối với những người phụ nữ mang theo những hành trình trở thành Chính Nữ rất khác nhau. Đó là những người phụ nữ đã có hàng chục năm hoạt động trong điện ảnh, thời trang, nghệ thuật; cũng có người đang bắt đầu một chương mới của hành trình. Chính sự đa dạng và khác biệt ấy tạo nên một trong những tinh thần đặc trưng của Le Défilé: phụ nữ không cần giống nhau để có thể nhìn thấy, trân trọng và tiếp thêm sức mạnh cho nhau.

Sự xuất hiện của Lan Khuê và Phương Linh còn mang một ý nghĩa đặc biệt khi đây chính là khoảnh khắc tinh thần Chính Nữ Việt Nam hoà vào sự đồng điệu trong một cộng đồng Chính Nữ toàn cầu.

Lan Khuê: Cuộc hội ngộ đặc biệt sau một thập kỷ đồng hành cùng L’Oréal Paris

Mười năm kể từ lần đầu đồng hành cùng L’Oréal Paris, Lan Khuê trở lại bên thương hiệu "tri kỷ" trong vai trò Khách mời danh dự. Khoảng thời gian 10 năm ấy cũng chứng kiến Lan Khuê đi qua nhiều vai trò khác nhau: từ siêu mẫu trên sàn diễn, huấn luyện viên, giám khảo đến vị trí Managing Editor cho một tạp chí thời trang nổi tiếng.

Để chuẩn bị chỉn chu nhất cho màn tái ngộ này, Siêu mẫu Lan Khuê đã có mặt tại Paris từ rất sớm. Xuất hiện trong trang phục được thiết kế riêng mang đậm tinh thần Chính Nũ 2026 của nhà thiết kế Cường Đàm, Siêu mẫu Lan Khuê với thần thái đầy tự tin, bản lĩnh sải bước trên thảm đỏ Le Défilé 2026.

Siêu mẫu Lan Khuê toả sáng rạng rỡ tại thảm đỏ Le Défilé.

Chia sẻ tại sự kiện, Siêu mẫu Lan Khuê cho biết: "Đây là cuộc hội ngộ đặc biệt của một mối quan hệ khăng khít giữa Khuê và thương hiệu L’Oréal Paris - những người bạn có thể chứng kiến sự trưởng thành của nhau qua từng thời kỳ. Khuê rất hãnh diện khi được là một trong 2 đại diện mang theo tinh thần Chính Nữ Việt Nam đến với sự kiện, có cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện, lắng nghe nhiều câu chuyện đến từ nhiều nền văn hoá, lĩnh vực và thế hệ khác nhau. Với Khuê, mỗi người phụ nữ ở đây đều là một nguồn cảm hứng bất tận."

Vẫn là hình ảnh một Siêu mẫu Lan Khuê đầy tự tin trên đấu trường nhan sắc thế giới ngày nào, nhưng Siêu mẫu Lan Khuê của ngày hôm nay trưởng thành hơn và đầy chủ động trong cách cô lựa chọn vị trí, định giá trị của mình.

Từ sự kiện đang diễn ra tại Paris, Siêu mẫu Lan Khuê nhắn gửi đến phụ nữ Việt Nam: "Dù bạn là ai, dù bạn thuộc giới tính nào và bạn đang theo đuổi ước mơ gì, thì cũng hãy nhớ rằng sẽ luôn có ai đó lắng nghe, trao cho bạn những cơ hội để các bạn cất cao tiếng nói cũng như thể hiện bản thân mình. Bởi vì sân khấu của chúng ta không chỉ giới hạn ở một mà còn là sân khấu rộng lớn hơn ở ngoài kia."

Thông điệp của Siêu mẫu Lan Khuê cũng truyền cảm hứng để Chính Nữ thể hiện sự tự tin, làm chủ hành trình và câu chuyện của chính mình.

Nguyễn Hoàng Phương Linh: Lần đầu tại Paris Fashion Week và chương mới của một Chính Nữ

Nếu với Siêu mẫu Lan Khuê, Paris lần này mang ý nghĩa của sự trở lại, thì với Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh, Le Défilé lại mang cảm xúc của một "lần đầu". Đây là lần đầu Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 tham dự Paris Fashion Week kể từ khi đăng quang, đồng thời lần đầu trực tiếp trải nghiệm Le Défilé L’Oréal Paris.

Gây ấn tượng mạnh với "fan nhan sắc" tại Việt Nam bằng hành trình tôi luyện bền bỉ cùng những mục tiêu được đặt ra và tuân thủ nghiêm ngặt, Hoa Hậu Phương Linh trở thành gương mặt đồng hành thứ 2 được L’Oréal Paris Việt Nam lựa chọn, mở ra cơ hội đến với sân chơi quốc tế và góp phần đưa hình ảnh Chính Nữ Việt đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Sự kiện là cơ hội để nàng hậu bước vào một không gian rộng lớn hơn, gặp gỡ những người phụ nữ đã tự tạo nên con đường của mình. Trò chuyện, kết nối cùng những Chính Nữ tại sự kiện giúp cô nhìn thấy được nhiều cách khác nhau để khẳng định giá trị. Qua đó, truyền cảm hứng cho Phương Linh tiếp tục tự xác lập điều mình muốn đại diện.

Chia sẻ về cảm xúc khi lần đầu góp mặt tại một sự kiện thời trang - làm đẹp thế giới trong vai trò của một Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Phương Linh cho biết: "Đến Paris, được gặp gỡ những người phụ nữ tài năng và bản lĩnh, tôi nhận ra rằng mỗi người đều có một câu chuyện, một con đường rất riêng. Tôi không cần trở thành ai khác để tỏa sáng. Tôi muốn tiếp tục học hỏi, trải nghiệm, vượt qua những giới hạn của mình và tự viết nên câu chuyện mà tôi muốn kể với thế giới."

Cuộc gặp gỡ của những Chính Nữ và hành trình lan tỏa giá trị của phụ nữ

Diễn ra ngay trong ngày khai màn Paris Fashion Week Womenswear Xuân/Hè 2027, một trong những điều khiến Le Défilé L’Oréal Paris vượt khỏi khuôn khổ của một fashion show nằm ở những cuộc gặp diễn ra xung quanh sàn diễn, nơi những Chính Nữ từ khắp thế giới được kết nối, học hỏi và truyền cảm hứng cho nhau.

Le Défilé L’Oréal Paris là nơi những người phụ nữ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Và hơn thế, tại đây, những cuộc gặp gỡ giữa các đại diện đến từ nhiều nền văn hóa, thế hệ và lĩnh vực, tinh thần sororité (sisterhood) được nhìn thấy rất rõ qua sự kết nối, sẻ chia và cùng nhau trân trọng những hành trình khác biệt. Mỗi câu chuyện là một lời nhắc rằng phụ nữ không cần đi trên cùng một con đường để có thể tiếp thêm sức mạnh cho nhau.

Đó cũng là cách L’Oréal Paris tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh trao quyền cho phụ nữ mà thương hiệu đã theo đuổi trong suốt nhiều thập kỷ. Thông qua Le Défilé, L’Oréal Paris không chỉ tôn vinh vẻ đẹp đa dạng mà còn tạo nên một không gian để những người phụ nữ được thể hiện tiếng nói, khẳng định giá trị bản thân và tiếp thêm sức mạnh cho nhau. "Vì Bạn Xứng Đáng" - và mỗi người phụ nữ đều có quyền tự định nghĩa giá trị, viết lại những định kiến và chủ động lựa chọn con đường của cuộc đời mình.