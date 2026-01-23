Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ gắt: Đừng bao giờ vứt bỏ tình mẫu tử như bỏ bát nước đi!

Những ngày gần đây, câu chuyện xoay quanh gia đình Beckham bất ngờ thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế lẫn mạng xã hội Việt Nam, sau khi con trai lớn của David và Victoria Beckham đăng tải một tâm thư được cho là chất chứa nhiều suy nghĩ cá nhân.

Ngay lập tức, làn sóng tranh luận nổ ra: một bên bày tỏ sự đồng cảm với người con trẻ đang tìm kiếm bản sắc và lối đi riêng; bên còn lại lên tiếng bênh vực gia đình Beckham, cho rằng cha mẹ dù nổi tiếng hay không cũng có những giới hạn và nỗi lòng khó nói thành lời.

Giữa những ý kiến trái chiều ấy, mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã chia sẻ quan điểm cá nhân, không chỉ với tư cách một người làm nghề, mà còn là một người mẹ, khiến nhiều người dừng lại để suy ngẫm.

Hà Anh và con gái chụp ảnh cùng David Beckham

"Mình ủng hộ anh Beck và chị Beck"

Hà Anh thẳng thắn bày tỏ sự ủng hộ dành cho David và Victoria Beckham. Theo cô, chỉ khi bước vào hành trình làm cha mẹ, người ta mới thấm thía nuôi dạy một đứa trẻ vất vả đến mức nào. Sinh con đã là một quá trình dài, nhưng nuôi con khôn lớn còn là một hành trình không ngơi nghỉ: giữ con an toàn, khỏe mạnh, đảm bảo điều kiện vật chất, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần và tâm hồn cho con từng ngày, từ lúc lọt lòng cho đến khi trưởng thành. Dù muốn hay không, trong lòng cha mẹ luôn canh cánh một câu hỏi: làm sao để con được hạnh phúc?

"Nuôi con mới biết vất vả làm sao, đẻ ra được là cả một quá trình, nuôi con khôn lớn bao gồm giữ con an toàn khoẻ mạnh, cho con đầy đủ điều kiện vật chất, nuôi dưỡng tinh thần, tâm hồn cho con mỗi ngày từ lúc lọt lòng cho đến lúc trưởng thành... dù muốn dù không thì vẫn canh cánh về sự hạnh phúc của con", cô viết.

Chia sẻ của Hà Anh trở nên đặc biệt khi cô nhắc lại một kỷ niệm cá nhân. Thời điểm có cơ hội dẫn dắt chương trình bên David Beckham cũng là lúc cô vừa sinh bé Myla được vài tháng. Là con đầu lòng, cô đối diện với vô vàn bỡ ngỡ và trăn trở, trong đó lớn nhất là câu hỏi quen thuộc của rất nhiều phụ nữ hiện đại: “Làm thế nào để dung hòa công việc mà vẫn là một người mẹ tốt?”.

Trong một khoảnh khắc ngẫu hứng trên sân khấu, Hà Anh đã hỏi thẳng David Beckham về điều này. Câu trả lời của anh, theo cô, trở thành “kim chỉ nam” cho hành trình làm mẹ sau đó: David và Victoria muốn trở thành hình mẫu của những người lao động chăm chỉ để con cái nhìn thấy giá trị của sự nỗ lực. Dù công việc bận rộn, phải di chuyển liên tục, nhưng mỗi khi trở về nhà, cả hai dành trọn vẹn thời gian cho con – từ việc đưa đón đi học, vui chơi, đến kèm con học tập.

Từ câu chuyện ấy, Hà Anh lựa chọn cách nuôi dạy con theo hướng để con được chứng kiến mẹ lao động, sáng tạo và có tiếng nói riêng. Cô không ngại cho bé Myla ghé trường quay, xem mẹ làm đạo diễn show, như một cách để con hiểu rằng mẹ là người phụ nữ độc lập, tự chủ và có ích cho xã hội.

Nhìn rộng hơn, Hà Anh cho rằng không thể phủ nhận “gốc gác” của mỗi người. Sinh ra trong gia đình Beckham, các con chắc chắn chịu nhiều áp lực hơn người khác, nhưng đồng thời cũng có nhiều cơ hội vượt trội. Khi sinh ra đã ở “vạch đích”, việc được tiếp cận các nguồn lực tốt từ môi trường đào tạo, cơ hội nghề nghiệp cho đến các mối quan hệ là điều gần như hiển nhiên. Và vì thế, việc tham gia các hoạt động gia đình, xuất hiện trong những khung hình chung, theo cô, cũng là điều bình thường, không nhất thiết phải bị nhìn nhận như một sự ép buộc.

"Lớn lên các con sẽ có cuộc sống riêng của mình, lựa chọn riêng của mình. Nhưng không thể ai có thể phủ nhận được gốc gác của mình. Lẽ dĩ nhiên có bố mẹ là ông bà Becks sẽ có nhiều áp lực để thành công hơn, nhưng ngược lại cũng có nhiều cơ hội hơn rất nhiều.

Nếu sinh ra tại vạch đích mà quà sinh nhật bố tặng là chiếc đồng hồ trị giá vài tỉ ở lứa tuổi đôi mươi, thì việc tham gia các hoạt động gia đình trong đó là chụp lại hình ảnh khi gia đình bên nhau dù không bắt buộ nhưng cũng là chuyện bình thường. Không có cái Global brand đỡ sau lưng ấy thì làm sao có được cơ hội vào tuyển đá bóng trẻ, cơ hội hợp đồng sách 300,000 đô, làm đại sứ cho Superdry khi ngoại hình cũng chỉ ở mức trung bình khá so với các model thực thụ và được con gái nhà tỉ phú để mắt tới", siêu mẫu chia sẻ.

Hà Anh

Siêu mẫu Hà Anh cũng bày tỏ sự chạnh lòng khi đọc những bình luận cay nghiệt nhắm vào các con của Beckham, những người trẻ đang trong giai đoạn lập nghiệp nhưng liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh với người cha huyền thoại. Theo cô, không ít lời nói ác ý xuất phát từ sự bất mãn với chính cuộc sống của người buông lời phán xét. Nhưng sự giận dữ ấy, rốt cuộc, không thể trút lên cha mẹ ,những người không thể thay đổi họ là ai.

Cô cũng thẳng thắn bày tỏ nỗi lo trước một bộ phận văn hóa “cut off” nơi con cái dễ dàng phủ nhận hoàn toàn gia đình và tình thân.

"Thật chán cái thời đại và văn hoá "cut off" mà con cái tự thấy thật dễ dàng khi thoát ly và phủ nhận hoàn toàn tình nghĩa và yêu thương của gia đình họ. Dĩ nhiên, mình không nói đến những bố mẹ tệ hại nghiện ngập và hoàn toàn độc hại hay bỏ lơ con cái mình... Những người như vậy cũng không nên được là bố mẹ từ ban đầu.

Là một người mẹ, mình chỉ biết cố gắng làm những điều tốt nhất cho con cái mình. Mình cũng như mọi bố mẹ khác, không hề hoàn hảo và phải học để làm mẹ mỗi ngày. Nhưng mình mong con cái mình thấu hiểu được tình yêu, thương của bố mẹ dành cho chúng nó và đừng bao giờ hất bỏ tình mẫu tử như đổ bát nước đi. Chắc mình sẽ tan nát trái tim mất", Hà Anh viết thêm.

Cô khép lại chia sẻ bằng một mong ước giản dị: hy vọng người con sẽ tìm được đường trở về với cha mẹ, anh em và mái ấm của mình.

Dĩ nhiên, mỗi người sẽ có một góc nhìn riêng khi nhìn vào câu chuyện của gia đình Beckham từ phía người con, phía cha mẹ hay từ chính trải nghiệm cá nhân của mỗi khán giả. Nhưng sau tất cả, tranh luận đúng sai có lẽ không quan trọng bằng việc câu chuyện ấy khiến chúng ta chậm lại, để nghĩ nhiều hơn về gia đình, về cách yêu thương, và về những khoảng cách đôi khi chỉ cần một chút lắng nghe là có thể được rút ngắn.