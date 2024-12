Siêu mẫu đóng phim Sex And The City dạy con tinh tế: Giao việc nấu ăn, dạy con học... cho người khác là lãng phí

Heidi Klum là một người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình, nhà sản xuất và nữ doanh nhân người Mỹ gốc Đức.



Sau sự nghiệp người mẫu thành công, Klum trở thành người dẫn chương trình, giám khảo của Germany's Next Topmodel và chương trình thực tế Project Runway. Cô đã được đề cử cho sáu giải Emmy và có mặt mỗi trang của danh mục Victoria's Secret, là Thiên thần có đôi cánh lớn nhất tại buổi trình diễn thời trang hàng năm.

Heidi Klum cũng từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng, ví dụ như Ella Enchanted (2004), The Devil Wears Prada (2006), Ocean's 8 (2018), How I Met Your Mother, Desperate Housewives và Sex And The City. Trong phim Sex And The City, Heidi vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw.

Thành công trong sự nghiệp là vậy, không ít người tò mò và thắc mắc liệu khi làm mẹ, Heidi Klum sẽ như thế nào?

Cô có 4 người con, các bé đều mạnh khỏe, phát triển toàn diện, luôn dành những lời yêu thương đến mẹ của mình. Là một người nổi tiếng nên cách dạy con của cô không khỏi bị đưa ra bàn cân. Cũng có không ít tranh cãi về các bé nhưng sau cùng, mọi người vẫn khen lời khen có cánh cho nữ siêu mẫu.

Làm gì khi con gái 18 tuổi chụp nội y bị xét nét?

Leni Klum, con gái cả của Heidi Klum, đã trở nên rực rỡ và hấp dẫn qua tuổi 18, theo chân mẹ bước vào làng mốt với hàng loạt lời mời làm mẫu và chụp hình quảng cáo. Trong một buổi phỏng vấn, Leni Klum tiết lộ mình luôn mong muốn trở thành người mẫu, nhưng Heidi Klum đã hạn chế cô từ khi còn nhỏ để đảm bảo một tuổi thơ đầy đủ.

Chỉ đến khi Leni Klum 16 tuổi, cô mới bắt đầu nhận được sự ủng hộ từ mẹ. Rõ ràng Heidi Klum rất coi trọng sở thích của con gái, song không quên bảo vệ Leni khỏi những rủi ro khi nổi tiếng quá sớm. Hiện nay, cựu siêu mẫu vẫn đang hỗ trợ con gái hết mình trong việc theo đuổi đam mê, từ việc luyện tập hàng ngày đến việc đồng hành cùng con trong các chuyến đi công tác để mở mang tầm nhìn.

Trên hành trình nuôi dạy con, Heidi Klum đã từng đối mặt với những quan điểm không đồng tình khi hai mẹ con cùng thực hiện bộ ảnh nội y, dù Leni chỉ mới 18 tuổi. Một số ý kiến cho rằng việc làm này không thích hợp với một thiếu nữ ở lứa tuổi vừa trưởng thành, trong khi một số khác lại ủng hộ, với lập luận rằng không có gì sai khi Leni chụp ảnh nội y vì cô đã đủ tuổi.

Bất chấp những phản hồi trái chiều, Heidi Klum vẫn ủng hộ quyết định của con gái làm người mẫu và đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ dư luận về phương pháp giáo dục con cái thông minh và tinh tế của mình.

Không chỉ cho con gái lớn tự do theo đuổi nghề nghiệp bản thân yêu thích, với 3 con còn lại, Heidi Klum cũng để bọn trẻ thoải mái lựa chọn quần áo, đồ ăn,... Cách nuôi dạy này giúp trẻ tự lập, sớm tìm ra phong cách riêng và con người thật của mình. Nữ siêu mẫu chia sẻ rằng không phải lúc nào cô cũng hài lòng với sự lựa chọn của con nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định ấy.

Heidi Klum cho biết: "Chỉ cần các con là những đứa trẻ biết điều, biết cư xử, học tập tốt ở trường thì con có thể mặc gì con muốn, kể cả đi giày cao gót khi đi ăn ở nhà hàng".

Giao việc nấu ăn sáng, đưa con đến trường, dạy con học, cùng con đi dạo... cho người khác là một sự lãng phí

Nữ siêu mẫu đình đám từng hạnh phúc chia sẻ: "Ngôi nhà của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười, rất sống động và ồn ã. Giờ ăn tối lúc nào cũng có thứ gì đó vương vãi. Bọn trẻ để đồ ăn rơi vào quần áo và dính đầy tay. Tôi cứ phải nhắc chúng cả nghìn lần về việc này".

Sự ồn ào và bừa bãi có thể khiến nhiều ông bố bà mẹ nổi cáu nhưng với Heidi Klum thì không, đó là một phần của việc làm cha mẹ. Không đau đầu chạy theo lũ trẻ với áp lực giữ cho căn nhà được chỉn chu, Heidi Klum vui sướng khẳng định: "Nhà của tôi không phải là bảo tàng. Bạn có thể nhìn ra ngay là có trẻ con sống ở đây".

Là một người mẫu chuyên nghiệp cũng như một doanh nhân thành đạt, lịch trình làm việc của Heidi Klum vô cùng dày đặc và bận rộn, không khác gì một cuộc đua không ngừng nghỉ. Dù có điều kiện tài chính dư dả để thuê người giúp việc hay bảo mẫu chăm sóc lũ trẻ, Heidi Klum lại quyết định không phụ thuộc vào sự trợ giúp đó.

Bà mẹ này lựa chọn tự mình đảm nhiệm những nhiệm vụ hàng ngày như chuẩn bị bữa sáng ngon lành cho các con, đưa chúng tới trường đúng giờ, ngồi bên cạnh bảng đen giúp các con làm bài tập về nhà, hay đơn giản chỉ là cùng nhau tản bộ dưới ánh hoàng hôn, tất cả đều là những khoảnh khắc Heidi Klum trân trọng.

Đối với cô, việc giao những trách nhiệm quan trọng này cho người khác không chỉ là một sự lựa chọn sai lầm mà còn là sự lãng phí không thể chấp nhận được khi nói đến việc gắn kết và nuôi dưỡng mối quan hệ mẫu tử. Heidi Klum tin rằng việc tham gia trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày của các con là yếu tố then chốt để xây dựng một gia đình hạnh phúc và gần gũi.