Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy không lừa được khán giả vì quá dễ đoán

Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy vốn từng là một dự án phim Tết cùng Nhà Bà Nữ và Chị Chị Em Em 2. Song, tác phẩm lại rút lui vào phút chót vì nhiều lý do. Trên thực tế, tác phẩm của Anh Tú và Mạc Văn Khoa lại rất phù hợp cho những ngày đầu năm mới do hội tụ nhiều yếu tố giải trí và hài hước. Song, kịch bản phim lại khá cũ kỹ và chưa thể hiện được những màn lừa lọc, đấu trí kịch tính.

Nội dung Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy xoay quanh một tay lừa đảo hạng xoàng tên Khoa (Mạc Văn Khoa). Do không còn đất kiếm ăn, anh chàng quyết định ra Phú Quốc tìm cơ hội đổi đời. Tại đây, Khoa chạm mặt với một nhóm lừa đảo đẳng cấp cao gồm Tú (Anh Tú), chú Năm (Nhất Trung) và bé Mã Lai (Ngọc Phước).

Sau một vài lần đụng độ, Khoa được Tú cho phép vào nhóm. Cả bọn lên nhiều kế hoạch lừa đảo những người giàu có nhưng nhẹ dạ, cả tin. Con mồi mới nhất của họ là Khánh (Cát Tường) - bà chủ một hãng nữ trang cao cấp. Thế nhưng khi nạn nhân đã sắp vào tròng, Tú và Khoa mới nhận ra mình mới là kẻ bị lừa.

Yếu tố giải trí cao

Do Võ Thanh Hòa - đạo diễn của Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử (2020), Chìa Khóa Trăm Tỷ (2022) và Nghề Siêu Dễ (2022) - thực hiện nên Siêu lừa gặp siêu lầy chứa đựng nhiều tình tiết hài hước đặc trưng. Phim thành công trong việc xây dựng hai nhân vật "siêu lừa" trái tính trái nết là Khoa và Tú - một kẻ không có vẻ ngoài hay khả năng tính toán chi ly nhưng chịu "chơi lầy" tới cùng và xoay sở tốt, một người thì điển trai, lịch lãm và luôn lên kế hoạch mọi nước đi.

Anh Tú và Mạc Văn Khoa trong phim

Từ đây mà màn kết hợp của họ mang đến vô số tiếng cười bởi các tình huống tréo ngoe khi Tú liên tục tính kế "thao túng tâm lý" Khoa nhưng lại luôn bị đối thủ cuốn đi xa bờ. Khi cả hai về cùng đội, mọi thứ càng nhây hơn khi Khoa luôn là nhân tố khiến các phi vụ rẽ theo nhiều hướng khó đỡ hay giúp cả nhóm thoát khỏi các hoàn cảnh éo le.

Cách cả nhóm giải quyết các phi vụ cũng được xây dựng theo hướng nhây nhất có thể với đủ mọi biến số liên tục ập đến. Các mảng miếng hài nhìn chung đều duyên dáng và có thể tạo tiếng cười. Phim còn giễu nhại theo một số nhân vật và sự kiện nóng trên mạng xã hội thời gian qua nên dễ dàng tạo được sự liên tưởng của khán giả.

Kịch bản chắp vá và dễ đoán

Dù tạo được nhiều tiếng cười nhưng nội dung của Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy lại chưa hấp dẫn như mong đợi. Những phi vụ trong phim được xây dựng khá hời hợt, cách giải quyết các biến số cũng vô cùng dễ dàng. Đơn cử như việc Khoa và Tú muốn lừa bán một viên ngọc giả trong buổi đấu giá thì họ chỉ cần… thuê một căn phòng y hệt gần đó rồi tìm cách đưa người mua sang là xong.

Thể loại heist (trộm cắp) không mới nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ để các nhà làm phim sáng tạo. Thế nhưng, khán giả lại không khó nhận ra Võ Thanh Hòa chắp vá nên "đứa con tinh thần" từ vô số bộ phim cũ khác nhau của Hollywood. Thậm chí, cái kết của Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy còn "sao y bản chính" từ Now You See Me 2 (2016).

Phim hài hước, nhưng nội dung nông, không đọng lại ấn tượng

Siêu lừa gặp siêu lầy cứ thể diễn ra một cách bình bình, không có nút thắt nào quá bất ngờ hay cao trào kịch tính gì. Bởi lẽ, dù phim có "bẻ lái" ra sao thì người xem cũng dễ dàng nhận biết mọi thứ sẽ đi đến đâu do mô-típ quá cũ kỹ. Kế hoạch của Khoa và Tú lẫn bà Khánh đều đầy lỗ hổng về mặt logic nhưng cuối cùng vẫn được giải thích một cách qua loa cho xong việc.

Mạc Văn Khoa gánh phần diễn xuất

Anh Tú là một nam diễn viên điển trai nhưng hiếm khi nhận được vai chính do diễn xuất còn hạn chế. Với Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, ngôi sao 9x cho thấy sự tiến bộ đáng kể khi biến quăng miếng hài với bạn diễn. Tuy nhiên, biểu cảm của anh vẫn chưa đa dạng và chỉ dừng lại ở một vài nét mặt cơ bản. Trong những cảnh yêu cầu nội tâm, Anh Tú vẫn "đơ" và cố gồng mình lên thể hiện nội tâm nhân vật.

Mạc Văn Khoa vẫn là cái tên nổi trội nhất dàn diễn viên. Khoa giống với rất nhiều vai diễn trước của tài tử gốc Hải Dương - ngô nghê, ngờ nghệch và tinh ranh ngầm. Tuy nhiên, đây là hiếm hoi mẫu nhân vật này của Mạc Văn Khoa được đóng vai chính trong phim điện ảnh. Anh vẫn khéo léo tạo ra những nét duyên dáng riêng trong mỗi tình huống. Mạc Văn Khoa cũng có những phân đoạn thể hiện được sự tự trách vì hoàn cảnh éo le mà phải dấn thân vào con đường lừa đảo.

Anh Tú đẹp trai, nhưng không thể gồng gánh vai trò nam chính

Nhất Trung hay Ngọc Phước cũng đều có đất diễn riêng để thể hiện bản thân. Chú Năm và bé Mã Lai thường xuyên hóa trang thành các nhân vật với đủ ngành nghề, quốc tịch và tính cách khác nhau để phục vụ cho nhiều phi vụ. Song, cả hai chỉ dừng ở mức tròn vai, chưa cho thấy sự biến hóa ảo diệu khác nhau qua từng hình tượng.

Chấm điểm: 2.5/5

Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy là một bộ phim đậm chất giải trí và tạo ra được nhiều tiếng cười. Tuy nhiên yếu tố này vẫn không thể khỏa lấp được phần nội dung hời hợt và thiếu chiều sâu. Kịch bản một lần nữa là điểm yếu chí mạng của Võ Thanh Hòa khi anh không remake phim Hàn Quốc.

Ảnh: NSX