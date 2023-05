Trao đổi với Tiền phong, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, để siết kiểm soát vé, riêng tại phường Minh An trước đây có 20 nhân viên đội quy tắc đô thị nay tăng cường lên 40 người. Ngoài ra, bố trí từ 1 - 2 người thường xuyên túc trực tại kiệt hẻm dẫn vào phố cổ (Ảnh: Thanh An)