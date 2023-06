Sĩ tử đếm ngược ngày thi THPT trên mạng xã hội với loạt ảnh chế và các trào lưu nổi bật

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, các sĩ tử 2k5 sẽ bước vào kì thi THPT Quốc gia, đánh dấu một cột mốc mới của quá trình trưởng thành. Ngoài chăm chỉ ôn tập, những cuộc thảo luận trong thời gian nước rút này cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Đến hẹn lại lên, mỗi lần mùa thi sắp "đổ bộ", các topic đoán đề lại sôi nổi hơn bao giờ hết, đặc biệt là đề thi môn Ngữ văn. Năm nay liệu Chiếc Thuyền Ngoài Xa hay Đất Nước sẽ được lựa chọn? Mị và thống lí Pá Tra có được gọi tên? Kaito Kid liệu có tái xuất?...

Học hành có mệt nhưng mà quay Tiktok xíu nha

Một chủ đề không kém phần quan trọng được "tổng hợp, nhấn mạnh, gạch chân, in hoa 3 lần" là những topic tổng hợp kiến thức, các thông tin thường bị bỏ qua nhưng lại gây nên những "lỗi sai chí mạng", "dở khóc dở cười", mà các sĩ tử đi trước không muốn hội 2k5 mắc phải, như "nhà thơ Xuân Diệu là nam, nhà thơ Xuân Quỳnh là nữ", "tổng hợp tiểu sử các tác giả, nhấn mạnh tác giả nào còn sống và tác giả nào đã qua đời", "Ấn Độ thuộc châu Á", … 2k5 lưu ý và đừng để mất điểm không đáng có nhé.

Đừng ra số đúng mà sai dấu âm dương nha

Bên cạnh những lỗi sai thường gặp, thì chủ đề được thảo luận sôi nổi không kém khác là các tips khi đi thi. 12 năm học gói gọn trong 1 kì thi, vì vậy đây là thời điểm cực kì quan trọng, mang tính chất quyết định đối với mỗi sĩ tử. Đừng nên bỏ qua những lời khuyên từ các bậc tiền bối. Một vài tips nhận được sự đồng tình cao như tập trung làm câu dễ trước, khó sau; Kiểm tra lại câu dễ thật cẩn thận; Không nên táy máy đổi đáp án vì dễ "xu"; Càng gần ngày thi càng không nên thức khuya ôn bài mà cần nghỉ ngơi hợp lý; .. cùng hàng loạt lời chúc "nhất định đậu" được gửi tặng đến các thí sinh.

Tặng nhau KitKat - tặng môn nào là 10 điểm môn đó nha!

Cuối cùng, nhưng không thể thiếu mỗi mùa thi là "thủ tục" thắp nhang khấn ông bà, xin vía may mắn, chế ảnh meme mùa thi, chia sẻ ảnh "thìa thần", "xoài thần", cập nhật status "chê", hay bốc 1 tụ tarot phán xem trường nào có được mình. Những thủ tục mà không làm lại thấy thiếu thiếu, có tác dụng trấn an tinh thần là 9, cười nham nhở, xả stress với nhau là 10.

Tụ này phán "Làm đúng câu khó và không được sai câu dễ sẽ đỗ mọi trường nhé"

Đếm ngược ngày "lên thớt", sĩ tử không quên gửi tặng nhau những lời chúc độc đáo và trao nhau may mắn. Việc duy trì tinh thần lạc quan và sự tự tin khi đi thi là rất quan trọng, bình tĩnh làm bài đã là một phần của chiến thắng rồi. Mùa thi THPT Quốc Gia 2023, hãy mượn KitKat để truyền động lực cho nhau nhé. Bởi có thể bạn biết rồi, KitKat trong tiếng Nhật còn có cách phát âm vui tai là Kitto Katsu, mang ý nghĩa "Bạn chắc chắn thắng lợi". Đó là lý do vì sao người Nhật tặng KitKat như một cách cầu chúc sự may mắn cho các sĩ tử trước mỗi kì thi.

Trao nhau lời chúc nhất định thành công và gặp nhiều may mắn trước ngày thi

Năm nay, KitKat Việt Nam mang đến cho bạn bộ sưu tập KitKat với bao bì được thiết kế đặc biệt dành cho mùa thi. Bên trong mỗi bao bì mới sẽ có thêm 1 món quà bí mật gồm tờ hướng dẫn có mã QR và các "phụ kiện" giúp các sĩ tử có thể nhận lời chúc bằng công nghệ video Hologram (3 chiều) mới lạ. Tương ứng với 6 môn thi sẽ là 6 lời chúc mang thông điệp ý nghĩa, mà không kém phần hài hước được KitKat gửi tặng đến các sĩ tử:

+ Bước 1: Mở bao bì, ghép miếng nhựa thành hình kim tự tháp ngược và tiến hành quét mã QR trên bao bì bằng camera điện thoại.

+ Bước 2: Đặt miếng nhựa lên điện thoại.

+ Bước 3: Tắt đèn/vào phòng tối.

+ Bước 4: Bum, chờ đợi điều thú vị gì xuất hiện thôi. Bật mí là có tới tật 6 bí mật đang chờ bạn khám phá đó.

Video "Hologram" - ba chiều độc đáo từ KitKat

Không chỉ được nhận lời chúc đặc biệt từ KitKat, sĩ tử "chống đói" cùng KitKat còn có cơ hội vợt ngay iPhone 14 Promax khi tham gia minigame "BỘN BỀ THI CỬ? XƠI KITKAT, XẢ HƠI ĐÃ RỒI "CÂN" TIẾP, LÀM GÌ CĂNG?" từ KitKat. Chỉ cần sáng tạo các tư thế độc lạ với thanh KitKat và đăng tải lên facebook là có cơ hội rinh quà hịn rồi. Ngại gì không rủ cạ cứng tham gia "vài đường" nào sĩ tử ơi!

Bộn bề thi cử? Xơi kitkat, xả hơi chơi game đã rồi "cân" tiếp, làm gì căng?

D-Day sắp điểm, bên cạnh việc ôn tập hãy nghỉ ngơi thật hợp lý. Đói thì ăn, khát thì uống, mệt quá thì nghỉ, buồn ngủ thì hãy chợp mắt 1 xíu nhé. Dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, dù có đậu vào trường xịn hay trường cực xịn, thì sự nỗ lực của bạn cũng hoàn toàn xứng đáng để tự hào rồi.