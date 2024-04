Shynh Group: Tổ chức thi nhan sắc nội bộ mà tầm cỡ như các cuộc thi hoa hậu chuyên nghiệp

Đêm tiệc "My Shynh - My Shine - My Success" - Nơi mỗi nhân viên là một tuyệt tác

Đêm tiệc tân niên năm nay với chủ đề "Vẻ đẹp tuyệt tác" là một lễ kỷ niệm độc đáo, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn vinh danh tài năng và sự cống hiến của những người làm việc tại Shynh Group. Đêm gala đã quy tụ sự tham gia của các ngôi sao lớn trong ngành giải trí và thời trang Việt Nam như Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng và nhà thiết kế thời trang Nguyễn Minh Tuấn.

Đại tiệc Tân niên có sự tham gia của những cá nhân nổi tiếng trong ngành thẩm mỹ và giải trí

Điểm nhấn của sự kiện năm nay là cuộc thi "Vẻ đẹp tuyệt tác", nơi 16 nữ nhân viên xuất sắc nhất của Shynh Group đã thể hiện không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn khả năng tự tin trình diễn trước đám đông. Cuộc thi này không chỉ là một cuộc thi nhan sắc thông thường mà còn là một sân khấu thời trang chuyên nghiệp, nơi các thí sinh được trang bị bởi nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn với các bộ trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Phục Hưng.

Các Shynher khoác lên mình bộ cánh "nữ thần" tự tin trình diễn catwalk trong đêm gala "My Shynh - My Shine - My Success"

Sự chuẩn bị cho cuộc thi này không kém cạnh bất kỳ cuộc thi hoa hậu chuyên nghiệp nào khác. Các thí sinh đã trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao từ hơn 500 hồ sơ dự thi, sau đó là quá trình fitting trang phục, tập luyện catwalk chuyên nghiệp dưới sự hướng dẫn của đạo diễn catwalk Nguyễn Hưng Phúc và cuối cùng là đêm chung kết được đánh giá bởi các ngôi sao hàng đầu trong ngành.

Phản hồi từ nhân viên và khách mời tại sự kiện đều vô cùng tích cực. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú khi thấy một tập đoàn trong ngành chăm sóc sắc đẹp có thể tổ chức một sự kiện với quy mô và chuyên nghiệp tương đương như các cuộc thi nhan sắc hàng đầu. Điều này không chỉ chứng minh sự quan tâm của Shynh Group đối với nhân viên của mình mà còn khẳng định cam kết trong việc xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ, đồng thời tạo dựng một môi trường làm việc nơi mọi nhân viên đều có cơ hội để tỏa sáng và phát triển.

Shynh Group tạo dựng môi trường làm việc nơi mọi nhân viên đều có cơ hội tỏa sáng

Shynh Group không chỉ là một nơi làm việc; đó là một nơi để mỗi nhân viên có thể chạm tới những ước mơ và khát vọng của bản thân thông qua các hoạt động tôn vinh cá nhân và tập thể, góp phần khẳng định không gian làm việc là một phần không thể tách rời của đời sống cá nhân. Sự kiện này không chỉ là một đêm hội ngộ, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về văn hóa doanh nghiệp, nơi sự đầu tư vào con người được xem là chìa khóa cho sự thành công và phát triển bền vững.

Với "My Shynh - My Shine - My Success", Shynh Group đã thiết lập một chuẩn mực mới cho các sự kiện nội bộ, nơi sự hòa quyện giữa giải trí và sự nghiệp được thăng hoa một cách tinh tế. Đó là một cách nhìn mới về sự nghiệp, nơi công việc không chỉ là nơi kiếm sống mà còn là nơi để sống thực sự với đam mê và sự sáng tạo không ngừng.

Đêm gala "My Shynh - My Shine - My Success" là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết và cam kết không ngừng nghỉ của Shynh Group

Thông qua việc này, Shynh Group không chỉ củng cố vị trí của mình trên thị trường mà còn tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng, nơi mỗi nhân viên được trân trọng như một ngôi sao, một nghệ sĩ trong lĩnh vực của mình. Đêm gala "My Shynh - My Shine - My Success" không chỉ là một sự kiện, mà là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết và cam kết không ngừng nghỉ của Shynh Group đối với sự xuất sắc và đổi mới.